El Runrún: El Waca prolongaría mandato en la UAZ; dice que “la pensaría”

Tello verá con López-Gatell condiciones para la reactivación económica

Morenistas quieren dividir a candidateables del PRI

Alcalde “parrandero” se cree inmune al Covid-19

La UAZ está pasando por una situación que nunca estuvo prevista en su estructura jurídica. La crisis del Coronavirus ya afectó los tiempos de transición en la universidad y hasta ahora hay incertidumbre de cuándo habrá condiciones para el relevo en Rectoría. Hasta el momento, los universitarios tienen la convocatoria, pero no saben cuándo podrán publicarla y no se descarta que El Waca Guzmán, que tenía prevista su salida para el 6 de septiembre, tenga que prolongar su periodo. Y si así fuera, “la pensaría”, porque la situación de la UAZ es muy complicada y se estima que para octubre ya no habrá dinero para pagar la nómina. En algunas universidades como Nuevo León, dice Antonio Guzmán, los recortes todavía tienen, después de salir, un año para seguir cobrando el mismo salario. En la de Zacatecas no hay condiciones y a El Waca no le interesa cobrar una, tres o seis quincenas “en tiempo extra”; si se queda sería por compromiso, si es que no decide irse a dar clases y dejar que alguien más arregle las broncas. Mientras tanto, él y el secretario Rubén Ibarra alegan que la prioridad es protegerse del virus y las grillas pasan a segundo término.

Ley Bonilla no, oaxacazo sí

Además de las recomendaciones en sanidad, lo que definiría el inicio del periodo de elección a rectoría será la integración de los padrones. Ya no votarían los alumnos que acaban de egresar ni los de reciente ingreso, a menos que cumplan tres meses de antigüedad, y ante las lagunas en la legislación de la universidad tendrá que haber acuerdos para la permanencia extra de directores y en el SPAUAZ que dirige Pedro Martínez, quien saldría (en condiciones normales) este 26 de mayo. Se supone que el 10 de agosto inician actividades, los del consejo universitario terminan el 19 de ese mes, y antes de esa fecha se tendrían que hacer las elecciones, lo que será complicado. Por eso, la permanencia de El Waca sería similar a lo que pasó en Oaxaca, en la que decidieron darle continuidad al rector Eduardo Bautista, pero compararlo con la Ley Bonilla, en la que el gobernador de Baja California pretendía ampliar su mandato está fuera de lugar. Según los de la Rectoría de la UAZ, en Oaxaca hicieron lo correcto porque privilegiaron la salud a las grillas.

A la expectativa

Esta semana el gobernador Alejandro Tello vería con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, en reunión de Conago, los detalles para volver a la nueva normalidad, según los indicadores del semáforo de riesgo en cada entidad. Las clasificaciones son de cuidado porque determinan las medidas de restricción y qué permisivos podrán ser en las actividades económicas. Zacatecas se ha mantenido en riesgo bajo, pero será la Federación la que determine que sectores podrán operar libremente o con algunas restricciones.

Ni greñudos ni barbones

En representación del secretario de Salud Gilberto Breña, Manuel Escobar Badillo, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, fue quien se reunió con los dueños de gimnasios que están desesperados por la situación del Coronavirus. El funcionario propuso que se abra en la medida que la curva de contagios baje y que no se defina fecha en algún decreto, sino que simplemente se vayan preparando. Por lo pronto, cada dueño de gimnasio tendría que preparar un plan de contingencia y operación, con recomendaciones como usar cubrebocas y no permitir la entrada de barbones ni greñudos, que según criterios del sector salud, tiene más posibilidades de transmitir el virus.

En alerta

En las diferentes corrientes del PRI, principalmente la del secretario del Campo, Fito Bonilla, advierten que son morenistas y del proyecto D-21 los que tratan de promover las grillas entre los candidateables para desgastar al partido. Y parece que fijaron sus objetivos principalmente a la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí siguen las pugnas internas porque varios trabajadores siguen atribuyendo las gestiones a su jefe Roberto Luévano , no al gobernador Tello. El presidente del partido, Gustavo Uribe, ya estaría operando un acuerdo para evitar más divisiones.

No quiere ser ninguneado

El que no anda muy contento con los adelantados al 2021 es el diputado federal Alfredo Femat. El petista se ha comenzado a mover repartiendo huevos y otros apoyos más allá de su distrito. Pero a pesar de que ya mostró ánimos se promoverse como un posible prospecto a la gubernatura, todavía no le hacen mucho caso. Dicen entre universitarios que Femat, como el alcalde de Fresnillo Saúl Monreal, está indignado porque no se le incluye en las mediciones de supuestos estudios, pues sí se quiere meter a la contienda y que no lo vayan a ningunear.

