El Runrún: Exalcalde jugó con patrimonio de guadalupenses

De la camada que crió el senador José Narro, algunos ya “se rehabilitaron”; otros le aprendieron bien sus mañas y emprendieron negocios por su cuenta, no siempre con ética y honradez. Uno de los peores, y que debe estar en la lista negra de la secretaria de Vivienda Lupita López Merchant, es el exalcalde (suplente de Rafa Flores) y exfuncionario de Guadalupe, Gilberto Álvarez Becerra. El desconsiderado político tiene decenas de colonos víctimas de fraude, pues le compraron terrenos que a la fecha no tienen ni agua ni luz, a pesar de que dieron aportaciones para eso. Tampoco han recibido las escrituras que Gilberto les prometió. Mientras tanto, se lamentan en sus casas del fraccionamiento Valle Verde de Cieneguitas, por haber confiado en el exfuncionario, quien tendría la intención de que el municipio o Gobierno del Estado le resuelvan la bronca.

Quiso manipular la ley

Napoleón Gómez Urrutia, investido como Senador de la República por “ya sabe quien” se autoproclama como líder eterno del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares para seguir haciendo de las suyas. Resulta que consiguió que los magistrados del Primer Colegiado resolvieran, a su favor, mantener la huelga de la mina San Martín, en Sombrerete. Lo extraordinario del caso es que se trata de revivir ahora una huelga que estalló 2007 y que en 2018 había terminado. Pero como dice el verso, a Napito le saldrá el chirrión por el palito, porque se dice que presionó políticamente o de otra manera (con dinero) a los magistrados de Primer Colegiado para que resolvieran esa barbaridad.

No habrá huelga

En reversa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró anticonstitucional el artículo en el que se basaron los magistrados del Primer Colegiado. Y no solo eso, declaró que los citados magistrados mostraron “notoria ineptitud en el desempeño de sus funciones” lo cual podría llevar a su destitución. Esto en cristiano significa que la resolución en favor de Napito no es firme y por lo mismo, la mina no volverá a estallar en huelga. Así que, por esta vez, Gómez Urrutia no se saldrá con la suya.

Reclaman comisionados

Fabiola Torres, Norma Julieta del Río y Samuel Montoya, comisionados del IZAI, ya reclaman que los están haciendo menos. Denunciaron ante los diputados locales que en el paquete económico para el 2020 ya ni siquiera les contemplan un aumento para un 3% del incremento salarial, “con lo cual se viola la Ley de de Disciplina Financiera”. El fiscal Francisco Murillo también anda preocupado por un recorte de más de 30 millones de pesos, aunque suele alivianarse un poco con los convenios del Fideicomiso de Impuesto Sobre Nóminas, en los que el secretario de Economía Carlos Bárcena, le inyectaría unos 18 millones de pesos.

Correcciones

A los del Consejo de Desarrollo Metropolitano, donde está la Seduvot y el coordinador de proyectos Jorge Escobedo Armengol, les corrigieron la plana en unos 10 propuestas que solicitaban a Gobierno Federal. Les especificaban que faltaba claridad en cuestiones técnicas de las obras y que incluso en algunas, como el libramiento ferroviario en la zona metropolitana les pedían hasta cambiar el nombre del proyecto. De los planes para el embovedado metropolitano ni siquiera se envió información.

Runrunazos

El año pasado, el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza, le devolvió 33.5 millones de pesos a Gobierno Federal por concepto de rendimientos de programas federales. Pero lo extraño es que esos reintegros son de ejercicios muy anteriores, desde el 2013 hasta el 2018 y muchos se preguntaron porqué los tenía que reintegrar precisamente hasta ese entonces. * Ayer en Cinemex se juntaron un grupo de promotores provida para ver Inesperado, un filme dirigido por Eduardo Verastegui con mensajes en contra del aborto. Ahí aprovechó para placearse el diputado Pedro Martínez; también andaban en la función la presidenta del DIF de Guadalupe, Susana Solís; la regidora Ruth Velázquez y el legislador Raúl Ulloa. * Los presuntos sobreprecios en obras observadas en Nochistlán, dice el edil Armando Delgadillo, todavía están en proceso de solventación.