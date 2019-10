El Runrún: Contralor desfalcó a Jerez con $416 mil

El contralor de Jerez, Alejandro Girón Enríquez, está metido en una bronca. Los inspectores del auditor Raúl Brito le achacan un daño patrimonial a Jerez por 416 mil pesos. El presunto desfalco se compone de desvíos y gastos no justificados en el sistema de agua durante 2017, entre los que se incluyen 171 mil pesos que Girón, entonces director del organismo, se sirvió con la cuchara grande. La excusa para agandallarse ese dinero fue el merecimiento de “bonos de productividad”, como si el Simapaj fuera una empresa muy próspera. Según el oficio PL-02-08/646/2019, el ahora contralor recibió depósitos de 9 mil y 14 mil pesos hasta sumar los 171 mil pesos sin justificar. Y curiosamente ahora se pone muy bravo con Carlos Núñez El Caloncho, actual director del Simapaj, para que todos cumplan con su declaración patrimonial.

Como si no hubiera un mañana

Dicen por ahí que el alcalde Miguel Torres se está vendiendo muy caro. Y gasta como si no hubiera un mañana en Villanueva. Mientras varios ayuntamientos prevén solicitar adelanto de participaciones para pagar aguinaldos, en Villanueva ya lo hicieron para pagar la feria. Torres pidió 6 millones 700 mil pesos de adelanto de participaciones federales más millón y medio de fondo de estabilización del año que viene, cuando ni siquiera sabe de cuánto será. Los intrigosos dicen que en el gobierno de Alejandro Tello lo tienen muy apapachado al alcalde pues da por hecho su apoyo para el proyecto del PRI en las próximas elecciones. Si se gasta todo ese dinero en la feria no tendrá para pagar prestaciones de fin de año a los más de 700 empleados del municipio.

Presentarían a sus equipos

La senadora Claudia Anaya; Fito Bonilla, secretario del Campo; Roberto Luévano, titular de la Sedesol, y Carlos Peña, director del IZEA, tendrían pendiente una reunión de destape conjunto con sus equipos. Cuenta la leyenda que la intención es una reunión de convivencia, muy discreta con teléfonos celulares apagados, para ir afinando la coordinación entre los equipos que trae cada quien. Y es que en ese acto de destape todavía no habría inclinación definitiva por alguno de los cuatro. En el PRI de Gustavo Uribe ven el mitote de los candidateables como tema de ellos y no un asunto directo del partido. Cuenta la leyenda que en los planes de la reunión se le pidió a cada aspirante una lista de 10 militantes prioritarios, leales a sus proyecto, aunque habrá cuadros que encajarán en más de un aspirante.

Unidad de ediles

Este martes los presidentes municipales del PRI, que lidera José Juan Álvarez de Cuauhtémoc, tendrán una reunión con el delegado Joel Guerrero para tratar temas del partido y sus municipios. Con la llegada de la 4T han perdido poder en las gestiones y por eso esperan ver en Joel un intermediario que los ayude. El secretario de Organización del partido, Efraín Chávez, ha pedido no descuidar a los municipios y cada semana procuran visitar tres o cinco para evitar que se propague más el crecimiento de Morena.

Paseo de lucha

Mientras 2 mil 400 trabajadores sindicalizados de Peñasquito se quedaron sin recibir su sueldo debido al bloqueo que inició desde el pasado 15 de septiembre, el orquestador del problema, Felipe Pinedo, acompañado de su familia, un tal Jorge Vázquez y Juan López, se pasea por Estados Unidos con el pretexto de su papel como luchador social. Lo de hacerse escuchar como manifestantes en el vecino país era puro cuento. Lo que en verdad hicieron fue aprovechar el paseo para visitar museos y atractivos turísticos de Washington y Nueva York y hasta su paso por Brodway para asistir al musical Chicago. Que bueno que Pinedo haya disfrutado el paseo, pero no son pocos los que lo ven como un abuso, mientras los transportistas y manifestantes de su grupo que dejaron en Mazapil siguen “continuando la lucha”.

Sin apoyo

En la comparecencia de hoy en el Congreso local, al secretario de Seguridad, Ismael Camberos, no le podrán reprochar falta de esfuerzos en el combate a la inseguridad. Lamentablemente perdió a uno de sus elementos en Valparaíso, donde migrantes y lugareños se han quejado de la inseguridad. Diputados como Lalo Rodríguez y Lolo Hernández le han reconocido esfuerzos, pero el asunto es que parece que la llegada de la Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados.

Runrunazos

Daniel López, presidente de Ojocaliente, se fue al norte, a recibir su título de honoris causa que le concedió la Universidad del Norte de Tamaulipas. Para responder a las intrigas, el petista sostiene que no compró el título, que no es de carácter académico, sino para reconocer labores altruistas. Y para festejarlo cargó con regidores, familiares y funcionarios, de los que varios anduvieron de gorrones. * Dice un grupo de universitarios que en las grillas por la sucesión del rector Antonio Guzmán no se debe perder de vista al académico Martín Cardoso Pérez, quien por lo menos buscaría colarse en un puesto importante en la administración central.