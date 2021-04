El Runrún: Escándalo en gira de David por manoseo a candidata

Ayer se armó un escándalo durante la gira de David Monreal por Juchipila, Apozol y Moyahua. Pronto comenzó a circular un video en se aprecia al candidato a gobernador por Morena, en un manoseo en las nalgas a Rocío Moreno, candidata en Juchipila, quien posteriormente se muestra sorprendida. Luego, por lo visto Rocío Moreno ya no quiso subirse al templete por lo que le hizo el candidato a gobernador. Lindy Bugarin y Cristal Pelayo, candidatas al distrito federal y local, solo agachaban la mirada de pena por lo acontecido.

Reacciones

Las reacciones en la alianza Va por Zacatecas no se hicieron esperar. La candidata rival, Claudia Anaya, reprobó este tipo de comportamiento, “que no se puede normalizar”. La senadora con licencia advirtió que este tipo de situaciones no se pueden tomar a juego, “no lo podemos permitir”. Pidió al candidato a ofrecer una disculpa a la política de Juchipila y que las autoridades electorales tomen nota de los acontecimientos. La presidenta estatal de Acción Nacional, Noemí Luna, también reaccionó. “¡Ya basta de vulgaridades!” Hasta ayer por la noche, no había pronunciamientos por parte del equipo de Morena respecto al video y su contenido.

Fraude de gobierno potosino

El gobierno de San Luis Potosí defraudó a dos organizaciones de productores zacatecanos con 24 millones de pesos. Le entregaron semillas de avena, maíz y frijol que nunca les pagaron. Los afectados, que son alrededor de 50, ya pidieron apoyo del fiscal Francisco Murillo y el diputado Chuy Padilla, quienes ya pidieron al gobierno de San Luis Potosí que atienda el caso. Presuntamente, la pasada administración estatal potosina, que dirigió el príísta Fernando Toranzo, ofreció comprar el producto a los zacatecanos y destinarlo a los agricultores de su estado. Se dice que la mercancía se repartió por medio de Antorcha Campesina, sucursal San Luis, para apoyar la entonces campaña electoral de Juan Manuel Carreras, el actual gobernador. El diputado federal y dirigente de Antorcha en el estado vecino, Lenin Campos, era quien palomeaba las entregas. Dicen los morenistas que ya no importa lo que hicieron con el producto, siempre y cuando lo paguen. El fiscal Murillo ya se reunió con su homólogo Federico Garza para discutir el caso, en tanto Padilla y el diputado Raúl Ulloa estarán presionando a los potosinos.

Resentidos del PVEM

El romance entre morenistas y verdes comienza a tener serios problemas. Fue una señal la pedrada que le lanzó la diputada local, Susana Rodríguez, al gobierno de AMLO por querer ampliar el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justica, de 4 a 6 años. Hay varios motivos que tienen furioso al diputado federal del Verde, Carlos Puente. Uno de ellos se debe a que en los municipios donde pactaron alianza, principalmente la capital, desaparecieron propuestas verdes de las planillas y fueron sustituidas con morenistas. Pareciera que el PVEM está condenado a no crecer y en la alianza les hicieron ver lo que realmente valen en las urnas: muy poco. Por eso sus candidatos prefieren vestirse de guinda.

Los operadores

En el proyecto de David Monreal siguen trabajando cada quien por su lado los diferentes grupos. Quienes se asumen como monrealistas en el equipo de Enrique Laviada advierten que hay funcionarios de la Secretaría del Bienestar que deben muchísimo cuidado de no ser sorprendidos en actos proselitistas. Uno de ellos, al que incluso ya se le ve como coordinador de campaña, es el subdelegado Carlos Zúñiga. En el priísmo de quien sí tendrían evidencia es del alcalde de Ojocaliente, Daniel López, pues ha estado repartiendo calentadores solares con la esperanza de conseguir la reelección.

Runrunazos

El gobernador Alejandro Tello viajó a la Ciudad de México para ver al secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, para solicitarle gestiones encaminadas a disminuir los índices de marginación en el estado. La intención es lograr avances significativos antes del cierre de administración. * Saldrá otro libro en la política zacatecana. Este jueves Poncho del Real, exfuncionario del gobierno de Tello, presentará 10 años de Asuntos Públicos. * En los partidos hay prioridades para que determinada gente llegue a los cargos públicos. En el PT la encomienda es llevar a Ana Luisa del Muro, quien ha manejado las finanzas del partido, a como dé lugar en el Congreso local. Va por las dos vías: plurinominal y de mayoría.