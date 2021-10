El Runrún: Dependencias de segunda; temen desaparición de la Sezami

Soledad y Narro jugaron en contra de Zacatecas

Quieren recortar prerrogativas a partidos políticos

Esta semana el gobernador David Monreal anunció que el gabinete estaba listo. Laura Bermúdez fue la última en recibir nombramiento de secretaria, como titular de la Seduvot, y ante el mensaje del Ejecutivo no tardó en generarse incertidumbre y grillas por el destino final para algunas dependencias en las que no se nombró a responsables. Los más preocupados son los políticos migrantes (no los paisanos en general) como el legislador José Juan Estrada, Efraín Jiménez y el exdiputado Felipe Cabral que ya pusieron el grito en el cielo ante la especulación de que desaparezca la Sezami o sea absorbida por la Secretaría de Desarrollo Social. Estos dos últimos piden al Ejecutivo que a la brevedad designe a un secretario del Migrante. Obviamente, José Juan que ocupó este cargo justifica la utilidad de la dependencia con programas como Corazón de Plata, apoyo para la repatriación de cadáveres y el ahora programa 2×1. Según Estrada, el retiro de apoyo federal al programa desanimó a los paisanos para seguir invirtiendo en obras en sus comunidades de origen, pues sus aportaciones han tenido que incrementar porque la Federación ya no ayuda. No obstante, en algunas ocasiones los paisanos solo ponían la firma y otros prefieren mandar remesas directamente, sin que el dinero pase por las manos del gobierno. Dice José Juan: “los migrantes no quieren dinero, quieren atención”.

No eran prioritarias

Tan escaso era el impacto y trabajo de la Junta de Monumentos que nadie se queja por la falta del relevo de Rafael Sánchez Preza; la Representación del gobierno en la Ciudad de México parece estar abandonada, en tanto tampoco hay anuncios de nombramientos en el Instituto de la Juventud, Comisión de Defensa al Contribuyente y el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, entre otras dependencias. Pepe Román, del Centro UNESCO, sería tal vez el único en mantener continuidad. La anda cabildeando. Si hasta el momento no se han hecho designaciones en esas áreas, quiere decir que no son prioritarias, o sea, son dependencias de segunda. Y en medio de ese esquema de priorizaciones, supuestamente el secretario de Desarrollo Social, Carlos Zúñiga, estaría en vías de absorber algunas dependencias y convertirse así en el súpersecretario del gabinete.

En contra de Zacatecas

Ni la senadora Soledad Luévano ni su compañero José Narro quisieron que el Fondo Minero regresara a Zacatecas. El impuesto se seguirá cobrando, pero no será el estado, sino la Federación el que ordene cómo se distribuya el dinero. Y todo mundo sabe que la Federación tiene una tendencia a apoyar más a los estados del sur, de tal modo que Zacatecas pierde más de lo que gana. Las senadoras Geovanna Bañuelos y Claudia Anaya sí votaron a favor de que se le regresara la recaudación a Zacatecas, pero no fue suficiente. La diputada Cuquita Ávalos andaba furiosa con Narro y Soledad: “exigen trato justo para Zacatecas, pero a la hora de actuar lo hacen en contra”. Los senadores morenistas siempre se pronunciaron en contra de que el gobierno del PRI manoseara este dinero, pero ahora David Monreal es el gobernador, y hasta a él mismo lo están perjudicando. Chole y Narro estuvieron a favor de que Federación agandalle cuando menos 500 millones de pesos que ya no se quedan en la entidad.

Machetazo a los partidos políticos

Se dice que el diputado Cepillo Figueroa anda muy influenciado por su asesor Gustavo Jasso, del clan de Los Históricos. Y este como todo morenista que se respeta clama por las políticas de austeridad. Esta vez el blanco son los partidos políticos. El Cepillo trae entre manos una propuesta para darle un machetazo a las prerrogativas que reciben los institutos políticos en Zacatecas. Por el dinero que manejan (unos más que otros), pueden considerarse pequeñas dependencias, con sus respectivos salarios en las dirigencias. Si sale adelante esa propuesta, será el PRI el partido que más le sufra. Ya de por sí perdió algunas demandas y despidió trabajadores.

Runrunazos

Como representantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), los zacatecanos Julieta del Río y Francisco Javier Acuña fueron a la Cámara de Diputados para el cabildeo de recursos. En los temas de prevención y combate a la corrupción, el INAI es clave, a nivel estatal y federal. Con los comisionados de transparencia zacatecanos se solidarizaron sus paisanas, las diputadas federales Amalia García y Noemí Luna. * Si en Fresnillo el alcalde Saúl Monreal ya trae preparativos para el proyecto del R24, en la capital esperan lo mismo de la síndico Ruth Calderón y regidores Sergio Garfias y Luis Monreal, que ya ampliaron su equipo con el excontralor y secretario de Planeación, Paco Rivera. * Murmuran en los pasillos de la Auditoría Superior del Estado que va cambiado el orden de prioridades para el auditor Raúl Brito. Desde que Julio César Chávez y los amigos de la colonia Indeco llegaron al poder en Guadalupe, siempre insistieron en que se hicieron en que se hicieran revisiones más exhaustivas a la administración priísta 2016-2018. Supuestamente, podrían reabrirse algunos expedientes de ese periodo.