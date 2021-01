El Runrún: El periodismo de Luis Enrique Mercado

El periodismo debe generar emociones. Eso lo sabía Luis Enrique Mercado. También sabía que la emoción misma se daba en el proceso de conseguir la nota. Egresado de la escuela de Periodismo Carlos Septién, le gustaba manejar desde los temas económicos a nivel nacional, en los que era experto, hasta lo que sucedía en los pueblos zacatecanos. En una ocasión, tras la publicación de una petición de subsidio al gobierno de Villa de Cos para que el torero Juan Carlos Romero tuviera un entrenamiento en España, el mismo matador hizo una especie de reclamo a Luis Enrique. En una junta editorial, luego, nos decía en tono de broma “me van a dejar sin amigos”. Pero Luis Enrique sabía escuchar y dialogar. No faltaban quienes acudían a ejercer sus derechos de réplica, peticiones y otros asuntos en relación con los artículos publicados. En ocasiones, Mercado los cuestionaba: “pero, ¿es cierto? (lo que se publicaba) Tenían que reconocer que sí.

Emoción por el periodismo

El estado ha atravesado situaciones de inseguridad, en ocasiones muy difíciles de ignorar. Hace unos 8 años, el entonces alcalde de Cañitas se había ausentado de su municipio, pues había recibido amenazas. En ese entonces, posiblemente ni el procurador Arturo Nahle conocía del paradero del alcalde. Pero Luis Enrique lo había convencido de que diera a conocer su verdad. Con una serie de medidas precautorias, accedió a hablar con nosotros. Éramos un pequeño grupo de cuatro personas, incluyendo a LEM, que íbamos a entrevistarlo en un lugar que no podíamos revelar, pero que sí requería unas horas de viaje por carretera. Había emoción en el trayecto, en ida y vuelta.

Madrugaba

En 2019, Luis Enrique inició otro de sus proyectos. Le generaba una especial emoción. La programación de noticias en La Voz 96.1 FM ocupaba que el equipo de noticias tuviera que madrugar. LEM ya estaba en la cabina desde las 6 de la mañana, o antes, muy entusiasta. Durante el programa, en ocasiones se llegaron a armar especies de debates con los entrevistados. El diputado Chuy Padilla y el director de Tránsito Osvaldo Caldera fueron algunos a quienes les tocó.

Innovación

LEM no estaba peleado con las nuevas tecnologías. Al contrario. Procuraba estar al tanto de las tendencias y contenidos en redes sociales, al grado que cuestionaba a los colaboradores más jóvenes para que estuvieran siempre atentos de la innovación. No temía poner en marcha nuevos proyectos, nuevas ideas y otras maneras de hacer las cosas para no caer siempre en lo mismo. Estaba convencido de que a los lectores y seguidores siempre se les debe ofrecer innovación.

La capital del mundo

Para LEM la capital del mundo era Jerez. Había estado mucho tiempo en la Ciudad de México y conocía muchos lugares, pero siempre dijo que la capital del mundo es Jerez. Y era orgullosamente jerezano, y zacatecano. En una ocasión comentó que había diarios que se especializaban en finanzas, política, deportes y otras áreas. En el caso de Imagen, el tema central es Zacatecas, los zacatecanos que viven en el estado o fuera de él y lo que ocurre y tenga que ver con los 58 municipios. LEM se fue, pero dejó un legado en el periodismo zacatecano.