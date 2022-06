El Runrún: Diputado hipócrita; “todos tienen cola que les pisen”

Con una risa, mitad vergüenza y mitad cinismo, el diputado local Sergio Ortega calificó como “una inversión” los 272 mil pesos que pagó con dinero ajeno en una iniciativa. El legislador migrante quiso verse como ejemplo de honestidad al recriminar que los pleitos en el Congreso local son por el dinero. Eso le calentó la cabeza al legislador Xerardo Ramírez, quien lo señaló de pagar esos 272 mil pesos, al mero estilo de la estafa legislativa que había denunciado Ernesto González. ¿A quién le pagó ese dinero el diputado Ortega? Nunca dijo que era para una empresa Enterprise Holding Smidge SA de CV. Y cuando tuvo que responder expresó entre nervios y risas: “T’a cabrón”. Los paisanos deben estar avergonzados de que un tipo así los represente. Ortega quiso defenderse acusando a los que han hecho viajes a la playa con dinero del Congreso y otros excesos, pero la versión de la estafa legislativa del migrante es todavía más costosa. En aquellos pleitos por el dinero se han criticado vicios y agandalles de morenistas y no morenistas, alineados y no alineados, así que no fue raro que alguien gritara: “¡todos tienen cola que les pisen”.

En esas acusaciones muturas, el diputado Armando Delgadillo denunció que en diciembre se repartieron 700 mil pesos en bonos. Y al recriminar pagos de cheques hasta por 90 mil pesos, no mencionó nombres, pero se refería a los legisladores Jehú Salas y Priscila Benítez. Esta última cuestionó a Armando si él cree realmente que es “el único” que en verdad maneje el dinero con honestidad.

Una piedra para el IMSS

Sale otro intento por frenar la entrega de plazas al IMSS para el proyecto del Hospital de la Mujer en Fresnillo. El abogado Roberto Valencia, quien representa a las hermanas María Guadalupe y María de los Ángeles Falcón Buenrostro y que serían las dueñas originales del predio, alega que se incumplió con el contrato de donación al no construir un drenaje que daría servicio a un futuro fraccionamiento a espaldas del hospital. El abogado ya está pidiendo a la Legislatura que se suspenda la entrega de este espacio al IMSS. Evidentemente al sindicato de la SSZ este pleito le cae como anillo al dedo, pero el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, confía en que al final del día el IMSS tendrá que dar el servicio en el hospital, pues es una instrucción de Gobierno Federal.

Sin raja política

Al encargado de la Secretaria del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, ya le encargaron avanzar con los nuevos registros de clubes, federaciones y organizaciones de paisanos en Estados Unidos. Una de las instrucciones, con carácter institucional, es que estos grupos de migrantes no estén contaminados por alguna corriente partidista y en la medida de lo posible no alienten grillas políticas, por aquello de la desaparición del programa 3×1 para convertirse en un 2×1. La organización y gestión para las obras contempla representantes distritales y todo indica que Humberto Salazar, presidente de Jerez, será pieza clave en la interlocución con alcaldes de su región y con los mismos paisanos, para que no se dejen de aportarle a sus municipios de origen.

Victoria de Chávez Leandro

Al final del día, el jefe máximo del SUTSEMOP Israel Chávez Leandro impuso su voluntad en la delegación de la Secretaría de Finanzas. Se ratificó como representante sindical a José Luis Carrillo y Yadira Muñoz, hermana del exsecretario Érick Muñoz, quedó como secretaria de Acción Social del sindicato en la dependencia. Chávez Leandro y el mismo Érick Muñoz festejaron el escenario.

Runrunazos

¿Será honesto el senador José Narro cuando dice que su compañero Ricardo Monreal debe permanecer en Morena? El tamaulipeco quiere aparentar que es un elemento que fomenta la unión en Morena, y alega que las aspiraciones presidenciales de Ricardo son legítimas y si está en contra del método de elegir candidato por encuesta, lo puede protestar. Sería difícil comprar esta “sinceridad” del senador Narro. * Aníbal Valenzuela, rector de la Politécnica de Juchipila, no le quiere pagar el predial a la alcaldesa Chío Moreno, una de las consentidas de la Nueva Gobernanza. La negativa es que supuestamente el cobro estaría mal calculado.