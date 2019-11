El Runrún: Costó a Villanueva medio millón de pesos pleito que ganó Narro

Otra vez las malas planeaciones y barbaridades sangran los erarios de los ayuntamientos. Ahora resulta que entre los tantos desfalcos achacados a la administración del fallecido Jorge Luis García Vera, en Villanueva, se suma una demanda mercantil que perdieron con el FPLZ del senador José Narro y su pupilo Felipe Pinedo. Y la tuvieron que pagar. El problema inició cuando el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) iba a destinar una aportación, en calidad de préstamo, de 2 millones de pesos para unas obras de electrificación. Cuenta la leyenda que durante el trienio 2013-2016, el tamaulipeco tuvo algunos desacuerdos con el alcalde Miguel Torres, quien nuevamente gobierna el municipio. Al final, la obra se canceló y el frente exigió la devolución del dinero. Pero como ya habían pasado algunos años se acumularon intereses y gastos de asesoría legal, la pasada administración pactó un pago de 2.5 millones de pesos a la asociación. Y actualmente, ese pago está observado por el auditor Raúl Brito.

Inician negociaciones del presupuesto

El gobernador Alejandro Tello citó para hoy a los coordinadores de bancadas en la Legislatura local: Chuy Padilla, Morena; Susana Rodríguez, PVEM; Aida Ruiz, Panal; Lolo Hernández, PT; Lupe Correa, del PAN; el perredista Juan Mendoza y Chema González, del PRI. Aunque no se los dijeron, los legisladores asumen que en la reunión y el desayuno que tendrán con Tello el tema a tratar será el presupuesto estatal 2020, del que el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, ya entregó el paquete económico a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Se sabe que hay berrinches de otros diputados que quieren estar en la mesa, como Omar Carrera que se sintió ninguneado porque no le avisaron; y posiblemente Javier Calzada que ya no sería tomado en cuenta para hoy porque se desintegró la bancada del fallido PES.

Más cabildeo

Se dice que para el miércoles, el equipo de Tello tendría reunión en la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, para ver qué más se puede hacer en las gestiones. Y el lunes, Miranda estará compareciendo en el pleno del Congreso local. Hay diputados que anticipan que el Ejecutivo también les pedirá solidarizarse con las medidas de austeridad en el Legislativo, y respaldo para que instituciones, organismos autónomos y demás también se aprieten el cinturón. En el Ejecutivo esperan tener bien planchados los acuerdos y que no se vaya a posponer tanto la aprobación del presupuesto estatal.

Nuevo opositor

Dicen en las reuniones de panistas que el exdiputado federal, Leonel Cordero, se ha convertido en el más fiero opositor de la dirigente Noemí Luna. Sin un cargo con los sueldazos a los que estaba acostumbrado, el buen Leonel anda muy vigilante de cómo se maneja el dinero en el comité estatal. Sus berrinches comienzan a ponerse más intensos al cuestionar la difícil situación financiera del partido, pues al parecer este año habrán pagando más en multas que en aguinaldos.

Vende ilusiones

Otra novedad que murmuran en los pasillos de las oficinas del PAN es que el exdiputado local Osvaldo Contreras le está pidiendo a todos los militantes y al que lo quiere escuchar que le compren criptomonedas. El exdiputado local promete grandes ganancias con sistema de inversiones, muy peligroso, por cierto, dicen los que le saben. Contreras ya quiso “embaucar” a Arturo López de Lara y dicen que hasta ya habría ofrecido sus ilusiones al dirigente nacional Marko Cortés.

Meten a Édgar Rivera en pleitazo

La diputada federal, Ma. de Jesús García Guardado, le recuerda y agradece al alcalde de Loreto, José Luis Figueroa, que las obras que se hagan para la comunidad El Álamo no son solo para la madre de la legisladora, sino para otra docena de familias que ahí vive. El mismo Cepillo entregó un tanque elevado y ahora cuestiona que el aplanado del camino que ya hizo la SCT sea solo para beneficiar a una persona. Además, según García, es Édgar Rivera, funcionario en la Secretaría General de Gobierno, quien está incitando a ejidatarios a bloquear el acceso a la comunidad, por un juicio que perdieron y con el que intentaban quedarse con esas tierras.

Runrunazos

Todavía se siguen presumiendo encuestas, como una de Massive Caller, en la que supuestamente David Monreal sería el favorito para encabezar una candidatura de Morena; en tanto en el PRI ubican a la senadora Claudia Anaya como la más competitiva. El panista Pedro Martínez, diputado local, sería el más posicionado de su partido. **Otra vez se paralizan las labores en la universidad. En una asamblea del SPAUAZ, que dirige Pedro Martínez, se acordó que este martes se pararán labores de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Conforme pasan los días va creciendo la presión para el rector Antonio Guzmán, mientras los fondos para la nómina se le van agotando.