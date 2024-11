El Runrún: Claman constructores por atención del Gobierno Federal

Isidoro Cardoza, director del centro SICT. | Foto: Cortesía.

Hoy por la mañana, se emitirán los fallos de cuatro licitaciones públicas nacionales mixtas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en donde darán los contratos para la “Conservación rutinaria de tramos carreteros” en mil 431 kilómetros distribuidos en cuatro contratos de la red carretera libre de peaje en la entidad.

Estos contratos, son licitados en cuatro concursos por invitación directa a 16 empresas zacatecanas, las cuales recibieron una invitación formal directamente de la oficina del Subdirector de Contrataciones y Programas Emergentes de la SICT, Eduardo Lee Sainz, quien por indicaciones del nuevo titular del ramo, Jesús Eduardo Esteva Medina, darán prioridad a las empresas locales.

Estos concursos, se hicieron una vez que los empresarios locales, pidieron la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien mañana visita Zacatecas, sin considerar la participación del director local de la dependencia, Jorge Isidoro Cardoza López, quien ha sido acusado en meses recientes de regresar recursos a la federación por inejecución de obras, por carecer de criterio y no resolver a favor de las empresas jaliscienses del grupo que lo apoya.

Por esa razón, las 16 empresas que participan en estos concursos, y muchas otras que están al borde de la quiebra, solicitan la intervención del secretario, para que el esfuerzo no quede en estos cuatro concursos, que en conjunto representan cerca de 55 millones de pesos de inversión que significan trabajo y gasto en la entidad zacatecana para empresas que están al borde de la quiebra.

Los cuatro fallos que hoy se conocerán, significan el primer esfuerzo después de muchos meses de inanición en las que el director del centro SICT en Zacatecas tuvo a los constructores locales y al gobernador, quien no soporta ver las condiciones de abandono en que Jorge Isidoro Cardoza tiene la red carretera federal de la entidad, es un respiro. El sábado pedirán a la Presidenta que sigan estos esfuerzos.

El evidente desastre en la Secretaría de Educación

El reciente paro de trabajadores afiliados a la Sección 58 del SNTE y al Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias es la muestra ineludible del profundo colapso que padece el sistema educativo de Zacatecas. La administración de la educación no sólo vive una crisis de entendimiento de las autoridades, prevalece un agudo desastre en la gestión y la conducción, que en buena medida, afecta la calidad, la eficiencia y la pertinencia.

Hay mal trato y agravios constantes cometidos por las distintas autoridades, que pugnan por espacios de poder y control político, antes que vigilar que se cumpla la indicación del gobernador, de atender a los niños y niñas y darles un servicio educativo de calidad.

Pero estas soluciones no son compatibles con la insensibilidad, la insolencia y la soberbia que prevalecen en las distintas oficinas educativas. Eso lleva a que la falta de atención a los problemas detonen en movimientos laborales que hicieron crisis con el paro de actividades de la sección 58 y el SITTEZ.

Si bien la cabeza de la institución es la responsable, al delegar funciones comparte las responsabilidades y las tareas, pero en algún lugar no están cumpliendo con la encomienda. Esta crisis que se vive en el sistema educativo y se agudizará con la renovación de las secciones 34 y 58 del SNTE. Será un mes muy intenso. Ojalá que ese tiempo sirva para que la secretaria de educación muestre madera y liderazgo.

Guillermo Varela pide la revocación de mandato del gobernador

El maestro Guillermo Varela es el candidato de los funcionarios educativos de este gobierno para ser el nuevo secretario general de la sección 58 del SNTE, y aprovechó los residuos de la marcha de ayer por el centro de Zacatecas, para sumarse al grito de “revocación de mandato” al gobernador del Estado.

Seguramente fue lo que sus asesores Francisco Javier González Ávila, Martín Carrillo Guzmán, José Manuel Medellín y Álvaro Rodríguez Martínez le aconsejaron que hiciera para ganar votos.

Memo Varela llegó en 1997 a la sección 58 con categoría de nivel de primaria, unos meses después se autoriza el cambio a nivel de secundaria, y se mantuvo en el sindicato como responsable de créditos y de negociación sindical. Posteriormente terminó con una plaza de maestro en el municipio de Nochistlán con 42 horas y nunca se supo si estuvo adscrito en esa región educativa. Después se fue de director de educación básica estatal de la SEDUZAC en gobiernos del PRI, hoy tiene el respaldo de sus antiguos jefes y de actuales asesores del gobierno morenista.

De repente apareció recategorizado con la clave más alta, y se especula que sin haber hecho examen de oposición, pasando sobre alto a muchos profesores que tenían ese derecho y ese merecimiento. Por ello sería muy sencillo que exhiba las actas. Ayer, marchó por las calles pidiendo la revocación de mandato del gobernador de Zacatecas. Es el candidato de algunos funcionarios para ser el nuevo líder sindical.

Runrunazos

El ex comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas asumió el cargo de presidente de la mesa directiva Barra Mexicana de Abogados (BMA) Capítulo Zacatecas, le acompaña como secretario, Uriel Márquez Cristerna, quien fuera magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Durante el evento, Víctor Olea Peláez, presidente del Consejo Directivo a nivel nacional, destacó los valores y objetivos de la organización, haciendo énfasis en su compromiso con el control ético de la profesión y la defensa de sus miembros.