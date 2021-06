El Runrún: Davidistas o Ricardistas, ¿quiénes ganaron?

No fallaron las encuestas de salida de empresas serias. Los datos datos preliminares no dejaron lugar a dudas: David Monreal será gobernador de Zacatecas del 2021-2027. La configuración política de Zacatecas cambia y se cierra un ciclo de una clase política que tenía 11 años reciclándose. Hay una gran fila que espera la bendición de David para que los integre a su gabinete, incluyendo a 14 diputados locales que manifestaron su apoyo al proyecto y no fueron candidatos en la elección. Mientras el fresnillense prepara su gira de agradecimiento surgen las dudas respecto a si su hermano, el senador Ricardo impondrá a algunos cuadros de su gabinete que tuvo en el sexenio 1998-2004 o si David designará a sus propios perfiles. No habrá caras nuevas. Eso no ocurre en ningún gobierno porque no deja de haber una clase burocrática que se mueve, pero permanece. Entre que se dicen recomendados están Enrique Laviada, Cuauhtémoc Calderón, Jaime Casas, Javier Reyes Romo y Marycarmen Salinas. Viene una pugna entre estos con el otro grupo que apoyó a David, desde la trinchera de la Secretaría del Bienestar.

Para todos

Recuerdan en el monrealismo, que luego del triunfo de Ricardo Monreal en el 98, hubo celos de constructores que lo apoyaron porque se le estaba dando obra a quienes ayudaron a su rival Pepe Olvera. Cuando algunos le reclamaron al entonces gobernador, este les decía: “ es que ellos también son zacatecanos”. Por eso, ayer David Monreal , ya sintiéndose el vencedor de la contienda, dio un mensaje de unidad para lo que será su próxima administración. “Nos toca trabajar hombro con hombro con quienes votamos por unos y por otros”.

Cargo blindado

Independientemente de la transición en el poder, hay cargos en la administración que están blindados por un periodo determinado. Aunque haya un montón de esperanzados en agarrar hueso, se quedarán con las ganas de ocupar, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Lorena Lamas llegó al cargo en 2016 para un periodo de cuatro años, luego fue ratificada en febrero de 2020, así que permanecerá en el cargo hasta 2024. Ya había algunos tiradores y tiradoras para el puesto.

Antes de terminar

Quedan algunos pendientes antes de terminar la actual Legislatura. Uno de ellos es echar a andar una reforma para el sistema de pensiones del Issstezac. Generará reclamos, pero es estrictamente necesario hacer ajustes para darle un poco más de viabilidad financiera al instituto, que dirige Marco Vinicio Flores. El asunto ya se discute entre los diputados. Por lo pronto, para este martes se abordaría una iniciativa del diputado Lalo Rodríguez enfocada a gestionar apoyos adicionales a las familias de policías y otras fuerzas de seguridad que mueran en cumplimiento de su deber.

Los prófugos

Siempre se espera lo mejor de los nuevos representantes populares. Que sean honestos y no defrauden a la gente. Algunos todavía están raspados de sus anteriores cargos públicos, pero en el peor de los casos están prófugos. Y es que Zacatecas también tiene a sus Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, pero a menor escala. Nunca regresó a Tlaltenango el exalcalde Marco Antonio López, que desfalcó al municipio con un proyecto de planta tratadora que no se hizo, ni la exdiputada local Dulce María Becerra que recibió dinero del 3×1 para una purificadora en Juchipila que nunca abrieron. La exlegisladora lleva años residiendo en Estados Unidos.

Berrinches en Morena

No todo es miel sobre hojuelas en Morena, principalmente a nivel nacional. Desde hace tiempo Alejandro Rojas, suplente del senador Ricardo Monreal, está resentido con el partido. Le reprochó al dirigente nacional Mario Delgado que Morena iba a ser un fracaso por las imposiciones que se habían dado en algunas partes del país. También criticó las encuestas para la designación de candidatos. Los guindas oficiales justifican que Rojas está resentido porque no se le cumplieron caprichos de acomodar candidaturas en San Luis Potosí.

Runrunazos

A pesar de las denuncias por agresiones e intervenciones de la policía de Guadalupe, la representación del PRI ante el IEEZ documentó pocas incidencias durante el proceso electoral. Una de ellas fue porque la candidata al distrito federal 4, Julia Olguín, se habría quedado a echar plática con algunos electores que esperaban formados en una casilla en la cabecera de Pinos. ** El diputado Omar Carrera dice que lo anduvieron correteando. Según el sobrino de Ricardo, durante un recorrido en Valparaíso lo estuvieron persiguiendo en una camioneta, a modo de intimidación. Responsabilizó al alcalde Eleuterio Ramos de la presunta agresión, pero Omar nunca documentó nada formalmente. Le encanta hacer escándalos.