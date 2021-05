El Runrún: Desconfianza e intrigas ante el debate de hoy

Nubia Barrios, propuesta para comisionada del IZAI

Sufre Va por Zacatecas en Morelos por “el hijo incómodo”

Preparan avances para el último informe de Tello

La fiesta comienza hoy a las 6 de la tarde en el Palacio de Convenciones. En medio de intrigas, quejas y desconfianza ayer se estaban preparando los nueve candidatos a gobernador. Se esperaba que fueran ocho, pero al final “resucitó” Movimiento Dignidad, no con Édgar Rivera, que le quitaron la candidatura, sino con Bibiana Lizardo. Ahí hubo reproches de la alianza Va por Zacatecas contra el presidente del IEEZ, Virgilio Rivera, pues la inclusión de Lizardo le quita tiempo al resto de candidatos. Pero el mismo Édgar Rivera, de postura antimonrealista, alega que ellos tienen derecho a participar y en todo caso los errores son del IEEZ por no programar suficiente tiempo.

Entre los candidatos también se anticipan alianzas y complicidades para el tema del debate. Al menos Claudia Anaya, del PRI-PAN-PRD, y Ana María Romo de Movimiento Ciudadano, van en la misma sintonía; con Lupita Medina del PES no se sabe.

David Monreal, candidato de Morena-PVEM-PT-Panal, tendrá como aliada a Miriam García Zamora, candidata de Fuerza por México, y se advierte que posiblemente también a Fernanda Salomé Pereyra, de Redes Sociales Progresistas y Javier Valadez del Partido del Pueblo. Flavio Campos, del PAZ, fiel a sus convicciones irá por la libre enfocado a su proyecto auténticamente autónomo y local.

Todo mundo sabe que Claudia y David son los verdaderos protagonistas con posibilidades reales de ganar en la contienda. La senadora con licencia le apuesta a marcar diferencias en las preferencias, en tanto que Monreal alega que el verdadero debate es con la gente y gran parte de su discurso irá encaminado a lo que se ha hecho mal de los últimos dos sexenios priístas.

14 minutos

En total, cada candidato tendrá 14 minutos al micrófono. Será uno para presentación, otro para el cierre y para abordar cada uno de los ocho temas: desarrollo económico, seguridad pública, educación, igualdad e inclusión, salud, combate a la pobreza, transparencia y combate a la corrupción, y agua y medio ambiente también habrá un minuto, más una bolsa de cuatro minutos que originalmente iba a ser de cinco. Lupita Medina inaugurará el debate, en la presentación. Luego será el turno de Claudia Anaya y en tercero Bibiana Lizardo. El cuarto turno es para Salomé y después interviene Miriam García, luego David Monreal, Flavio Campos, Nanis Romo y al final Javier Valadez.

El relevo

Para cubrir el espacio que dejó Norma Julieta del Río en el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, ya hay una propuesta en el bloque del D21. La intención, que hasta cierto punto se compartía con el equipo del gobernador Alejandro Tello, es nombrar como comisionado o comisionada a gente del mismo instituto de transparencia. Y se dice que del equipo de la Secretaría de Bienestar ya se destapó a Nubia Barrios, directora jurídica en el IZAI, para que llegue al cargo. En la Legislatura ya se aprobó la convocatoria y desde este lunes ya comenzarán a recibir las solicitudes de registro para el hueso, muy codiciado porque tendrá una duración de 7 años.

Aguanta El Patas

La auditoría que Raúl Brito aplicó al Incufidez reveló que hay cosas en el instituto “que se hicieron con las patas”, pero no dio motivos a que se interpusiera una denuncia, que es lo que habría esperado la diputada Mónica Borrego. A fin de cuentas, Adolfo Márquez, director del Incufidez, puso como excusa la falta de dinero para responder a observaciones que le hizo la ASE, referentes a un desastre en el organigrama por plazas de jefatura que no se hacían efectivas y por falta de cumplimiento de metas. Lo que sí fue evidente es que El Patas trae un descontrol de su equipo, en el que más de 40 burócratas no checaban entradas ni salidas y hubo anomalías en los expedientes de 70, que no comprobaban estudios que decían tener. Hubo observaciones recurrentes hacia El Checo Escobar Gamboa, jugador de baloncesto y funcionario, y el exlíder sindical Pedro García Saucedo, quien es un fiel fanático “de la aviación en gobierno”, es decir, cobrar sin trabajar.

Muchos berrinches

Ya van por lo menos tres amenazas de renuncia por parte de la candidata a la alcaldía de Morelos, Margarita Robles. El bloque PRI-PAN-PRD la eligió porque es una persona querida y respetada en Morelos. La describen como una persona honesta y trabajadora, aunque le falta experiencia en política. Pero el verdadero problema de la candidata es su hijo Adán Robles. Desde que designaron a su mamá, el muchacho se cree en dueño de todo el proyecto y pretende decidir quién entra y quién sale de la planilla. Su mal carácter llegó a tal grado que, en la casa de campaña de Morelos “le gritoneó” a la exdiputada Angélica Náñez, a quien el PRI envió para coordinar la campaña. Ángélica quedó muy indignada con esas agresiones y por eso pidió irse de Morelos. En su lugar mandaron a Artemio Ultreras.

