El Runrún: Dejaría Roy la Secretaría General del Congreso

Roy Barragán estaría por dejar por la Secretaría General del Congreso local. Se dice que el de Monte Escobedo se va por decisión propia y ya estaría haciendo preparativos para entregar la oficina. De mucho oficio político, Roy ayudó a generar acuerdos entre los diputados locales, a mantener las actividades en el Congreso ante la situación de la pandemia y a promover algunos ajustes de austeridad en el Legislativo. Y se dice que vienen más cambios dentro de este poder. Mientras tanto, los diputados suplentes que acaban de llegar como Calixto Reyna y Antero González se van acoplando a sus nuevos beneficios. Uno de ellos es el anhelado fondo de retiro en el que por cada peso que ahorran en su quincena la Legislatura les pone otro, pero solo pueden destinar un porcentaje.

“Los relatos de AMLO”

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se acordó que en 1998, desde Los Pinos quisieron frenar al entonces candidato Ricardo Monreal para que llegara a la gubernatura de Zacatecas. Según AMLO, consiguieron una grabación del entonces subsecretario de Gobernación, Emilio Gamboa, hablando con el gobernador Arturo Romo sobre indicaciones para que se cambiara el resultado de la elección. Fue el tabasqueño quien amagó al equipo del presidente Ernesto Zedillo con difundir los planes de intervención del gobierno y protestar, para que se respetara la elección. Ahora, en el equipo de Ulises Mejía e Iván de Santiago claman por esos mismos argumentos, de que dejen decidir a la gente, para que les devuelvan sus registros para contender por la capital y el distrito local 1, respectivamente.

Fuera del D21

Hubo quienes quisieron vender la idea de que Carlos Salmón, candidato del PT a la alcaldía de Guadalupe, estaba en el proyecto de David Monreal, pero es todo lo contrario. Hasta están peleados. El mismo Salmón incluso llegó a coquetear con Los Históricos para darle rienda suelta a sus rencores antimonrealistas. Ahora, el escenario de Guadalupe es uno de esos en que petistas y morenistas se dan patadas por debajo de la mesa. En cambio, aunque en el equipo guinda de Julio César Chávez no quisieron ir en alianza, parecen dar menos golpes y más abrazos con otros candidatos como Gerardo Casanova del Panal y Alfredo Barajas del PVEM.

Respiro a los constructores

El 21 de abril saldrá una nueva etapa de licitación de obras en el Inzace. El gobernador Alejandro Tello pidió apoyar a los constructores y por eso hasta redujeron a la mitad el costo de las convocatorias, para que queden en 1,700 pesos. Gobierno del Estado programó 336 millones de pesos para obras del Inzace este año. Francisco Carrillo, director del instituto, calcula que en este mismo quinquenio se ejercería hasta un 60% de ese monto. Por cierto, ayer hubo “circo en la CMIC”. Nicolás Castañeda, dueño del PES, trajo a un puñado de sus candidatos para que trataran de convencer a los constructores: anduvieron Lupita Medina, Chemel Balderas y Francisco Bañuelos El Ponchado. No levantaron pasiones y estuvo lejos de ser una gran mitin.

Contra la 4T

En la región de los Cañones, donde Morena todavía tiene presencia débil, la candidata a la gubernatura del PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya Mota, arremetió duro contra las políticas de la 4T. Para la senadora con licencia no hay grandes avances de finales del 2018 a la fecha, en la que llegaron al poder. En un mitin en Tabasco advirtió que “México se está convirtiendo en un país que genera incertidumbre para la inversión”, por las malas decisiones que ha tomado la Federación. En este municipio, el exjurídico del PRI Gilberto Martínez, que se convirtió en candidato de Morena a la alcaldía, sabe que en la elección lleva las de perder, pero confiaría en un mecanismo de rescate a nivel estatal en su proyecto.

Runrunazos

Efectivamente, Laura Becerra renunció a la candidatura para regiduría en Guadalupe porque se la

cedió a su hija Laura Sandoval. Por eso el equipo del Antorcho Ávila niega que haya desánimo por no ir en la lista de pluris, al menos de parte de los panistas. * Se dice que un tal Ricardo Guevara, “meritorio” de Morena para ser regidor de Ojocaliente, anduvo amenazando a personas mayores con el cuento de que les quitarían sus apoyos si no votan por el partido guinda. * El mandato de Raymundo Carrillo en el PRD no genera entusiasmo en la militancia. Un sector del partido espera renovación con nuevos perfiles que a futuro reconstruyan el partido. Uno de ellos es el secretario de Organización Gaspar Monroy.