El Runrún: Dieciseis diputados con David; tumbarían a titular de la Función Pública

Una nueva mayoría se habría conformado en el Congreso local. El pasado 21 de septiembre, el coordinador de Ganadería David Monreal desayunó en El Mesón de Jobito con sus diputados aliados de la 4T: Chuy Padilla, Raúl Ulloa, Gaby Pinedo, Felipe Delgado, Armando Perales, Navidad Rayas, Roxana Muñoz, Mónica Borrego, Omar Carrera y Héctor Menchaca. En ese encuentro se presumió que habría seis legisladores más sumándose al bloque: el petista Lolo Hernández, Susana Rodríguez del PVEM, la panista Emma Liseth López Murillo, la priísta acordada con el Verde, Karlita Valdez; Aida Ruiz Flores Delgadillo, del Panal, y Javier Calzada, quien llegó por el PES. Los legisladores monrealistas se sintieron poderosos, pero según se supo, todavía no definen cuándo habrán de manifestar su mayoría, que anticipan deberá ser un asunto muy importante, más que la ratificación de la secretaria de la Función Pública, Gabriela Rodríguez.

No apoyan venganzas

Todo mundo sabe que es por un tema personal el berrinche de Omar Carrera por la designación de Gabriela Rodríguez como titular de la Función Pública. La funcionaria ayudó al entonces alcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano, a correr a Omar cuando este era contralor. Pero solo estaba haciendo su chamba y el ahora diputado tuvo a muy malos abogados. La bancada Morenista reconoce que Rodríguez tiene tablas para estar donde está, pero eso no quiere decir que vayan a autorizar en automático su ratificación. Hay diputados que están indignados porque se sintieron ninguneados porque no se les tomó en cuenta ni se les avisó del relevo en la Función Pública. No hubo cabildeos del secretario General de Gobierno, Jehú Salas, ni de nadie más del gobierno. Por eso no es segura la permanencia de Gabriela en Función Pública. Al gobierno de Tello le sirve que en ese asunto no habrá línea en “la nueva bancada del D-21”. Cada quien votaría por la libre. Cuenta la leyenda que ya estarían preparados dos dictámenes al respecto, uno con sentido positivo y otro negativo respecto a la funcionaria.

Se va subsecretaria

Ayer pidió licencia la subsecretaria de Responsabilidades, América Selene Dávila, quien era de las funcionarias más apreciadas por la exsecretaria Paula Rey Ortiz. Antes de preocuparse por los señalamientos de que es protegida de Jehú Salas, Gaby Rodríguez también debe atender otros asuntos, como la coordinación con los contralores municipales, alborotados por Edmundo Guerrero de Fresnillo. Otros asuntos son observaciones por la aprobación de organigramas en las dependencias estatales. Lupita López Marchan, en la Seduvot, se comprometió a asumir responsabilidades en caso de que hubiera algún señalamiento por los nombramientos en su equipo.

Confían en alianza

Cuenta la leyenda que David tuvo otra reunión hace días, en una finca de La Zacatecana, en Guadalupe, donde aseguró que al final del día su proyecto irá en un bloque de coalición entre Morena, PT, el Verde (aunque en la 4T han mostrado su rechazo a este partido) y posiblemente Nueva Alianza. A la dirigente del SNTE Soralla Bañuelos ya la ven prácticamente dentro del equipo. Dicen que hubo dos personas celosas por la líder magisterial: la delegada de la Segob, Martina Rodríguez, y la diputada Navidad Rayas. Supuestamente tienen temor a que las desplacen de puestos que ambicionan y que ya no serán de las operadoras estrella en el magisterio.

Viene la crisis

No solo en la presidencia de Guadalupe, mangoneada por Julio Chávez, hay broncas ante los compromisos de pago en las nóminas. En el mismo gobierno de Tello admiten que la situación es complicada. Hay retrasos en la entrega de recursos a las dependencias y muchos funcionarios van viendo como sale cada vez menos agua de la llave. Pero el principal drama todavía no se manifiesta de modo alarmante, que sería el caso de la UAZ, donde el rector Antonio Guzmán ya agarró experiencia en ese tipo de situaciones.

Runrunazos

Todavía hay quienes reniegan por los legados que dejó El Oso Medina como legislador local. Además de la reforma para eliminar las herramientas legislativas, impulsó los informes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El morenista sigue haciendo su chamba entre los aspirantes. * Algunos profesores que esperaban recibir base, tendrán que esperar más tiempo gracias a las políticas de la 4T. Sucede que la SEP, al mando de Esteban Moctezuma, advirtió que estará haciendo una investigación a nivel nacional para detectar casos de corrupción, en los que hay claves duplicadas en varios planteles. Debido a esto, hay reniegos de profesores afectados. Muchos de ellos creen que solo es una treta para retrasar la entrega de bases; Raymundo Cárdenas y los fieles de AMLO dirán que efectivamente es para acabar con la corrupción.