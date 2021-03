El Runrún: Chapulinazo en el Senado; suplente de Claudia Anaya se va a Morena

Los oportunistas de siempre, en la política de partidos, siempre dan espectáculos vergonzosos y algunos chiquipartidos se han especializado en ser aprontones y vender caro su amor. Uno de estos partidos ofrecidos es el Panal que fundó Elba Esther Gordillo en enero del 2005, y que lleva el mismo ADN que su creadora. En las elecciones del 2018 pidieron al PRI, para ir en alianza, puestos en el gobierno, diputaciones y además dinero para el SNTE. También pidieron la suplencia de la candidata Claudia Anaya, a quien le impusieron a una líder sindical de la sección 47 en Jalisco, la maestra Evelia Sandoval. Esa maestra ayer rindió protesta como senadora supliendo a Claudia Anaya, quien va por la gubernatura de Zacatecas por la alianza PAN-PRI-PRD. Pero como el SNTE-Panal ya había negociado seguir a la sombra del poder presidencial, apenas llegó Evelia y pidió incorporarse a la bancada de Morena. Este tipo de acuerdos hace que la sociedad vea a la política como algo corrupto e incorregible. La desvergüenza ahuyenta a muchos ciudadanos de la política y el costo es que esta sea manejada por los mismos de siempre. Este chapulinazo representa un duro golpe a la bancada priísta en el Senado, que no sólo pierde a una extraordinaria y aguerrida parlamentaria, sino que adelgaza aun más la delgada bancada priísta, mientras crece la de Morena.

Mientras tanto, Claudia va formando un equipo sólido para buscar la gubernatura. Algunos funcionarios han ido renunciando para ayudarle en su campaña. Es parte del apoyo del tellismo a la senadora con licencia. Otros ajustes que se vienen son la llegada de Ricardo Olivares a Finanzas y de Miguel Sandoval a la Sedesol.

El aniversario

Ayer celebraron los 92 años del PRI. El delegado Omar Bazán dijo que si el Revolucionario Institucional es el partido de las instituciones, Morena y su Cuarta Transformación las están destruyendo. Y eso es un peligro para el país, según la visión de Bazán, el dirigente estatal Enrique Flores y todos los tricolores que forman la resistencia. Cuenta la leyenda que en esa resistencia hay una especial preocupación en Fresnillo. Aunque se definió que ahí el gallo a la presidencia es Javo Torres, supuestamente algunos del bloque Va por Zacatecas han ido a buscar a Chuy Badillo, que ya juega con el equipo contrario.

Otra llamada

En la 63 Legislatura se hacen tarugos y hasta el momento no han elegido al esperado titular del Órgano Interno de Control. La diputada Mónica Borrego ya exigió que de una vez por todas se designe a un contralor, el único que falta en todo el estado. “Hemos sido omisos”, les reprochó a todos los legisladores. Raúl Ulloa es otro al que también le remordía la conciencia y pedía que sus compañeros hicieran la chamba. Hasta el momento no les han hecho caso porque, admiten algunos, no quieren tener a un contralor que constantemente los esté “jodiendo”.

Filtros migrantes

El Colectivo de Organizaciones y Federaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos, en el que anda el exdiputado Felipe Cabral, lanzó un exhorto a los partidos políticos para que postulen como diputados migrantes a perfiles que realmente sean migrantes. El llamado lo hacen para evitar mañas “oportunistas” de algún gandalla que, sin serlo, se autodenomine como migrante. En Acción Nacional Osvaldo Contreras está anotado como propuesta de legislador migrante al Congreso local. Alega que sus comisiones en el PAN nacional por el sur del país le dan el requisito para la postulación. Lo cierto es que eso no convence a muchos panistas que vieron “oportunismo” en la designación.

Runrunazos

Aún faltan muchos acuerdos para definir las candidaturas de Morena en Zacatecas. Algunos envidiosos celebran que, al menos en el distrito federal 4, Priscila Benítez quedaría fuera por que el siglado es para candidato varón. En tanto, para el distrito local 4 se va amarrando la candidatura de Juan Manuel Torres, quien se ganó la confianza de los círculos morenistas, que ya le reconocieron trabajo y aceptación en sectores de Guadalupe. Está previsto que ese distrito lo jugará el PRI con Perla Martínez.* Ayer por la noche se definieron las cosas en el PRI de Jerez. Luis Esparza, que estaba bien posicionado en las encuestas, declinó y le dejó el camino libre a David García Valdés, quien será candidato a la presidencia. En la diputación local competirá la maestra Cuquita Ávalos.