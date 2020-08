El Runrún: Defienden licitación; hay pleito con contratista

No hay anomalías en la licitación LO-832048989-E2-2020 para el sistema de alcantarillado y la construcción de cuatro pozos de visita en Tlaltenango, aseguran en la SAMA y la administración del panista Miguel Varela. Izgared ganó el fallo con una propuesta de 8.2 millones de pesos, pero Contracuña Construcciones, representada por Héctor Chacón, impugnó el procedimiento. Pero, dicen en Tlaltenango, esta empresa ha tenido un historial de obras inconclusas y en el concurso para el sistema de alcantarillado quedó a deber con el cumplimiento de algunos requisitos. Y aseguran que no es la primera vez que impugnan los procedimientos a modo de berrinche. La obra será financiada con aportaciones de la Conagua, de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y el ayuntamiento. Alegan que al tratarse de una licitación nacional “todos tienen derecho de participar”. En el pleito jurídico, el equipo que contrató Contracuña se fueron ya con una denuncia contra el ayuntamiento.

Preparan relevo en el PRD

Este fin de semana los perredistas esperaban tratar el relevo en la dirigencia estatal, pero hubo problemas de conectividad y pospusieron el asunto para este martes. Los consejeros del partido sesionarán de manera virtual y estarían decidiendo entre Mario Romero Rodríguez y Raymundo Carrillo para que sea el nuevo dirigente. El primero tendría apoyo del alcalde de Villanueva, Miguel Torres, y el segundo del diputado Juan Mendoza y el actual dirigente Arturo Ortiz Méndez. El legislador Lalo Rodríguez estará como consejero. Dicen que eso incomoda a los del primer grupo.

Otro best-seller

Sigue Juan del Real entre los cuadros olvidados del priísmo. Habría recibido invitaciones de otros partidos, menos del suyo. Pero por ahora dice estar enfocado en su nuevo libro Más allá de la mordida, que estaría listo en octubre de este año. Su obra no tratará de “infamias”, como la que escribió el senador Ricardo Monreal, pero sí de corrupción. Independientemente del desempeño que haya tenido Juan durante su paso como jefe de Oficina, es de los priístas que dicen estar más preocupados por el tema de la corrupción, lo que le ha llevado a coincidencias con El Oso Medina.

Sin elecciones

El semáforo para Zacatecas está en rojo, como lo advierte el subsecretario de Salud López-Gatell y tendrá vigencia por lo menos hasta el fin de mes. Por tanto, las elecciones del SPAUAZ se suspenderían el jueves 27 de agosto si la Secretaría de Salud de Zacatecas y los académicos así lo determinan. Y eso es lo más probable hasta el momento: no habrá elecciones en el SPAUAZ hasta que el semáforo esté en naranja, aunque Pedro López Jácquez y José Juan Martínez hagan berrinche.

Terminó el viaje

Según la tradición oral de Morena, la diputada local Alma Dávila esta preocupadísima porque todo indica que su viaje como legisladora ya no continuará. En la 4T hay perfiles de sobra que quieren el espacio para contender por el distrito local 4, y la de Tacoaleche realmente no se ha posicionado, ni con sus electores ni para negociar sus intenciones de reelección. También habría preocupación en el próximo paso que darían sus compañeros diputados Héctor Menchaca y Omar Carrera.

Más de 100 mil en avión

Igual a lo que hizo el DIF estatal de Omar Acuña con los datos financieros de la Fenaza, en Tlaltenango el presidente del patronato Sergio Delgado Carrillo guarda los informes bajo llave, escondidos, como si el dinero invertido en los festejos fuera particular y no de la presidencia municipal. Pero aun así, hay evidencia de gastos como los 106 mil pesos que se erogaron por concepto de “boletos de avión” para el grupo Moenia, que se presentó en diciembre, más 19 mil pesos de hospedaje en Fiesta Inn que apartó el mismo Sergio Delgado y 9 mil de transporte terrestre, entre otros rubros para la misma banda.

Runrunazos

La administración de la capital ya se declaró en alerta máxima. Preocupado por el riesgo del Coronavirus, el alcalde Ulises Mejía dispuso que esta semana se suspenderán las actividades no esenciales en la presidencia. El registro civil solo atenderá casos urgentes y con cita previa. *

Parece que la fiebre electoral todavía no ha alcanzado a Nueva Alianza como a otros partidos. El instituto político que dirige Mariano Lara en Zacatecas todavía no define su destino rumbo a las elecciones del 2021. No se descarta que vaya con el bloque del PRI, ni tampoco con el de Morena. Incluso, miembros del equipo de Soralla Bañuelos se dicen listos incluso para contender solos. * El subsecretario Èrick Muñoz ya es de la confianza de Jehú Salas para apaciguar manifestaciones. La semana pasada atendió a unos transportistas en Calera que habían bloqueado una vialidad. Estos exigían contratos para trasladar a trabajadores industriales y continuarán mesas de negociación en la Secretaría de Economía.