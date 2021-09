El Runrún: Certeza para el magisterio, hasta después de noviembre

Las leyes son las leyes. Si se resuelve o no el problema histórico del déficit presupuestal para la nómina educativa se sabrá hasta después de que sea aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 y eso será a más tardar el 15 de noviembre. Eso sería el panorama para resolver el problema de raíz, de una vez por todas. Pero si se trata de un recurso extraordinario para salir del apuro, que es el escenario más probable, podría ser esta misma semana, siendo muy optimistas. El gobernador David Monreal estuvo desde ayer en la Ciudad de México para que le manden dinero. Es casi imposible que a corto plazo el presidente López Obrador le garantice que más de 7 mil docentes de Zacatecas puedan entrar a la nómina federal mediante el FONE. Primero debe aprobarse el presupuesto federal. Luego, contemplándose un incremento para este fondo, la Federación debe asumir el compromiso de las plazas que la administración estatal le proponga, siempre y cuando se ajusten a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Además, la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la cual se distribuye el FONE, sigue sujetándose a fórmulas que toman en cuenta la población estudiantil estimada de 5 a 14 años y la matrícula que representaría Zacatecas en proporción a la nacional.

Cada año

Si hubo o no errores administrativos o técnicos que hubieran impedido la incorporación de docentes al FONE, lo cierto es que por ley cada año los gobiernos estatales y el Federal deben reunirse por lo menos una vez para revisar las condiciones de la nómina educativa. En el quinquenio de Alejandro Tello siempre se estuvo insistiendo en ello, pero no hubo apertura ni con Peña Nieto ni en lo que va del sexenio de AMLO para que la Federación le pague a los maestros. Si este año no se consigue, en 2022 se debe volver a intentar.

La deuda es menor

David Monreal no se puede quejar de asumir un gobierno más endeudado que el que recibió Tello. En 2016, Miguel Alonso dejó pasivos por cerca de 7 mil 600 millones de pesos. Cinco años después, Tello entregó 500 millones de pesos menos de deuda. Los diputados Gaby Basurto y Juan Mendoza insisten en que no hubo saqueos ni el panorama es tan desastroso como lo quieren pintar en Morena. En cambio, acusan al partido guinda de no darle buen trato a Zacatecas (con una política de recortes presupuestales) y querer disfrazar esta situación con campañas de desprestigio a los anteriores gobiernos. Según Basurto, los de la Cuarta Transformación quieren ocultar su incompetencia para resolver los problemas actuales.

Extrañan a Marco Vinicio

Exceptuando los pagos de 60 días de aguinaldo, Marco Vinicio Flores no se metía a posponer el pago pensiones en el Issstezac. Podía quedarle mal a los del SAT, pero procuraba no dejar sin su mensualidad a los pensionados. Y así se tenía contemplado para este 15 de septiembre, pero al Marvin lo despacharon antes. El ingeniero asegura que se dejó dinero al menos para sacar adelante este depósito. Marcelino Rodarte y otros manifestantes comienzan extrañarlo, aunque sea solo por tener a un director a quien reclamarle. La dirección del sistema de pensiones sigue acéfala.

Runrunazos

Como muestra de coraje por la falta de pago, gente de la 58 del SNTE tomará hoy oficinas de Ciudad Administrativa y reventará un evento nacional de Transparencia, programado en Palacio de Convenciones. Hubo disgusto en el equipo de David Monreal por las acciones que emprenderá Óscar Castruita, pues alegan que la transparencia “¿qué culpa tiene?” como en otros sectores afectados y además advierten el costo de las cancelaciones de los invitados al evento. Los profes tienen suficientes motivos para estar molestos y no son los únicos que protestarán hoy. Fernando Galván, quien se dice morenista y cuadro del legislador Alfredo Femat, tomará las oficinas de Segalmex para exigir un precio más alto por el frijol. *** Cuenta la leyenda que este fin de semana, el diputado federal Carlos Puente se reunió con Yaco Reimers, Pepe Aguirre y otros empresarios importantes del estado para comenzar a discutir las propuestas para la Secretaría de Economía. **** Para solidarizarse con el magisterio, el alcalde de Cuauhtémoc Pancho Donas Arcos Ruiz, está ofreciendo despensas y préstamos de mil pesos a los docentes que siguen esperando su quincena.