El Runrún: Confían en triunfos de Morena “aunque les echen montón”

En algunas batallas que se librarán en la contienda electoral de este año, hay liderazgos de Morena que se jactan de no necesitar ningún chaperón para enfrentar a la coalición Va por México que integran PRI-PAN-PRD, “aunque les echen montón”. Y es que el bloque de Morena-PVEM-PT-Nueva Alianza solo contempla juntarse para 16 de los 58 ayuntamientos y seis de los 18 distritos locales. En Fresnillo, Saúl Monreal va solo por la reelección y en Guadalupe también lo haría Julio César Chávez, aunque Carlos de Ávila y otros cuadros harán montón en los registros de Morena. Sobraron razones para que los del partido guinda no quisieran compañeros en Guadalupe. La “súperestrella” del PVEM, Pedro Jasso, no gana ni una votación en su colonia; y los petistas pedían mucho porque inflaban el poder del diputado Lolo Hernández en el municipio. La alianza Morena-PT fue de negociaciones tensas y hubo un momento en el que estuvo a punto de tronar.

Entra al quite

Para los seguidores de David Monreal, fue el diputado federal del PT, Alfredo Femat, quien “salvó” las negociaciones para que no se rompiera el pacto de la 4T en Zacatecas. Así, los rojos acordaron que irán en alianza y encabezarán en Nochistlán, Juan Aldama y Ojocaliente. Los Verdes comandarán la unión en Luis Moya, Cuauhtémoc y Jiménez del Teul, en tanto Soralla Bañuelos negoció que Nueva Alianza tendrá Monte Escobedo y Villa González Ortega. Los seis distritos en los que los tres partidos van juntos con Morena son el 1 de Zacatecas, arreglado para Gaby Pinedo; el 7 de Fresnillo, el 8 de Ojocaliente, el 10 de Jerez, el 11 de Villanueva y el 13 de Jalpa. Los más insistentes en el PT de marcar distancia con Morena, o al menos exigir más, fueron el diputado Lolo y José Luis Figueroa, el alcalde de Loreto.

Tensión en Jerez

La relación anda muy tensa entre el presidente de Jerez, Antonio Aceves, y su jefe de Obras Públicas, José Ángel Flores. En la presidencia no se puede ocultar la rivalidad entre los partidarios del alcalde y los que siguen al expresidente José Viramontes Pepe Pasteles. Y mientras crece la tensión entre ambos grupos, el equipo de José Juan Estrada en la Secretaría del Migrante confirmó que el proyecto del salón de usos múltiples del Sauz de los García, gestionado mediante el programa 2×1, ya de plano está cancelado por los retrasos en su ejecución.

Regiduría asegurada

Vaya quien vaya a la candidatura de la capital por el PRI-PAN-PRD, una de las regidurías sería para Jorge Rocha, secretario de la presidenta panista Noemí Luna. No importa si va Alejandro Enríquez o Juan Carlos Pérez, que anda haciendo su lucha. A Rocha le deberán respetar un lugar en la planilla porque esa es una de las condiciones que impondrán los de Acción Nacional.

Quinquenio difícil

La pandemia del Coronavirus arruinó los planes del gobierno de crear 40 mil empleos este quinquenio. El equipo de Carlos Bárcena en la Sezac defiende que hacen lo que las posibilidades les permiten, pero eso no tiene muy contentos a los comerciantes, especialmente a los del Centro Histórico. Su dirigente Lulú Velasco está convencida de que se pudo haber hecho más para alivianar a las empresas zacatecanas. La Sezac otorgó apoyos, pero muchos no cumplieron con los requerimientos. Gente de la iniciativa privada dice que el actual gobierno pudo echar grandes planes de rescate como los hubo en sexenios anteriores para evitar la quiebra de compañías como Real de Jalpa, que años después puede decirse que el apoyo entregado no fue un error.

Aliados antiMorena

El alcalde de Villanueva Miguel Torres ya tenía trabajadas algunas regiones en el Distrito federal 4, con cabecera en Guadalupe. Y una de las figuras importantes para hacerle frente a los morenistas es la regidora panista Marytere García López, a quien ven colaborando en el proyecto de Torres. Fredy Barajas y El Antorcho Ávila quieren sacar ventaja de la unión de los partidos, previendo que el grupo Indeco le apuesta todo a Morena.

Siguen en la lucha

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dio como improcedentes las quejas que interpusieron el alcalde Ulises Mejía, el senador José Narro y El Oso Luis Medina ante el proceso de designación de la candidatura a la gubernatura. Pero la lucha para ellos continúa. Ulises insiste en mantener su proyecto en la capital y Luis Medina estará en la pelea para defender los proyectos de sus compañeros Mirna Maldonado y Gustavo Jasso, apuntados para las diputaciones federales. Para El Oso, un proyecto es un proyecto y va más allá de la aspiración de una sola persona.

Justicia en tiempos de pandemia

Al rendir su informe de actividades, el magistrado Arturo Nahle dijo que debido a la pandemia tuvieron que atender vía telefónica órdenes de aprehensión y cateos que hacía la Fiscalía. Por cierto, el magistrado Nahle le pidió al diputado Raúl Ulloa que los ayude a regularizar el edificio del Poder Judicial que se tiene en posesión desde hace ya casi 200 años.