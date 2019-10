El Runrún: Castiga AMLO a gobernadores; a Tello le da trato regular

La ira del presidente Andrés Manuel López Obrador se reflejó en la entrega de Tandas para el Bienestar, que tanto ha presumido su gobierno. De los 350 mil préstamos que dio a nivel federal, fue evidente el castigo a gobernadores como Javier Corral, de Chihuahua, y Francisco Domínguez, de Quéretaro, donde solo repartieron 2 mil 204 y 1,739 apoyos, respectivamente. En Zacatecas se entregaron 6,126 que para cómo están las cosas no resultó tan mal. En ese rubro el gobierno de Alejandro Tello resultó más beneficiados que entidades como Durango, Aguascalientes, Jalisco (donde Enrique Alfaro también está castigado ) Yucatán y Campeche. El gobernador Tello ha sido cuidadoso de no confrontarse con el tabasqueño, y hasta el momento pareciera ser que al menos, por lo pronto, esa postura no está tan equivocada.

Invasión a Morena

Previo a la asamblea de Morena que se celebrará este domingo, ahora resulta que casi todo mundo dice pertenecer a Morena. A la exdiputada Julia Olguín le reprocharon su intervención en el registro de militantes para las reuniones, mientras Los Históricos advierten (y temen) que un ejército de burócratas de Guadalupe, al mando de Julio César Chávez, se sumará en actividades de proselitismo para apoyar a Catalina Monreal rumbo a la dirigencia estatal. Pero en el mismo monrealismo advierten que no se deben confiar. Ya el grupo de Los Históricos se las hizo una vez cuando quitaron de la silla a Édgar Rivera (entonces fiel monrealista) para poner a Fernando Arteaga.

No va

Parece que después de todo, el programa de verificación de emisiones, por el que ya se frotaban las manos Nano Maldonado, titular de la SAMA, y el procurador ambiental Constantino Ruiz no será, al menos en 2020. De hacerse, habría inconformidades por el pago de la revisión, que el contribuyente vería como un impuesto más, sin mencionar la fila que tendrá que hacer para que le hagan la inspección al vehículo. Por lo pronto, con o sin programa de verificación de emisiones, el jefe de Tránsito y Seguridad Vial, Osvaldo Caldera, tendría instrucciones de poner orden en los camiones de transporte público y de carga que parecen chimeneas. Por cierto, todavía hay vividores que todavía manejan la expedición de placas “pirata” que le venden a propietarios de vehículos chocolate, pero que no tienen ningún sustento legal.

Nada personal

Antonio Sánchez González se perfila como el próximo presidente del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción, que asumiría formalmente en enero, aunque por ahora lo contemplarían como suplente, luego de la renuncia de Bulmaro Alvarado. Independientemente de quien presida el comité, el proceso para impugnar el nombramiento del auditor Raúl Brito continuará. Y no se trata de un asunto personal, sino de legalidad y de que el tema se resuelva en el juzgado. La disposición de impugnar el nombramiento del auditor también obedece a una disposición del comité anticorrupción a nivel federal.

Fiesta fresnillense

El equipo del alcalde Saúl Monreal prepara un festival de la cerveza en Fresnillo, sin nada que envidiarle al Oktoberfest que hacen en Alemania. Habrá caldo de rata, cerveza artesanal, carnitas y otras delicias. El director de Desarrollo Económico, José Manuel Escamilla, anda ocupado en la organización del evento, que será el 18 y 19 de este mes en el Parque Lagunilla. Cuenta la leyenda que el funcionario se puso serio y trabajador luego de que le llamaran la atención por sus constantes parrandas, de las que llegaba con resaca al día siguiente.

Sufren petistas de a pie

Dicen que muchas figurillas del PT se les están viendo muy complicadas, a excepción de los acomodados como el diputado federal Alfredo Femat y la legisladora local Gaby Pinedo. Pero de los de la tropa, como el exalcalde Vetagrande, Teodoro Campos, ya no halla cómo pagarle el salario a los maestros de la prepa que fundó. Y cuenta la leyenda que por ahí alguien ya le estaría echando el ojo a las becas que reciben los estudiantes.

Runrunazos

El panorama en la industria de la construcción es un verdadero drama. Zacatecas fue el estado que tuvo un mayor desplome en el valor de las obras, con un 51.9%, según datos de la CMIC en el que compararon el periodo enero-junio del 2018 con el del 2019. En el gremio advierten que el bajón incluso le pegó a políticos como el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo. * Muy asustados quedaron el exalcalde de Villa García, Abel Vázquez, y sus exfuncionarios cuando en la ASE les advirtieron que no solventaban observaciones por varios cientos de miles de pesos. Se hacían los inocentes, pero ahora la actual administración tendría la facultad de embargarlos. * Ismael Camberos, secretario de Seguridad, alertó sobre la cadenita que traerá una reducción de presupuesto para el estado, y que lamentablemente generaría un aumento en los índices de criminalidad.