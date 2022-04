El Runrún: Dejan desfalcos en la Secretaría de Economía

En aquellas 50 denuncias ante la Fiscalía que promovió la Función Pública, se habrían incluido acusaciones de presunta corrupción en la Secretaría de Economía, cuando la manejó Carlos Fernando Bárcena Pous. Recientemente le avisaron a Rodrigo Castañeda, actual secretario de Economía, de siete observaciones de presuntos desfalcos en su dependencia, y de las que Bárcena Pous y su gente solo solventaron una. En los resultados de la auditoría 2019 al programa de Movilidad Laboral no justificó 1,699 pagos por conceptos de viáticos por un monto de 1 millón 387 mil pesos. No hubo oficios de comisión y se asignó combustible de manera indebida a vehículos particulares. Se supone que la Sezac repartió ese año 9 mil 263 apoyos de los subprogramas de movilidad interna y apoyos de capacitación por 25.7 millones, pero no están los comprobantes fiscales. En la gestión de Bárcena se realizaron pagos indebidos a dos funcionarios por 317 mil pesos y se hicieron compras por 406 mil pesos sin presentar cotizaciones, así como 320 mil pesos más para la feria del empleo en las que tampoco hubo cotizaciones. Bárcena solo solventó 207 mil pesos en becas para materiales. Lo demás está en el aire.

Van contra delegado de Narro

Ayer se le armó una manifestación al delegado del Registro Agrario Nacional, Lucio López, por parte de ejidatarios y frijoleros que anduvo moviendo Fernando Galván. El funcionario federal, dice, da una pésima atención y por eso ya están pidiendo su cabeza. Lucio llegó como cuota del senador José Narro, pero su permanencia en el cargo podría estar en juego. Hoy vendrán funcionarios del RAN de la Ciudad de México y los inconformes van a exigir su destitución. Otra noticia que no ha caído muy bien entre los campesinos es que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), representada en Zacatecas por José Llamas, ya no maneja los apoyos que vienen siendo Producción para el Bienestar; los servidores de la nación ahora son los encargados de repartir el pastel. Los productores se quejan de que estos burócratas no tienen conocimiento técnico de los apoyos ni conocen las reglas de operación.

Va para largo

Muestran prudencia líderes sindicales como Óscar Castruita de la 58 del SNTE y Héctor Fernández de Telesecundarias. Aquel anuncio del martes en redes sociales de la SEP, respecto a federalizar la nómina educativa de las entidades no es un hecho todavía. Si acaso hay voluntad de hacerlo, pero no sería un proceso a corto plazo. En el caso de Zacatecas, se tendría que revisar qué prestaciones reconocería la Federación de las otorgadas por el estado y temas de sus aportaciones a la seguridad social, entre otras cosas. Hasta la misma SEP borró el anuncio que hizo en redes sociales. Desde otra perspectiva, el déficit financiero en educación suele ser una herramienta de presión de las entidades para gestionar más dinero ante la Federación.

Mucha presión

Cuenta la leyenda que ya pidió su renuncia un par de veces Clara Verónica Delgado, particular de la secretaria de Educación Maribel Villalpando, pero esta se la rechaza. Y cuentan en la dependencia que hasta la misma secretaría estaría contemplando la renuncia. Los motivos de Clara Verónica para dejar el cargo se deberían a decisiones que no le permitieron tomar, y en cuanto a su jefa, la causa sería la enorme presión que se vive en la dependencia. Contrariamente, Leonel Cordero se aferra a permanecer como director del CECYTEZ y pide que al menos lo dejen terminar el ciclo escolar.

Runrunazos

Dependencias como el Sizart y la Jefatura de Oficina del Gobernador tienen pendientes la rendición de cuentas, en materia de transparencia del gasto público. ¿Será que ya la están preparando la información para hacerla pública? * Ayer los diputados ambiciosos mostraron mucha cortesía y atenciones mientras sesionaban en el Teatro Hinojosa de Jerez. Ojalá hubieran mostrado esa misma diplomacia para aceptar la respuesta del cabildo en rechazo a que regresen las herramientas legislativas. Xerardo Ramírez se condujo como si nada hubiera pasado. También se olvidó la pugna por el presupuesto del TSJEZ, con el magistrado Arturo Nahle ahí presente y el intento de la secretaria de Gobierno, Gaby Pinedo, de marcar línea en el Pueblo Mágico. Por cierto, ayer fueron de la Secretaría de Finanzas a entregar la cuenta pública del año pasado en el Congreso. No había nadie para recibirla. *Hoy se celebra en la Megavelaria la fiesta de la verdad, un evento en materia de transparencia en el que estarán los comisionados del INAI Julieta del Río y Francisco Acuña. **De unos 50 trabajadores que tiene el Repuve, por lo menos a la mitad, que son de reciente ingreso, les han retrasado sus pagos.