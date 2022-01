El Runrún: Cierra el año la Fiscalía con 1,129 homicidios dolosos

Ya hizo corte de caja el fiscal Francisco Murillo. Durante el 2021 fueron 1,129 homicidios dolosos que se denunciaron ante la Fiscalía estatal. El año pasado fue el más violento del siglo para Zacatecas y eso ameritó que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara un plan de apoyo para el estado. Septiembre fue el peor mes en inseguridad, con 118 asesinatos denunciados; luego en octubre fueron 107; en noviembre bajó la cifra a 101 y en diciembre, cuando ya estaba en marcha el plan de apoyo federal, fueron 80. Según el legislador federal Luis Espinoza Cházaro y el bloque Va por México en la Cámara de Diputados recrimina que del 25 de noviembre al 6 de enero se han reportado unos 155 asesinados vinculados a los grupos criminales en Zacatecas y que la Guardia Nacional no ha podido frenar la barbarie, que esta ayer seguía cobrando víctimas. Este bloque se pronunció por frenar la delincuencia en tres estados: Zacatecas, Veracruz y Morelos. Colaboradores del gobernador David Monreal lamentan que ahora los grupos criminales hasta pretenden mediatizar los homicidios, como sucedió con los 10 cuerpos que abandonaron en una camioneta frente a Plaza de Armas.

Desairan a exdiputado en Morena

El mes pasado vino a Zacatecas el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y por lo que se dice, trataron muy mal al exdiputado Omar Carrera. Cuando este llegó al salón donde iba a ser el evento, simplemente no lo dejaron pasar. Llegó Alejandro Peña, delegado político de Morena; lo saludó fríamente y rápido le dijo “nos vemos Omar”. El exdiputado local se quedó afuera del salón, esperando, como pidiendo posada, hasta que llegó el mismo Mario Delgado.

—¿Qué andas haciendo aquí?

—Pues no me dejan entrar.

—Vente. Ya pásale.

Pero lo que no sabía Delgado es que algunos morenistas, de los servidores de la nación, amenazaron con irse si Omar Carrera permanecía en la reunión. Y así lo hicieron.

Refugio en el Bonillismo

Es claro el rechazo que hay en Morena hacia Omar, sobrino del senador Ricardo Monreal. Ese rechazo viene del grupo de la Secretaría del Bienestar, de donde saldrá un alfil propio para pelear la dirigencia estatal del partido, que podría ser hasta el próximo año. Desde hace mucho tiempo Carrera se anda ilusionando con el partido, pero realmente no ha tenido mucho apoyo para su proyecto y hasta ahora solo lo han mandado por la libre. Por esa razón, el exlegislador local ya anda buscando seriamente refugiarse en el bonillismo.

¿Y Brito?

Los pensionados siguen luchando por el aguinaldo que ya no les depositó Issstezac y, en el caso de los “dorados” para defender el monto de los pagos que venían recibiendo y que los del actual gobierno insisten en que fueron mal calculados. Un reclamo importante que aún no se atiende, advierte Marcelino Rodarte, son las acciones y expedientes que supuestamente iba a emprender el auditor Raúl Brito por años de saqueos y desfalcos en el Issstezac. Se suponía que desde diciembre iba a emprender acciones y hasta denuncias con nombres de apellidos, hasta el momento no hay nada de eso. Los más de 4 mil 500 pensionados están desesperados por escuchar algún avance y que se apliquen castigos. Mientras tanto, los pensionados que mantienen pleitos legales con el instituto se han estado apoyando en el abogado Jorge Rada.

Runrunazos

Hubo una veintena de despidos del personal del Registro Público Vehicular. Algunos fueron a pedir apoyo en la Secretaría General de Gobierno, no para mantenerse en el puesto, sino para cuando menos exigir un finiquito conforme a la ley. * Igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, salió positivo a la prueba del Covid y pidió extremar medidas de prevención. La variante Omicron es un problema cada vez más grave a nivel global, aunque afortunadamente ya no hay tanta necesidad de ventiladores gracias a la aplicación de vacunas. El virus parece ser menos mortal, pero más contagioso. Como una de las medidas para prevenir más contagios, el magistrado presidente, Arturo Nahle, anunció que el Poder Judicial reactivará un turno vespertino de 4 de la tarde a 8 de la noche, aunque en este tuno no habrá atención al público. Todo el personal se repartirá entre esos dos turnos para evitar aglomeraciones.