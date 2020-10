El Runrún: Corrupción en Tránsito; cobran “oficiales fantasma”

Geovanna Bañuelos marca distancia con el D21

Alcalde de Pánuco amenaza a sus policías

Benjamín Medrano le ayudará al Antorcho Ávila

También Tránsito se infectó de un virus de corrupción, muy parecido al que denunció en su momento el exsecretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, en la dependencia. Ya hay cuando menos una denuncia en la Fiscalía contra Policía y Seguridad Vial, que mangonea Osvaldo Caldera, pero no se descarta que haya más casos similares de corrupción. Sucede que un tipo pide chamba en la corporación y entrega sus papeles. Lo dan de alta, pero solo dura unas tres semanas como activo y luego se retira “por asuntos personales”. Pero resulta que un par de años después le llega un citatorio del Órgano Interno de Control de la SSP, en el que le notifican que ha estado cobrando, pero no chambeando como tránsito. Al equipo del fiscal Murillo le aseguraron que hubo “falsificación y usurpación de identidad”. La investigación para deslindar responsabilidades está en curso. Habrá que ver cuántos y quiénes caen en la corporación de Caldera por la corrupción de mantener a “tránsitos aviadores”.

Se empodera Geovanna

La relación entre la senadora Geovanna Bañuelos y David Monreal no está en su mejor momento. La de Monte Escobedo no olvida que cuando pidió que la midieran con Soledad Luévano, para la candidatura al Senado, el clan Monreal le respondió que había que respetarle el lugar a Chole, pues “le robaron la capital en 2016”. Después Geovanna halló su sitio como plurinominal del PT y a final de cuentas pudo llegar a la Cámara Alta. Desde ahí, dicen, tejió buenas relaciones con el presidente AMLO. Supuestamente, se dio cuenta que el único respaldo que tenía Chole era en Zacatecas y se convenció de que ella debió ser candidata desde un principio. Ahora, ha dicho a sus cercanos que ahora que el PT la destapó como precandidata, su prioridad sería lanzarse sola antes de buscar una alianza, y menos si David Monreal representa a Morena y al PVEM. Aunque a final de cuentas, alegan petistas, la decisión de conformar el bloque será un acuerdo nacional, y si se decide que es David quien encabece, será David.

Responde

David Monreal denunció ante la Fiscalía de la República la colocación de mantas con las que le quieren achacar vínculos con el crimen. El fresnillense recrimina que son campañas negras recicladas, pero que esta vez no van a tumbar su proyecto. El tema de las mantas también se tendrá que investigar por parte de la Fiscalía estatal y por el IEEZ.

“Atente a las consecuencias”

Por defender a un par de presuntos borrachínes, el alcalde de Pánuco, Abraham Castro, amenazó a uno de sus mandos policiacos. La Policía Estatal consignó a la municipal a dos personas que supuestamente estaban escandalizando y tomando en vía pública. El presidente municipal habló a la comandancia y preguntó por ellos.

—¿Porqué los detuvieron?

— Los mandó la estatal. Estaban alcoholizados. —le respondió el jefe policiaco al alcalde.

—¿Te consta?

—No, pero los mandó el comandante y pues tengo que recibirlos.

— ¿Entonces no los vas a soltar?

—No se puede.

— ¡Entonces atente a las consecuencias!

Los policías se asustaron tanto que fueron a reportar el incidente a la Fiscalía.

Los perdona la auditoría

El exalcalde interino de Guadalupe Samuel Díaz; Cuco Bautista, Pascual Solís y otros exregidores se salvaron una denuncia ante la Fiscalía. Habían aprobado “el desvío” de 2.4 millones de pesos de una cuenta en Banamex del Fortalecimiento Financiero Para Inversión 2018 y depositarlos a gasto corriente. Dicen que les urgía el pago de nómina o el ayuntamiento iba a colapsar. La auditoría desistió de la denuncia porque a final de cuentas el dinero se reintegró de quién sabe dónde.

