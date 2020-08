El Runrún: Chamba de burócratas, estar encerrados

Ayer hubo regaños y advertencias a la burocracia. Los contagios por el Coronavirus tienen amenazado al sistema de salud y hay quienes han señalado a los trabajadores de gobierno por andar de vagos y exponerse a contraer el virus, sin valorar el privilegio de poder cobrar sin tener que salir de casa. Por lo visto, muchos servidores públicos ni esa tarea pudieron cumplir. Por eso el secretario de Administración, Víctor Rentería, hizo un nuevo llamado para que el personal que realiza labores no esenciales, “debe permanecer siempre en casa, en los días y horarios establecidos, atendiendo las tareas designadas por sus jefes inmediatos”. Pero la cuestión es que no hay tareas ni indicaciones como para mantenerlos ocupados toda la mañana. Por eso, hay funcionarios que esperan que al menos obedezcan la indicación de permanecer en casa. El gobernador Tello habría regañado a unos cuantos que confundieron chamba con vacaciones, mientras la SSZ reportaba ayer 1,868 casos activos del Covid-19, unos 100 menos de los que contabilizaban el lunes.

La misma canción

El alcalde de Juchipila, Rafa Jiménez, invitó al grupo de Pepe Pasteles a su oficina que está por La Encantada, en la que habrían acordado reforzar el bloque opositor al diputado federal, Chabelo Trejo, dentro del partido. Pero, dicen, Rafa insistió en que se valore y se contemple a su camarada Marco Flores dentro del proyecto, pues insiste en que para algo tiene que dar en el 2021. A la reunión asistieron la exchabelina Elizabeth Mauricio La Winnie y Alma López Figueroa, alcaldesa de Huanusco.

Jerezanos con Morena

Aunque la 4T no tiene arrastre en Jerez, ya hay cuando menos un par de priístas que supuestamente andan coqueteando con sumarse a los morenos. Uno es el propio dirigente del comité local, Antonio Rodríguez, y quien había amenazado con renunciar por la imposición de consejeros en el tricolor; el otro es Artemio Ultreras, quien a pesar de que ha estado trabajando para promover a Carlos Peña, no pierde la esperanza de ser llamado al partido guinda, si no es que él ya los llamó primero.

Patada al panismo

Ayer, el dirigente nacional del PAN Marko Cortés tuvo reunión virtual con presidentes estatales, incluyendo a Noemí Luna de Zacatecas, y otras figuras del partido. Tocó un tema inevitable: el escándalo por el video de los panistas Guillermo Gutiérrez y Rafael Caraveo, exfuncionarios del Senado, en el que aparecen contando montones de billetes, supuestamente de un soborno. El escándalo es una patada para todos los panistas. Marko, buscando levantarle el ánimo a los azules, comentó que son el partido que más les preocupa al presidente AMLO, y por ello les lanzan y seguirán lanzando más ataques similares.

Se lleva las llaves diputada federal

No solo es chamba su legislativa. La diputada federal Mirna Maldonado tiene sus responsabilidades en el comité estatal de Morena. Y no deben ser pocas, pues se queda con las llaves de una Nissan Frontier del patrimonio morenista. Quien sabe cómo combinará sus obligaciones en la Ciudad de México con los recorridos (no legislativos, sino partidistas) que se supone hace en el estado. Ese es uno de los corajes del diputado local Omar Carrera, quien con sus antecedentes no se puede decir que haría buen uso de los vehículos. El dirigente estatal del partido, Fernando Arteaga, fiel a sus convicciones conduce el auto más austero del movimiento.

Intrascendente

Desde que llegó Omar Acuña a la titularidad del DIF estatal no se ha hecho nada trascendente que haya sido por voluntad e iniciativa del funcionario. Está nadando de a muertito. Por eso, no son pocos los trabajadores del mismo DIF y la Secretaría de Salud que consideran que Acuña le ayudaría mil veces más a Zacatecas si estuviera con sus hermanos médicos en la primera línea de batalla del Covid-19. El perfil y conocimientos del funcionario en Enfermería le permitirían ofrecer un servicio más noble y heroico para el estado que estar sentado en un escritorio, administrando despensas y recursos.

Runrunazos

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción celebró su 38 aniversario y el presidente Pascual González participó en una videoconferencia con sus agremiados, a modo de festejo. Se esperaba que el gobernador Tello participara virtualmente, pero por cuestiones de agenda no pudo estar. Los de la CMIC estuvieron conectados de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. * Dos regidores de Guadalupe, por vivales y avorazados, han sido mal vistos dentro de Morena. Roberto Juárez y Carlos de Ávila quieren venderse entre la gente al alegar que ya tendrían el visto bueno en el D-21 para alguna candidatura. Pero ninguno de los dos parece levantar el ánimo y cuentan que en varias comunidades y la cabecera municipal, la regidora Violeta Cerrillo los supera por mucho en popularidad.