El Runrún: Destruyen al PRD desde adentro; Amalia va por MC

Un sector de perredistas soñaba con revivir al partido y acercarse a los días de gloria que tuvieron en los sexenios de Ricardo Monreal y Amalia García, quien ahora va en el lugar 2 de plurinominales al Congreso de la Unión por MC, en la segunda circunscripción. El actual dirigente estatal del PRD, Raymundo Carrillo, está haciendo todo lo contrario para ayudar a los del sol azteca. Destruye al partido desde dentro, o lo que queda de él. Los pocos meses que lleva en el partido han sido suficientes para que el perredismo esté preocupado de qué se hace con los más de 8 millones que maneja este año. Se sabe que compró una camioneta de alrededor de medio millón de pesos, para su confort, y como no le rinde cuentas a nadie se especula que hay “saqueos internos”. Carrillo también se valió de su posición para colocar a su nuera Ana Edit Medina, como candidata a la presidencia de Jerez, solo para que llegue a una regiduría. La mayoría de los perredistas, especialmente la secretaria general Lupita Hernández, no quieren a Raymundo. Este muy ofendido denunció a Lupita “por violencia política” porque no quiere que cuestionen cómo se gasta (o desvía) el dinero.

Media diputación

El culpable de que Raymundo llegara a la presidencia del partido fue Eleuterio Ramos, cacique en Valparaíso. Y como era evidente, tuvo que cobrarse su parte en las negociaciones. La primera pluri del PRD al Congreso local es para Elena Canales, recomendada del diputado Juan Mendoza. La suplente es Simonita Ramos, hermana de Eleuterio. Hay un acuerdo para que cada una cobre año y medio en la Legislatura, pero el panorama es incierto para Simonita. Primero porque quizá el PRD no alcance la pluri, y segundo porque es probable que no le respeten el acuerdo. El segundo en la lista de representación proporcional es Juan Vera.

Priístas conchudos

Unos pusieron de pretexto la pandemia del Covid. Otros se hicieron sordos. Según datos del PRI no hubo aportaciones de militantes durante el 2020. Ni de Enrique Flores, antes de que fuera presidente estatal ni Jehú Salas, cuando era secretario General de Gobierno, ni nadie más se reportó con la tesorera del partido, Zully Díaz. La Secretaría de Finanzas advirtió que no se les pueden hacer descuentos de nómina a los funcionarios del PRI para su partido. Eso lo aprovecharon muchos para desligarse de las aportaciones, con la actitud de que no le deben nada al instituto político.

Murillo pide apoyo de diputados

“Seamos aliados”, fue uno de los mensajes que dio a los diputados el fiscal Francisco Murillo durante su comparecencia en el Congreso local. Reconoce que la situación de inseguridad se ha ido agravando, pero tiene algunos resultados. Murillo destacó que el Ministerio Público logró que 74 sentencias condenatorias contra homicidas y desarticuló 20 grupos dedicados al secuestro. Un dato preocupante que reveló es fiscal es que durante el año pasado se reportaron 808 desapariciones, de las que localizaron a 468. Si bien el fiscal pidió aumentar las penas contra quienes cometen violencia intrafamiliar, la principal prioridad en la procuración de justicia debe ser reducir los índices de impunidad.

Para entregar

Hoy se entregará la Avenida Doctores en Fresnillo. El alcalde interino Martín Álvarez Casio chambea desde las 6 de la mañana hasta 9 o 10 de la noche. Mantiene el intenso ritmo de trabajo que le encomendaron y eso incluirá la terminación de proyectos de obra que ya estaban iniciados, que serían alrededor de 50. En el poco tiempo que lleva al frente de la presidencia , Álvarez demostró por qué le dieron la confianza.

Runrunazos

La candidatura de María Alvarado Campa, a la presidencia de Fresnillo por el PVEM, es una postulación provisional. Siguen las pláticas en el PVEM para designar la candidatura definitiva. María Alvarado se anotó por ser un perfil de absoluta confianza en el partido, que en su momento declinará. * Morena nacional emitió un ajuste de convocatorias en el que ahora sí, se fija como fecha límite para aprobar las candidaturas a diputaciones federales el 29 de marzo, que es cuando vence el plazo para apuntarse en el INE. El plazo de registros inició el pasado lunes y solo queda una semana. * El regidor capitalino Juan Manuel Solís será de los primeros castigados por el Congreso, una vez que se apruebe su intervención y facultades para sancionar violaciones a la ley electoral. * El regidor de Guadalupe, Carlos de Ávila, sigue dentro de la línea del D21, aunque por otra corriente distinta a la del exdiputado federal Alfredo Basurto, con quien está distanciado.