Peligro para el PRI

Preocupa mucho a la militancia el planteamiento de que Enrique Flores llegue al comité estatal del PRI. Si bien los exregidores de Guadalupe se salvaron de una, Enrique todavía tiene algunos procedimientos pendientes, promovidos por la actual administración municipal. El tema del exceso en gastos de gasolina, las presuntas omisiones de pagos al IMSS y otras grillas en las que involucran al expresidente de Guadalupe serían dirigidas al PRI estatal. Por eso, estrategas del partido opinan que la llegada de Flores no es conveniente, al menos hasta que se acaben los misiles del alcalde Julio César Chávez.

Tiene que salir

A Zacatecas y a los aspirantes a gobernador les conviene que salga una reforma para darle viabilidad al Issstezac. Es incomprensible la cerrazón e ignorancia de la diputada Alma Dávila y de Marcelino Rodarte, que no comprenden que hay que hacer ajustes por el futuro de los próximos pensionados. Alargar el periodo de servicio es una necesidad inminente. A los jubilados que han participado en protestas se les ve mucha energía. Otros siguen trabajando y un ejemplo es Salvador García Ortega, director de la banda Sinfónica del Estado. Desde agosto del 2016 cobra por honorarios asimilables a salarios, ya que está pensionado por el instituto. Mientras tanto, los pensionados dorados como Rubén López Camacho (fue síndico con Alma Ávila e Ismael Solís en Jerez); Eugenio Sáenz Hernández, de Monte Escobedo, y Fausto Rodríguez Juárez, de Pinos, todavía irán incrementando poco a poco sus pensiones de más de 80 mil pesos mensuales, y no están descartados para volver a la política en sus respectivos municipios.

David Monreal es de los que está interesado en que se haga una reforma. Sabe que si no se actúa la bomba puede estallar en el próximo sexenio.

Lo piden en Juchipila

Evidentemente, el director del Issstezac, Marco Vinicio Flores, es el principal interesado en que se aplique una reforma. Es su mayor prioridad, aunque el priísmo de Juchipila ya lo está buscando para que los represente en el distrito local, que también incluye a Tlaltenango. En el partido creen que Marco tiene lo necesario para arrastrar a cualquier adversario que le pongan, incluso del PAN.

No hay de otra

Para la súperalianza TUCOM (Todos Unidos contra Morena) no hay de otra más que El Antorcho Ávila para pelearle la presidencia de Guadalupe a Julio César Chávez. Los antorchistas van sumando aliados para la batalla en Guadalupe y uno de ellos ya es Benjamín Medrano. El exalcalde de Fresnillo le ofreció ayuda a Osvaldo para que el PRI recupere la presidencia municipal. El Antorcho también ya se reunió con juveniles como Karina Macías y Jairo Mendoza. Parte de la estrategia sería sumar a los mejores cuadros del TUCOM para los distritos locales del municipio, para los que suenan Érick Muñoz y Tere López García. El dirigente del PRI local, Hermann Hernández, no va en planilla porque acordó que se mantendrá como líder del comité municipal.

Se fue el año

Como medida de prevención ante el Coronavirus, presidente de Villanueva, Miguel Torres, canceló las peregrinaciones al templo de San Judas Tadeo; tampoco habrá feria de Guadalupe. El Covid-19 se llevó los eventos del año, aunque todavía hay quienes esperan que se pueda hacer algo en diciembre. A como van las cosas lo más probable es que no. A la fecha serían casi 10 mil zacatecanos los que han contraído el virus. No es cierto que la SSZ dé información todos los días de la temible enfermedad. Los sábados suelen omitir la difusión de los reportes de conteo.

Runrunazos

Ya comienzan a resurgir más reclamos de “traiciones” entre Los Históricos hacia el diputado federal Óscar Novella. Pero en Morena reconocen que al “neomonrealista” le irá bien, porque ya sería uno de los consentidos en el estado de Mario Delgado, quien ya ganó la encuesta para la dirigencia nacional. * Muchos morenistas defendieron la extinción de fideicomisos por el dinero que se llevaban empresas trasnacionales, pero nada dijeron de las protestas que hubo por parte de deportistas, activistas, víctimas del delito y los recursos para obras que llegaban a Zacatecas. Si algo estaba mal, se debía corregir, no extinguir, dice la senadora Claudia Anaya. * En Cuauhtémoc ven eminente la candidatura de Francisco Arcos, alias Pancho Donas, a la presidencia por el PVEM, pero ya no se enfrentará al actual José Juan Martínez, que le apostará a la diputación local o nada. *