Luego, Adán Robles pidió que le cambiaran al síndico y quedaron en que así se haría, pero ya no le aguantaron que quisiera bajar de la planilla a la presidenta del PAN municipal, Rocío Veyna, a quien también le habría “gritoneado”. Las estructuras de Va por Zacatecas ya están hartas de los berrinches del “hijo incómodo” y en respuesta los candidatos a diputado federal y local, Carlos Peña y Reynaldo Delgadillo, tratan de mediar el conflicto. Nico Torres, a quien habían bajado de la candidatura por la alcaldía, insiste en mantener la candidatura de Margarita y no tirar la toalla en ese proyecto.

Se salió con la suya

A Roberto Lamas, hermano de El Japo Lamas, le funcionaron las atenciones que tuvo con el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno. Roberto, quien ha estado formando parte del equipo en la Sezami, ya lo designaron como candidato a diputado federal migrante, aunque supuestamente va en calidad de suplente. Melecio Bañuelos es otro paisano zacatecano que lucha en los acomodos en el PRI a San Lázaro, que en el caso de los migrantes tendrá que ser por la vía de representación plurinominal.

Cuenta la leyenda que hay piques entre Roberto Lamas y José Juan Estrada, exsecretario Migrante, y propuesta para representar a los paisanos en el Congreso local.

El cierre

En el gabinete del gobernador Alejandro Tello ya se pidieron reportes que se contemplarán para el informe de septiembre. Estos reportes incluirían lo que se trabajó hasta abril de este año. Difícilmente se agregarán más acciones porque la indicación de la administración ya es preparar el cierre, y hacerlo con prudencia. Hubo una división clara que a los priístas se les pidió asumir en el gobierno: los que se quedan tienen que trabajar institucionalmente hasta final del quinquenio, y los que van por cargos de elección popular, que Dios los ayude. Es decir, tendrán que valerse por sus propios medios para convencer a la gente, sin respaldo del aparato gubernamental.

Brigadistas se comen a los del PRI

Genera preocupación en los círculos priístas que en la operación de brigadeo y expediciones a las colonias y comunidades los de Morena llevan la delantera. En esas excursiones de promoción del voto están participando activamente servidores de la nación, y no hay una reacción ni del PRI estatal ni Gobierno del Estado para contrarrestar ese efecto. La labor de convencimiento del bloque Va por Zacatecas parece limitarse a lo que hagan los candidatos.

Salida gradual

Quizá este año no, pero se anticipa que el senador José Narro irá dejando poco a poco el Movimiento de Regeneración Nacional, donde ya no es muy bien recibido. La justicia guinda comenzaría primero un procedimiento en contra de Felipe Pinedo, protegido del senador, porque arrastra acusaciones de supuestos negocios con las candidaturas en Morena. Cuando eso pase, Narro tendrá un pie afuera de Morena.

Institucional

Por indicaciones de la dirigencia nacional de la CMIC, Pascual González, presidente de la cámara en Zacatecas, no hará pronunciamientos públicos a favor de ningún candidato. Esa fue la instrucción para todas las delegaciones de constructores en los 15 estados en los que hay elecciones. Por eso, la CMIC Zacatecas le da juego a todos los candidatos que quieran ir a la cámara, sin favorecer ni hacer de menos a nadie. Para este lunes, Día de la Santa Cruz, se programaron dos eventos: una misa alrededor de medio día y una conferencia para abordar temas técnicos. Habrá comidas ajenas a la institucionalidad de la cámara para apoyar al D21. En el gremio ubican como promotores del candidato fresnillense a Ciro del Río y Roberto Quiroz.

Runrunazos

A Fredy Barajas, candidato del PVEM en Guadalupe, lo vieron en un café con su rival de Julio César Chávez, pero el de Tabasco se excusa: “tengo muchos amigos y no puedo dejar de saludarlos”. * En los próximos días vendrá a Zacatecas Blanca Lilia Mendoza, titular de la Profepa. La funcionaria del gabinete de AMLO tiene especial interés en el estado por las políticas para la aplicación del impuesto ecológico, que vendrían a ser una especie de ejemplo nacional. El titular de la SAMA, Nano Maldonado, y el procurador ambiental Salvador Constantino Ruiz, estarán en el comité para recibir a la funcionaria. * Xerardo Ramírez, candidato a diputado local en el distrito 1, denunció a su rival priísta Arnoldo Rodríguez para evitar que se ande promoviendo como locutor. En todo caso, el petista sabe que la competencia no es fácil.