El Runrún: Exalcalde chapulín lanza veneno contra la capital

La escalada de violencia contra el ayuntamiento de la capital se calienta cada día más y aparecen protagonistas metiches que ni siquiera han sido invitados y, como decía el clásico, no les beneficia ni les perjudica. Pero a esos políticos desgastados y con el prestigio por los suelos les sirve hacer grillas para quedar bien y hacer puntos frente a quienes quieren adoptar como amos. Esa es la historia del inefable Cuauhtémoc Calderón, quien ya pasó por todas las candidaturas y todos los partidos, MC, PAN, Verde, Morena, PRI y en todos y a todos traicionó. Alguna vez fue electo presidente de Zacatecas, pero desde entonces no gana ni ganará en las urnas. Ahora quiere que le abran un huequito en Morena, a los que ya traicionó antes y por eso se alió con la síndico Ruth Calderón. Pero como el presidente municipal Ulises Mejía se les hace un hueso duro de roer, golpean a su equipo. La más reciente víctima es Lula Delgadillo, secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Zacatecas, mujer de primera línea, trabajadora y decente a la que quieren tumbar. Ya empujaron una votación en el cabildo para tumbar a Lula Delgadillo…y la perdieron. Con más insultos que argumentos se lanzaron contra la funcionaria municipal.

Violencia

La generación 79-84 de Médicos Veterinarios Zootecnistas por la UAZ denunciaron en una carta abierta a la opinión pública los ataques contra Lula Delgadillo por el hecho de ser mujer, “y que terrible -dice el documento- que sea otra mujer quien promueva esta iniciativa”, la de tumbarla de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio.Los 30 veterinarios le exigen una disculpa pública a la regidora María Guadalupe Salazar Contreras.

Otro resentido con la administración capitalina es Ernesto González, asistente de la senadora Chole Luévano, supuestamente porque no consiguió el puesto que quería en la presidencia, a diferencia de Gerardo Espinoza, quien ya es director jurídico del ayuntamiento.

Que liberen el fondo

La senadora Claudia Anaya tuvo una reunión con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, en la que pidió que se liberen los recursos del Fondo Minero correspondientes al 2018 y anteriores. Varios alcaldes zacatecanos, entre ellos Goyo Macías de Mazapil, están a la expectativa de que les llegue dinero, incluso los que no son mineros, como Tlaltenango, también exigen su mesada. Hace un par de meses el subsecretario de Minería, José Quiroga, envió circulares al gobierno de Alejandro Tello y alcaldes para notificarles que este año, de los ingresos mineros, el 10% irá para el Gobierno Federal; otro 10% para la Secretaría de Economía Federal y el 80% se destinará al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, que manejará la Subsecretaría de Minería, no la Sedatu.

Bomba entre taxistas

Para este jueves está previsto que la plataforma de transporte Uber arranque operaciones en Calera, Fresnillo y Jerez. Al menos en este último, hay taxistas que ya están pensando en manifestarse, mientras que la Policía de Seguridad Vial, comandada por Osvaldo Caldera, buscará no meterse en conflictos. Los taxistas de la CNOP, que encabeza Héctor Bernal, le echan la bolita a los diputados. Desde hace 2 años trataron el tema de alguna regularización para Uber en la pasada legislatura y pese a que la entonces diputada Geovanna Bañuelos y otros de sus compañeros trataron el tema, nunca se concretó nada.

Meten a la Conapred

Los promotores del matrimonio igualitarios, que siguen muy ofendidos, interpusieron una queja en la Conapred contra el Consejo Interreligioso del Estado de Zacatecas y el presidente de este órgano, Dery Herrera, ya fue notificado. La queja se deriva de las declaraciones de Juan José Martínez, representante de la Iglesia Cristiana Reformada, quien alegaba que los homosexuales “necesitan respeto y tolerancia, más no derechos”.

Quieren más ajustes

Se dice que el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, quien hoy daría audiencia junto al alcalde de la capital en El Orito, no está conforme con parte de su equipo, que recibió de Cecilia Tapia, quien a su vez, tampoco le agradaba mucho los manejos que hizo su antecesor Otilio Rivera. Por eso, Roberto estaría esperando hace más ajustes en su secretaría con gente de su confianza y no con funcionarios que ahí nomás le enjaretaron.

Runrunazos

Jorge Hiriartt y Alejandro Enríquez, líderes de la CMIC y Coparmex, cuestionan la labor en el Sistema Estatal Anticorrupción, pues alegan que no se han visto muchos avances. Solo se sabe que Víctor Hugo Galicia, secretario técnico del sistema, maneja una plantilla de 10 burócratas y un presupuesto anual de 8.6 millones y que han puesto infinidad de pretextos en el marco legal para combatir la corrupción. * Cuentan en Nochistlán que el jefe de región Francisco Ramos reasignó un lugar a su esposa en el municipio saltándose los procedimientos, lo que generó molestias en el magisterio. Tampoco están muy contentos con la jefa de Recursos Humanos, Gely Gómez, de quien dicen práctica ampliamente el influyentismo para los acomodos laborales. **Muchos exalcaldes y exservidores públicos agradecieron que el auditor *Raúl Brito ya no incluyera en su equipo a Ramón Elizondo, quien ya está oficialmente fuera de la ASE. Y como su liquidación ya se dio, dicen, no habría temor de que buscara permanecer como auditor especial. Al “verdugo” le tocó un finiquito de poco más de 250 mil pesos.