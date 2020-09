El Runrún: El decálogo de David Monreal

Siguen los señalamientos y rivalidades entre los que están formados en el proyecto del D-21. Varios de sus seguidores anticipan que deberá ser real el filtro que se imponga a los aspirantes con el decálogo que el mismo David Monreal patentó. La primera regla que impuso el fresnillense es que no se debe traicionar la confianza de la gente. Por eso, dicen, Javier Mendoza ya está finiquitando su adeudo con el Issstezac, en el que firmó como aval la señora Gloria Esparza. El segundo mandamiento del D-21 es que “el funcionario vive para servir o no sirve para vivir”; algunos están aferrados a servir, pero exclusivamente en la burocracia. Como tercera regla se advirtió que no se debe derrochar el dinero público, y eso lo tienen que cuidar quienes cobran viáticos en el Congreso local. El código de David también exige ser buen administrador, que vivan de manera honesta y no roben, ni grillen a sus compañeros de trabajo, así como rendir cuentas claras. Dicen que no todos los que buscan entrar en el proyecto cumplen con la totalidad del decálogo, y son a quienes se les deberá cerrar la puerta, para legitimar el mismo proyecto.

Cambio de equipo

El senador José Narro no confió más en su equipo del Frente Popular de Lucha de Zacatecas y decidió contratar una consultora política llamada Íntegra, para que se haga cargo de su precampaña política. Adán González, quien sueña con ser el de Finanzas si el tamaulipeco llega a gobernador, y Laura Trejo, que también se ve en el gabinete, seguirán en el proyecto, pero con menos participación. Narro se está dando cuenta que perfiles como Felipe Pinedo más que encaminarlo a sus aspiraciones políticas, lo van alejando. Por eso ya está poniendo distancia y preparando un cambio de equipo, al menos para las decisiones en la primera línea.

Los diputados PRIMOR

Siguen resentidos los petistas por la designación de una priísta en la presidencia de San Lázaro. De los zacatecanos, reprochan que los diputados federales de Morena que se prestaron para ese pacto PRIMOR fueron Ma. De Jesús García Guardado, Óscar Novella y Samuel Herrera. Mirna Maldonado fue la única de los zacatecanos morenistas que se opuso al acuerdo con los tricolores. Quienes defienden la decisión argumentan que la 4T no se puede llevar todo, y menos aún con los señalamientos de autoritarismo al gobierno de AMLO.

Oportunismo

Ya hay varios mitoteros que quieren aprovechar la coyuntura del informe de Alejandro Tello, el próximo martes, para armas sus grillas. Uno es el dirigente magisterial, Marcelino Rodarte, quien no logra comprender que en el Issstezac se tienen que hacer ajustes y sacrificios para mantener el sistema de pensiones. Marcelino no entiende que negocios como el boliche, más que patrimonio, son una carga para el instituto. El maestro no ha leído el informe del auditor Raúl Brito ni está consciente del déficit porque las pensiones son mayores a los montos cotizados. Otro que se prepara para manifestarse es el líder frijolero Fernando Galván.

Fracaso

Que Ramón Medina y su clan no se atrevan a regresar al PAN, pide la militancia luego del fracaso de México Libre, que no pudo concretar su registro. El clan Medina Padilla se la jugó con el proyecto del partido del expresidente Felipe Calderón y perdió. Los Medina no tienen nada qué aportarle a los azules, si es que quieren ser competitivos. Y menos el exdiputado federal Arturo Ramírez Bucio, que entre más lejos lo tengan es mejor.

Runrunazos

Hoy estalla la huelga en el CECYTEZ. El dirigente sindical Lucio Mendoza acusa al director Leonel Cordero de no pagar ISR, IMSS e Infonavit. Quienes conocen al líder de trabajadores advierten que quiere negociar espacios en la dirección general, mangoneando al panista. * A la regidora de Guadalupe, Ruth Velázquez, le llovieron críticas por andar regalando frituras y churritos a manera de apoyo, cuando se supone que la 4T está en contra de los alimentos chatarra. La hija del exalcalde Clemente dice que esos apoyos los dio para que la beneficiaria los vendiera. * Hoy inicia el proceso electoral ordinario. Habrá sesión del IEEZ en el que el único diputado que se acreditó como enlace fue Lalo Rodríguez del PRD. * Dicen que el jurídico de la capital, Gerardo Espinoza, no debió culpar al Trijez sobre la resolución que acredita violaciones de derecho contra la síndica. En todo caso, Gerardo debe seguir el proceso jurídico en otras instancias con los argumentos que considere pertinentes, pero no culpar al árbitro si partido se va perdiendo.