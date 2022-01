El Runrún: Echa mano la nueva gobernanza de proyectos tellistas

Con gran júbilo el gobernador David Monreal presumió la liberación de 200 millones de pesos recuperados del Fondo Minero. Ese dinero se lo tenían jineteando a Zacatecas desde los ejercicios 2016 y 2017. Y aún quedan más de 230 millones de esos años que no se le han depositado al estado ni se sabe cuándo llegarán. Pero Monreal ya celebró que arrancaron las obras por 200 millones de pesos. La mayoría de esos proyectos se aprobaron todavía en el quinquenio de Alejandro Tello, en septiembre del 2020. El mérito del gobernador Monreal fue insistirle, un año después, a la secretaria de Economía federal, Tathiana Clouthier, que ya por fin liberaran los recursos. Y parece que la respuesta se tuvo apenas este mes. Por eso ya se pudieron presumir los proyectos de obras carreteras en Pinos, Apulco, Chalchihuites, Francisco R. Murguía, Villa de Cos y el proyecto de una cancha de futbol con pista de tartán en Tlaltenango; todas esas obras suman 144 millones de pesos. Ahora el problema es que, si llegan los 230 millones de pesos pendientes sería todo, ya que la 4T promovió la desaparición del Fondo Minero para reasignarlo a otras prioridades, aunque el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ya anda cabildeando la posibilidad de que resucite este fondo.

Reprobado en el FASP

Según la Auditoría Superior de la Federación, en Zacatecas no se cumplieron las metas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante el 2020. En ese tiempo el entonces secretario de Seguridad, Ismael Camberos, no logró reducir la cifra de homicidios ni las extorsiones que aumentaron 37 y 6.8% respecto al 2019, pero sí disminuyeron los casos de secuestro, robo a negocios y casa habitación (con 25, 42 y 18%, respectivamente). En ese año, a Zacatecas le reconocieron que tenía una fuerza de 2.5 policías por cada mil habitantes, que superaba el mínimo requerido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, que exigía por lo menos 1.8. Entre la Fiscalía, Policía estatal y municipales, además del personal de las cárceles, sumaban más de 4 mil 700 elementos. Actualmente, la cifra podría ser menor debido a la escasez de oficiales en los ayuntamientos.

Ofendidos en Juan Aldama

No hay trato parejo por parte de la Nueva Gobernanza hacia los dos municipios hermanos de Miguel Auza y Juan Aldama. Al primero de ellos, donde gobierna Armando Perales, les pusieron internet gratis, les organizaron un tianguis ganadero y al cierre de año les dieron 2 millones de pesos de recursos extraordinarios. Pero para Juan Aldama no hubo ni un quinto. El alcalde Hassan Garduño, postulado por el Partido del Pueblo, está ofendidísimo. El mal trato a su municipio, dicen, no solo es por parte de la administración de David Monreal. Días antes de que Garduño rindiera protesta se llevaron las oficinas de la Sader federal a Miguel Auza, al igual que otras oficinas para que la gente vaya a hacer sus trámites allá.

Se queda Imelda

Hasta el momento no hay indicaciones para relevar a la diputada local Imelda Mauricio como coordinadora de Morena. Pero motivos no faltarían: la exalcaldesa de Villa González se equivocó al querer destituir a las bravas al tesorero del Congreso, Álvaro Puente, y los de oposición y hasta Xerardo Ramírez se le echaron encima y la amenazaron con denunciarla por usurpación de funciones. Imelda echó a perder la oportunidad de renovar con sangre nueva al menos una de las direcciones. Por eso ya no le reconocen liderazgo y desde Priscila Benítez, Violeta Cerrillo, Ernesto González y otros están seguros de que harían un mejor trabajo como coordinadores de la bancada.

Runrunazos

A finales de noviembre la senadora Geovanna Bañuelos viajó a Madrid, España, para participar en una convención interparlamentaria, en la que ya va puliendo sus dotes diplomáticas. En una de esas le come el mandado al diputado federal Alfredo Femat, quien ya pretendería convertirse en embajador a mediano plazo. * El auditor Raúl Brito debe estar preparado para una serie de denuncias de personal con varios años de antigüedad que fue despedido. La mayoría ya andan buscando abogados con la clara intención de ir por la reinstalación.