Inconscientes

Muy poco les importa la muerte de 30 personas por el Coronavirus en la entidad. Al cantante Marco Flores y al alcalde de Luis Moya, Luis Enrique Sánchez, les ganan los ánimos por la pachanga. El primero quiere hacer una cabalgata el último día del mes hacia a Aguascalientes, donde es más crítica la situación por el Covid-19. Aun así, en sus brutales intenciones todavía cabe la posibilidad de posponer su mitote, cuando haya condiciones más razonables para hacerlo. En Luis Moya, Sánchez armó una pachanga en la comunidad Esteban Castorena, el pasado viernes para celebrar el cumpleaños de la presidenta del DIF, Lupita de la Riva. Cuentan que ahí no se respetó ni la sana distancia y el “quédate en casa” fue para el hogar del presidente municipal, con sus invitados.

No les cayó la austeridad

Ni Héctor Bernal, líder de la CNOP, ni Toño Martínez, de la CNC, tienen nada qué reclamarle al comité estatal del PRI. Tricolores reclaman que estos cuadros, con intenciones de agandallarse una diputación, no han entendido que el INE redujo el presupuesto a los partidos políticos y hay menos dinero. También, dicen, Bernal y Martínez deben entender que se tiene que operar con más cercanía de la gente y menos con dinero. La línea de austeridad ha sido marcada desde el gobernador Alejandro Tello y los líderes de sectores “se tienen que cuadrar”. Ya no son los tiempos en los que, hace meses, Bernal y Toño recibían buenas cantidades, y que aun sí este último, supuestamente dejó pendientes algunos compromisos en nómina.

Otro ataque a la magistrada Velasco

Involuntariamente, el diputado Omar Carrera salió con otro ataque contra Raquel Velasco, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. El sobrino del senador Ricardo Monreal había estado en contra de que Velasco llegara al tribunal e intentó hacerle algunas grillas, sin éxito. Ahora con su propuesta de echarle la mano a los comerciantes que rentan algún local, para que se promuevan ajustes a los contratos y les den facilidades para pagar, lo que dicen “afectaría” intereses de Velasco. Omar no sabía que la magistrada tiene propiedades en el Centro, y no tiene nada en contra de ella, pero sus acciones por alguna razón le afectan.

En contra

El Oso Luis Medina fue y seguirá siendo de los principales opositores a que los diputados ejerzan herramientas legislativas. La diputada Mónica Borrego propuso que, ante la situación de emergencia por el Covid-19, en el Congreso puedan ejercer una partida para dar ayudas sociales. Hay políticos que insisten en que la gente no distingue sobre las funciones que debiera tener un legislador y siguen pidiendo apoyos. Pero el historial de cuando se ejercían estos conceptos está repleto de historias negras. En la pasada Legislatura, por ejemplo, el excandidato a gobernador Rafa Flores tuvo que interceder por una conocida que aparecía en la lista de beneficiarios, cuando supuestamente ella no recibió nada y ni necesidad tenía. En la actual legislatura algunas ya se habían resignado a no tener herramientas y cuando querían, las sacaban de su bolsa como Susana Rodríguez, Raúl Ulloa, Luis Esparza y Lalo Rodríguez.

Pleitos priístas

Los jóvenes del PRI pelearán con uñas y dientes que les respeten por lo menos una de las tres diputaciones. El líder de jóvenes del partido, Omar Téllez; Fuensanta Guerrero, Yajaira Félix, Viridiana de la Torre y Jairo Mendoza se perfilan por un grupo, y por el otro los “eternos jóvenes”, que en legislación electoral ya no entran en la categoría propiamente, como Rafael Romero e Isadora Santibañez.

Runrunazos

Tan mal andan las cosas en Loreto, que el alcalde José Luis Figueroa ya no quiere broncas con el rastro municipal y quiere concesionarlo. La propuesta ya la envió al Congreso y no se descarta que vengan otras similares de más municipios. * El alcalde Saúl Monreal revisó una obra para el campus UAZ de Fresnillo. Quiere que cuando inicie la nueva normalidad, se puedan estrenar varias obras públicas para que se vea que alguien estuvo trabajando. En los proyectos pendientes está la Unirse que se le encomendó al secretario de Obras Públicas, Jorge Pedroza. * El secretario de Gobierno, Jehú Salas, tenía razón cuando decía que no había manera, o al menos era muy poco probable, que pudieran trascender aquellas controversias que se interpusieron por la reasignación del Fondo Minero en el sexenio de AMLO. Fracasaron las que interpuso el gobierno de Javier Corral en Chihuahua y otras que interpusieron algunos ayuntamientos de San Luis Potosí. El asunto, es que parece que no se los dijeron a los alcaldes de Morelos, Melchor Ocampo y hasta Villanueva, entre otros, cuando acudieron a interponer la controversia.