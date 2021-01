El Runrún: Corajes y pleitos por registros para candidaturas

En todos lados hay inconformidades por los registros para las candidaturas. En Acción Nacional, por ejemplo, el panismo rebelde que vinculado a Pepe Pasteles acusa a la dirigente Noemí Luna que en las negociaciones con PRI y PRD su prioridad no es defender a la militancia, sino a sus cuates y recomendados. Entre los consentidos, según dicen, está el alcalde de Calera, Reynaldo Delgadillo, a quien quieren colocar en el distrito local 2, y el dirigente de la Coparmex, Alejandro Enríquez, primo político de Noemí y propuesta para la alcaldía de la capital. En contraste, recriminan que el comité estatal “dejó perder” el distrito local 3 para cederlo al PRD, con tal de bloquear a la regidora panista Tere López García, pese a que se considera un perfil indispensable en la guerra contra Morena en Guadalupe.

No le gustó

Cuenta la leyenda que el priísta Arnoldo Rodríguez estalló en cólera cuando supo que no era el único apuntado para el distrito local 1. También está Víctor Rentería. Priístas, panistas y perredistas han armado tanta grilla que ya se habla de una medición este mes para definir candidatos para las alcaldías y distritos locales de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Así, el siglado no definiría el candidato. Para la capital entrarían Heladio Verver, Juan Carlos Pérez, Raymundo Moreno y Enríquez, en tanto para el distrito 4 de Guadalupe ayer se apuntaron Perla Martínez, Marisol Lechuga y Jairo Mendoza, entre otros. David González quiere que su papá Chema González “le herede” el distrito de Villa de Cos y espera que la gente del semidesierto apoye ese modelo de “monarquía legislativa”.

Tensión en Ojocaliente

Nadie se esperaba que Jehú Salas, que dejará la Secretaría General de Gobierno, se apuntara en el distrito de Ojocaliente. Ahí Gamaliel García, jurídico del SEDIF y supuestamente apoyado por la presidenta honorífica Cristina Rodríguez, ya tenía acuerdos para trabajar en equipo con Humberto Rincón. Gama iría al distrito y el cenecista a la presidencia de Ojocaliente. Pero se les apareció Jehú. El muchacho de Sombrerete habría estado buscando cuál era el distrito “fácil”, y pese a los problemas personales que trae el diputado Adolfo Zamarripa, el PRI se ha mantenido relativamente competitivo en la región. Por cierto, se dice que el gobernador Tello, al menos hasta ayer, no había formalizado el relevo de Jehú, pero estaría previsto que Érick Muñoz asumiera la Secretaría General de Gobierno.

Se preparan en la 4T

Hoy procederán los registros en Morena de los aspirantes a las diputaciones federales. Se sabe que para el Distrito federal 4, con cabecera en Guadalupe, van a apuntarse Priscila Benítez y Javier Mendoza. Samuel Herrera intentará defender “su derecho a la reelección”. Supuestamente, para el Distrito federal 1 estarían entre los aspirantes el diputado local Omar Carrera y Benelly Hernández; para el 2 promoverían a Cristal Pelayo y en el 3 el petista Alfredo Femat está aferrado con su reelección.

Consumo local

Entre los planes y estrategias que propone David Monreal en su libro Zacatecas una Esperanza, incluye la apuesta por fortalecer el consumo de servicios del gobierno entre las empresas meramente zacatecanas. Se supone que esa era también una política del actual gobierno, pero en la CMIC recriminan que Jorge Luis Pedroza, secretario de Obras Públicas, ocasionalmente ignora esas instrucciones. David también plantea programas efectivos en la Secretaría de Economía para impulsar y atender necesidades de las empresas pequeñas. Ante la pandemia del Coronavirus, el año pasado hubo quejas de que los créditos que ofertaba Carlos Bárcena, titular de la Sezac, no eran suficientes ni había mucha flexibilidad en los requisitos para solicitarlos.

Misión imposible

El diputado local Luis Esparza busca la opción de reelegirse. Y en el PRI solo le salieron dos competidores para la candidatura: el exsecretario de Vivienda Ismael Solís, y el exalcalde de Jerez Lalo López Mireles. Para este último sería una misión imposible conquistar el distrito local. La gente no se olvida de la manifestación que hicieron para tumbarlo de la recaudación de rentas en Jerez. Y si ni esa posición le permitieron ocupar, será difícil que pueda conseguir un asiento en el Congreso local.

Runrunazos

Desde que llegó la pandemia del Coronavirus, el presidente de Nochistlán, Armando Delgadillo, se ha visto muy tolerante respecto a la organización de eventos y pachangas. Para este domingo está programado un baile coleadero en el rancho Las Huertas. Es como si el Coronavirus no existiera para el petista. **Un sector del clan de Los Históricos de Morena, que sigue inconforme por los procesos internos, no apoyará el proyecto del D21 ni a la senadora Claudia Anaya. Quien sí se está abriendo para las negociaciones es el senador José Narro * Con ayuda de Minera Fresnillo, el titular de SAMA, Nano Maldonado, juntó 69 toneladas de basura electrónica. El material será trasladado a la minera para su tratamiento.