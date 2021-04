El Runrún: Choca Fuerza por México, el partido de Ricardo, choca con el IEEZ

Fuerza por México se quedaría sin candidatura en el distrito 5 local de Fresnillo. Habían anotado a una mujer con la intención de reservar un lugar en ese distrito. Ese lugar estaba pensado para el diputado Raúl Ulloa, a quien presuntamente no le habrían permitido el registro. Y es que supuestamente la candidata provisional no pudo ser localizada para continuar con los trámites. Ni se sabe de su paradero ni hay comunicación con ella. Eso ha generado preocupaciones y broncas en el partido y por eso habría renunciado Nancy Solís a la dirigencia estatal, o la despidieron. Pese a ello, al instituto político le ven futuro. Cobijado por el senador Ricardo Monreal, hay quienes ven al partido como una segunda división del Morena monrealista y muchos anticipan que irá creciendo. El partido habría consultado con el IEEZ la posibilidad de continuar con la sustitución de candidaturas, en este caso para colocar a Ulloa como relevo competitivo y de lujo, pero el director del instituto, Virgilio Rivera, no se los permitió.

Más broncas

Hoy Ulises Mejía e Iván de Santiago impugnarán la resolución del Trijez que les impide ser candidatos al distrito local 1 y alcaldía capitalina, respectivamente, luego de ser acusados por violencia política de género. Pero ese procedimiento no es el único que tendrán que enfrentar. Al contralor Paco Rivera, por cierto muy amigo de la síndico Ruth Calderón, le estará llegando un expediente, si no es que ya lo tiene en su oficina, para interponer otro procedimiento sancionatorio. El pleitazo sigue generando chispas. La gente de Ulises dice que es una afrenta a la democracia. Los monrealistas dicen que se les advirtió y que finalmente se trató de un asunto legal.

Se queda en la SEP

Finalmente, el exalcalde de Guadalupe Rafa Flores se mantendrá como funcionario de la Secretaría de Educación Pública. La titular Delfina Gómez lo ratificó como jefe del despacho y dice Rafa que desde ahí seguirá tratando de ayudar a Zacatecas. Por esa razón, Rafa estará más ocupando con los asuntos de la SEP que en cuestiones partidistas, pero se espera que sea un aliado importante para quien gane la elección a la gubernatura.

Menos candidatos

Cuenta la leyenda que en 2010 Marcelo Ebrard vino a Zacatecas para hablar con los entonces candidatos a gobernadores Toño Mejía y David Monreal. Por el bien de la izquierda, Ebrad les pidió que para derrotar al priísta Miguel Alonso, declinara uno por el otro para que sumaran fuerzas. Ni Toño ni David aceptaron, pero la respuesta del primero fue más brusca, mientras que el fresnillense se portó más prudente y diplomático. Ahora se dice que ,si finalmente De Santiago no puede jugar por la alcaldía de la capital, el más contento sería el doctor Verver, de la coalición PRI-PAN-PRD, porque acapararía las fuerzas que están en contra del bloque Morena-PVEM-PT-Panal.

Distanciado en Juchipila

El cantante Marco Flores ya anda pagando su postulación de diputado federal pluri por Morena. Hasta le compuso una canción a David Monreal “el sí sabe gobernar, viene desde mero abajo, se ha sabido superar. Zacatecas necesita en quien pueda confiar”.. El alcalde panista de Juchipila, Rafa Jiménez, ayudó mucho al cantante, pero este se volcó en apoyo a los de la 4T. Marco fue a Juchipila no para saludar a Rafa, sino para ayudar a Cristal Pelayo, candidata de Morena al distrito local. Al final, el cantante de la Banda Jerez demostró que en realidad lo que quería era un hueso, y no le importó hacer circo o lo tuviera que hacer para conseguirlo.

Divisiones en Calera

El bloque Va por Zacatecas debe resolver algunas divisiones y grillas en Calera, donde postularon al panista Ángel Gerardo Hernández. Sucede que hay un grupo de priístas resentidos (todavía) con el presidente del partido en Calera, Germán Martínez, y el delegado Pichus Bonilla. Ese escenario también podría afectarle a Reynaldo Delgadillo, candidato al distrito 2, aunque este confía en que vencerá a la neomorenista Gaby Pinedo.

Runrunazos

El exdirector de Catastro, Juan Antonio Rangel, se integró a la campaña de Saúl Monreal en Fresnillo. Ya no tiene pendientes en gobierno estatal y niega que haya buscado el secretario Erik Muñoz. * Se supone que los morenistas van a tener muy vigilado a Rafa Rodríguez Espino. Esperan que por sus compromisos con los guindas apoye a Violeta Cerrillo en el distrito local 3, y no a su sobrino político, el petista Antonio Guzmán. * El auditor Raúl Brito emitió resoluciones para el fincamiento de responsabilidades a exservidores públicos, que seguramente impugnarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Entre los conminados a resarcir cuentas estaría el exalcalde de Jerez, Lalo López Mireles, y José Luis Santoyo, excoordinador administrativo de la Seduzac.