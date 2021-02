El Runrún: “El Issstezac ya tronó”

“El Issstezac ya tronó”, dijo el director Marco Vinicio Flores Guerrero en una entrevista ayer por la noche. Y sus palabras no pudieron ser más claras. Cada día que pasa esa institución se acerca a su punto de quiebre. El haber pagado por años prestaciones fuera de la ley ha sido la verdadera razón de su descalabro. Algunos trabajadores pudieron aportar poco y cobrar mucho durante muchos años, lo cual creó un agujero financiero muy negro y sin fondo. Por ejemplo, un caso real es el de un trabajador que hoy tiene 59 años y que se jubiló en 2012. Aportó siendo trabajador activo por 30 años 770 mil pesos en total, que fue el 6% de su salario. Y en los casi 9 años que tiene como jubilado ya ha cobrado 8.5 millones de pesos del Issstezac. Ese trabajador no pudo hacer mejor negocio en su vida: lo que aportó en 30 años lo recuperó y en nueve años ya ganó 11 veces más de lo que ahorró. Esa es la historia de un trabajador concreto, pero prácticamente todos los jubilados son la misma historia. El Issstezac no tiene solución y lo han quebrado sus propios jubilados. El abuso de los recursos públicos ha pasado también por prestaciones desorbitadas e impagables que han llevado a quebrar a las instituciones. Ejemplos hay muchos en todo el mundo y en Zacatecas también. Tal es el caso del Issstezac, donde solaparon prestaciones indebidas porque hubo años en que había mucha liquidez, con muchos trabajadores activos y pocos jubilados.

No quieren ceder

En sexenios anteriores se tomó la decisión de comprar terrenos, hoteles, restaurantes, balnearios, farmacias, mueblerías y otros negocios con el fin de invertir el exceso de dinero, con la idea de que esa inversión se hiciera líquida cuando se necesitara. Al paso de los años, ahora que tanto se necesita, los trabajadores se oponen a esa venta y quieren que el gobierno estatal, más allá de sus obligaciones, pagué los excesos y que aporte dinero fresco para un sistema de pensiones destinado a la quiebra porque no puede cargar con más jubilados que trabajadores en activo y tampoco puede sostener que muchos jubilados cobren más que cuando estaban trabajando. Hace un mes se aprobaron 97 nuevas pensiones y las más altas, serán de 76 mil 148 pesos mensuales para Pedro Lozano Vargas y de 63 mil 119 pesos para Raúl Rodríguez Gómez. La fórmula está hecha para quebrar y eso parece acercarse a su fin, sin remedio. Si el gobierno estatal accede a seguir dando dinero fresco más allá de sus obligaciones, el Issstezac llevaría a la quiebra a toda la administración, y entonces tendríamos un gobierno que por pagar excesos ilegales a jubilados, no pueda pagar a sus trabajadores en activo.

Abuso del erario

Al 31 de enero de este año, el Gobierno del Estado ha cubierto tanto cuotas y aportaciones en tiempo y hasta de manera adelantada al Issstezac. Gracias a esto se ha podido cubrir con las pensiones, pero ya no hay para darles más. Más aún, el gobierno le ha prestado al Issstezac alrededor de 300 millones de pesos que ahora requiere de regreso para pagar sus propias nóminas de trabajadores en activo. El sistema de pensiones del Issstezac es un ejemplo más de abuso del recurso público porque muchos ganan de forma exorbitante aún siendo jubilados, como el exregidor Eugenio Sáenz, mientras muchas personas no consiguen empleo o tienen trabajos con muy poco ingreso. El mundo es desigual de muchas formas y eso siempre es una gran injusticia social. La corrupción tiene muchas caras, y esta es una de ellas.

Guerra de encuestas

En la guerra de las encuestas, está confirmado que Claudia Anaya está más cerca de David Monreal de lo que en Morena quisieran. Esa diferencia se ha cerrado a un dígito, es decir a menos de 10 puntos, a diferencia del 3 a 1 que hace un año pregonaban los de la 4T. El comportamiento electoral de preferencias no será estable hasta que todos los partidos políticos definan sus candidatos y sepan que harán los que no fueron favorecidos. En Morena es donde más pleitos hay, pues Los Históricos, monrealistas, chapulines, arrepentidos y arribistas suponen que ser candidato es boleto seguro a ganar. El intento de tumbar a Ulises Mejía como candidato a la capital puede ser definitivo para definir la suerte final en la competencia por la gubernatura. Si lo sacan de la contienda y él se va a la coalición PAN-PRI-PRD, o bien juega a brazos caídos generará repercusiones en la lucha por la gubernatura. Si lo dejan transitar como candidato para su reelección las cosas para Morena podrían alinearse mejor.

Ruptura preocupante

Otro pleito importante que tendría impacto en las cifras finales por la gubernatura está en Jerez. La fractura en el PAN entre el grupo rebelde de Pepe Pasteles y la alianza que ya tienen la dirigente estatal Noemí Luna y el alcalde Antonio Aceves, puede tener costos importantes para Claudia Anaya en su lucha por la gubernatura. Mientras los partidos políticos no acaben sus pleitos internos, las expectativas de votación entre los dos bandos que se disputan la gubernatura no se definirán claramente.

Runrunazos

Hoy son las elecciones en la UAZ y la presencia de una mujer, Tere Villegas ha llamado la atención de la comunidad universitaria. La presencia de mujeres en la política es cada vez mayor aunque la UAZ nunca ha tenido una mujer rectora. Ya debería ser hora. ***Cuenta la leyenda que en los acomodos para diputaciones locales pluris se pretende incluir al presidente estatal del PRI, Enrique Flores, aunque Jehú Salas quiere agandallar las primeras posiciones.