El Runrún: Compara Saúl estudios de INEGI con encuestas de Morena

Amenaza alcalde con cortarle el agua a todo Ojocaliente por culpa de morosos

Ratifican a Enrique Flores en el PRI hasta el 2022

Los problemas de inseguridad están pegando en todo el estado. Y los municipios, cuando se trata de enfrentar a la delincuencia organizada, están rebasados, reconoce Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo. El Cachorro considera que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano son las instituciones que le pueden hacer frente y asegura que ya están trabajando en operativos para dar resultados. El último estudio de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del INEGI colocó a Fresnillo con el porcentaje más alto de población que se siente insegura, un 94.3%. Ayer en entrevista para La Voz 96.1 FM, Saúl Monreal declaró que el INEGI debe transparentar su metodología, “si no van a ser como las encuestas de Morena”. Dijo que la información que recopila este instituto, con más detalles como revelar las colonias de los encuestados, puede ser de utilidad para las autoridades de los tres niveles. Saúl insiste en que el ayuntamiento ha chambeado con la entrega de obras, promueve el deporte y actividades culturales, en la medida de las posibilidades.

Midieron 75 ciudades

Hay datos que precisa el INEGI respecto a aquella encuesta que documenta el miedo a la inseguridad. El estudio más reciente toma en cuenta a 27 mil viviendas de 75 ciudades de todo el país. De Zacatecas solo se midió a El Mineral y a la zona metropolitana en la capital. Y resulta que ambos lugares no andan tan lejos. Incluso el miedo a la inseguridad bajó una rayita en Fresnillo, al pasar del 96.2% en junio de este año a 94.3 en septiembre pasado, mientras que en la capital aumentó del 81.1% al 86.1% en los mismos periodos. El INEGI también precisa que se encuestó a la población mayor de 18 años y como percepción de inseguridad se tomaron rubros como violencia intrafamiliar, acoso en transporte público y los relatos que escuchan sobre hechos delictivos, entre otros. Se cuestionó además el desempeño de corporaciones como la Guardia Nacional, que fue peor calificada en Fresnillo que en Zacatecas. El margen de error del estudio en promedio es del 10 por ciento.

Desastre en Ojocaliente

De forma oficial, no hay secretario de Gobierno, tesorero ni gabinete municipal porque el cabildo no ha sesionado para ratificar los cargos. El alcalde Daniel López no ha logrado convencer (ni maicear) a la oposición para que le avalen los nombramientos. Aunque lo acusen con el auditor Raúl Brito, pareciera que a Daniel no le preocupa mientras tenga encargados dirigiendo las oficinas. Para la gente de Ojocaliente lo peor son esas amenazas del edil anunciando que le cortará el agua a todo el pueblo, por culpa de los morosos que no quieren pagar. Daniel no se tienta el corazón. No es la primera vez que anuncia cortes del servicio para los fines de semana. Si no pagan no hay agua, aunque paguen justos por pecadores. El alcalde no perdona cuando no le sueltan dinero. Así fue en las compañas con sus compañeros de planilla y de fórmula.

Grillas en el PRI

No faltaron berrinches por la ratificación de Enrique Flores y Araceli Guerrero en la presidencia y secretaría del comité estatal del PRI. Solo lo hicieron por un año más, como está previsto, para que la dirigencia se renueve en 2022. Hay especulaciones de que Enrique pretende agandallar el cargo por el periodo 2022-2026, a menos que le saliera “otro Javier Valadez”. En 2010, El Vala logró tumbar por ocho meses a Julio César Flemate, luego de impugnar su designación como dirigente ante el Tribunal Federal Electoral. El grupo de Roberto Luévano vigila los pasos de Enrique. Según ellos, la ratificación del exalcalde de Guadalupe habría sido acordada en reunión de zoom solo por una cuarta parte de los consejeros del partido, que son poco menos de 500.

Runrunazos

La experiencia, contactos y viejas amistades que ha hecho en la Ciudad de México el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, podrían ayudar a facilitar las negociaciones y trámites con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda para solucionar el tema de la nómina magisterial. *** Anda muy movido Humberto Rincón en reuniones de la Central Campesina Cardenista en algunos municipios del estado. Las verdaderas intenciones del exalcalde de Ojocaliente, según dicen, son colgarse de este grupo para pelear la dirigencia del PRD. El problema es que las asociaciones campesinas, como la CNPA de Narro, van migrando hacia Morena. Ya no hay mucho que explotarle al partido amarrillo. * Ya pagaron las dos quincenas en CECYTEZ, pero recrimina el líder sindical Lucio Mendoza, faltan las prestaciones; en tanto los pensionados del Issstezac también reclaman el pago de bono del día del maestro, que desde el pasado quinquenio no se les ha pagado. En su momento se desconocía la obligación del instituto para pagar otros conceptos más allá de la pensión y aguinaldo. Nacho Sánchez, el actual director, iría por la misma vía.