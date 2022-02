El Runrún: Cuotas familiares de la Nueva Gobernanza

Quieres se quedaron marginados de la Nueva Gobernanza, recriminan que hubo quienes entraron al “dos por uno” o con más cuotas familiares agandallando más espacios. Un nombramiento no era suficiente. Y todos ellos, como una comuna, se engarruñaron alrededor del gobernador David Monreal. La delegada de la Segob, Martina Rodríguez, por ejemplo, logró que el fresnillense le concediera la regiduría en Zacatecas a su nuera Darinka de León; la síndico Ruth Calderón tiene posicionada a su pareja Jaime Buenrostro en un cargo en la Secretaría de Salud y ayer Nieves Medellín llegó al Congreso local, sustituyendo a su pareja Víctor Humberto de la Torre. El secretario particular de David, Mariano Casas, tiene a su esposa Cecy Monjaraz como funcionaria en la capital y a su hermano Sergio Casas como subdelegado del Bienestar. Al otro subdelegado, José Luis González, le concedieron una diputación para su esposa Analí Infante; igual que a la diputada Roxana Muñoz le dieron un cargo en Educación para Dionicio García.

Los traicionó

Al procurador Agrario, Francisco Pérez Compeán, pareja de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, le reprochan los priístas que los traicionó vilmente, aunque este grupo sigue apoyando a algunos tricolores y parientes. La subsecretaria de Educación Media y Superior, Gisel Llamas, está emparentada con la familia del gobernador, por medio de uno de sus sobrinos. Hay otros casos y algunos más de la gran familia que están en proceso de sumarse a la Nueva Gobernanza.

Se partieron los aliados

Lo que en un principio se vislumbraba como una troca gigantesca que atropellaría fácilmente a la oposición en el Congreso local, acabó dividiéndose en dos grupos que, aunque se dicen aliados del gobernador, ya traen políticas e intereses diferentes. Por un lado están “los leales” Violeta Cerrillo, Ernesto González, Armando Delgadillo, Imelda Mauricio, Maribel Galván, Zulema Santacruz y El Cepillo Figueroa; y por el otro hay una disidencia en la que andan operando Xerardo Ramírez, Ana Luisa del Muro, Priscila Benítez, Susana Barragán y Martha Rodríguez, entre otros. Los legisladores aliados de la 4T no se pudieron mantener unidos, a diferencia de sus antecesores en la recta final, de los que muchos aún están esperando la llamada.

Llamado a municipios

Hoy el gobernador David Monreal tendrá evento en Palacio de Convenciones, a las 11:30 de la mañana. Se supone que el tema será el Encuentro Estatal con Municipios Fondo de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal 2022. Pero la asistencia no sería completa. Hasta ayer en la noche algunos alcaldes no habían sido convocados, en tanto que a Omar Téllez, de Pinos, los morenistas no lo pueden ver ni en pintura. Otros ediles están más preocupados por pagar quincenas atrasadas, antes que hacer nuevas gestiones.

Reproches al comité estatal

En esas reuniones para levantar el ánimo al PRI, no faltaron los reproches al comité directivo estatal y al mismo dirigente Enrique Flores. Glendy de la Rosa, hermana de la extitular de Seduzac Lula de la Rosa, lamentó que no se respetó en muchos casos la designación de los mejores perfiles y como casi todo el priísmo en Ojocaliente, consideró que la postulación de Héctor Bernal fue un gravísimo error.

Más partidos

Hay 11 asociaciones que pretenden convertirse en nuevos partidos políticos. Una la lidera El Cepillo Figueroa; se llama Revolución Popular. Otra es Rumbo Monrealista, representada por Wendy Soto, quien todavía mantiene en sus redes sociales publicidad de Fuerza por México, un partido que ya no existe y por eso ahora anda promoviendo otro. Javier Valadez insiste con otro proyecto de partido, que ahora se llamaría Pueblo. También está el proyecto de Arturo Ortiz Arellano del Movimiento Alternativo Zacatecas.

En paro

Hay un costo lamentable para los estudiantes y padres de familia por la falta de pago a los agremiados de la Sección 58 del SNTE, que ya hizo que se declararan en paro. No hay dinero. No hay clases. El asunto debiera ser prioridad, pues hasta la misma Suprema Corte determinó que las entidades no se pueden deslindar de su obligación de proveer servicios educativos.