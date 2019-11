El Runrún: Demandan al bastión priísta y le exigen $30 millones

El gobierno del bastión priísta, donde nunca ha ganado la oposición y el orgullo del dirigente Gustavo Uribe, tiene grandes broncas. Resulta que el terreno de la unidad deportiva de Pinos, no es de Pinos, sino de un particular, o al menos es lo que están reclamando. “Es triste decirlo…la persona que vendió, que decía ser el dueño no lo era. Hay otra escritura, hay otro dueño que nos demanda y nos solicita 30 millones de pesos”, confesó el alcalde Herminio Briones en una sesión de cabildo. Pero ayer, el dos veces presidente municipal aseguró que tienen nueva información que les permitiría ganar la demanda. El pleito legal está en proceso aunque Herminio advierte que es mucho dinero el que les piden y en todo caso mejor invertirían en otra unidad antes que pagar. No son las únicas broncas que hay en la presidencia de Pinos. Los regidores Alejandra Acosta y Juan Jaime Reyes le advirtieron al alcalde que hay algunos funcionarios que supuestamente piden cuotas de 100 pesos para entregar algunos apoyos.

Viejos monrealistas

El diputado Omar Carrera explotó. Está furioso con la reunión que tendrían hoy un grupo de monrealistas con antigüedad: Jaime Casas, Arturo Nahle, Roberto Ornelas, Javier Mendoza, Rafa Candelas y Pedro Goytia, entre otros exfuncionarios del sexenio de Ricardo Monreal. Según Omar, su tío el senador Ricardo no sabe nada de la supuesta reunión ni autoriza que se junten en su nombre y que además no se mete en la política de Zacatecas. La convocatoria se la atribuyen a Enrique Laviada, y hasta ayer en la noche pensaban hacerla en Hacienda del Cobre. El berrinche de Omar Carrera es porque hay cuadros que han brincado al lado contrario y no han sido fieles con el proyecto de su tío, y ahora se le quieren volver a pegar. A esa reunión no fueron convocados ni el diputado Héctor Menchaca ni Cuauhtémoc Calderón.

Sin compromiso partidista

Entre la insistencia y desánimo, hay priístas que advierten de la necesidad de cambios, al menos para que contribuyan a la causa del partido. Recriminan que perfiles como Lalo Yarto, de la Secretaría de Turismo, Gilberto Breña, titular de la SSZ; Adriana Rivero, de la Semujer, y Lupita López Merchant, Seduvot, no tienen compromisos con el partido y por ello no les preocupa la continuidad para el próximo sexenio. En el caso de López Merchant piden que al menos tenga más oficio político, incluso para insistir con el proyecto del Metrobús. Consideran que no basta con los estudios de posgrado ni la capacidad técnica que tenga, sino el trato y la habilidad de convencimiento para gestiones.

Con sindicatos

La postura del SUTSEMOP, comandado por Miguel Toribio, para rechazar el planteamiento de no aumentos salariales era de esperarse. Y ahora le tocará al secretario de Administración, Víctor Rentería, llegar a un buen acuerdo con el sindicato, donde anticiparon que no tienen planeado ningún emplazamiento a huelga. La situación en la UAZ es más complicada. Los delegados sindicales le reprocharon al rector Antonio Guzmán la difícil situación en la universidad y las irregularidades en la contratación de profes en programas académicos. Durante la reunión con los del SPAUAZ, El Waca admitió que “el peor error que pudimos haber cometido como administración fue habernos financiado con las cuentas de los trabajadores, ese fue la peor estrategia y la historia nos lo está demostrando”.

Respiran

El electrocardiograma que mide la operación política en el PAN ya comenzaría a registrar algunas pequeñas frecuencias de actividad. La dirigente estatal Noemí Luna empieza a moverse ya en algunos municipios, igual que la regidora y presidenta del comité en Guadalupe Tere López García, quien recientemente ya convoca a reuniones. Las críticas hacia el Gobierno Federal sobre los desastrosos resultados en seguridad y economía es lo que ha reanimado la actividad en los comités.

Negocio en Valparaíso

La Auditoría Superior de la Federación quiere que se castigue en Valparaíso al gandalla que concedió 24 contratos para comprar lámina galvanizada, cemento y calentadores solares a un solo proveedor, cuando se supone se debió hacer una licitación. Esos señalamientos son parte de la revisión a la cuenta pública 2018 de Valparaíso, del periodo de Gerardo Cabral, actual funcionario de la Secampo.

Runrunazos

Ya se veía venir que las supuestas corruptelas de Eduardo Duque en Morelos le traerían consecuencias legales. El edil ya está en la mira del auditor Raúl Brito para una investigación de posibles delitos. ** El Tribunal de Justicia Administrativa solo tiene cuatro vehículos oficiales, y uno de ellos está destinado para uso exclusivo de la magistrada presidenta Raquel Velasco y de nadie más. * El diputado Lolo Hernández es de los que se preocupan por la UAZ y quiere ayudarle al Waca a gestionar la construcción de un laboratorio. La solicitud ya llegó a Obras Públicas de gobierno estatal.