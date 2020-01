El Runrún: Caso en universidad de Nayarit despierta miedo en la UAZ

Aunque gran parte de los académicos de la UAZ en sus vacaciones se desconectaron de las grillas, en el equipo del rector Antonio Guzmán y el del SPAUAZ de Pedro Martínez les debió entrar pánico por lo que ocurrió en la Universidad de Nayarit, donde el gobernador Antonio Echevarría y los diputados acordaron meterle mano a la institución con legislaciones para regular la estructura administrativa dentro de la universidad e incluso hasta normativas para controlar los dobleteos de plaza. En pocas palabras, aprobaron quitarle control y poder a los universitarios con el argumento de las crisis financieras que han tenido. Esta invasión a la autonomía, como recriminan académicos indignados en la UAZ, no está tan lejana de ocurrir en Zacatecas. Ya el diputado local Raúl Ulloa había estado maquinando una propuesta para que la designación del contralor universitario ya no quedara en manos de los académicos. Y mientras siguen las pugnas entre los candidateables a rector Rubén Ibarra, Juan Carlos Guerrero, Tere Villegas y Pedro Martínez, hay preocupación de académicos por lo que pueda ocurrir con la autonomía universitaria en un futuro.

Jineteos millonarios

Para los opositores a la 4T, los subejercicios del gobierno de AMLO son disfrazados como ahorros; hasta noviembre del año pasado se estimaba que eran unos 149 mil 800 millones de pesos los que había de subejercicio en Gobierno Federal. Evidentemente, Zacatecas no iba a ser la excepción y supuestamente donde los delegados o jefes de representación se quedaron cortos en los gastos se incluyen la Conagua, al mando de Víctor Manuel Reyes; Semarnat, donde El Puma José Rodríguez quiere quedarse y la Profepa, a cargo de Lourdes Briones, entre otros. En el caso de la Comisión del Agua, la SAMA de Nano Maldonado tendría responsabilidad por la no liberación de recursos, como ha ocurrido con el proyecto Milpillas. Aun no está cuantificado cuántos millones serán los que finalmente no habrán llegado a Zacatecas del presupuesto 2019, pero seguramente será un dineral.

Advertidos

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Luz Domínguez, se jacta de haber advertido con anticipación la vulnerabilidad que hay en los centros de reinserción social, antes de que ocurriera la masacre en que murieron 17 reos en el penal de Cieneguillas. Hubo dos recomendaciones el año pasado que advertían de la falta de personal, infraestructura del reclusorio y una situación en la que fallaron cámaras de seguridad. Hoy esperan que se nombre al nuevo director del Penal de Cieneguillas, con el historial de que sus dos antecesores no duraron mucho en el cargo.

La situación es complicada y el mismo gobernador Alejandro Tello reconoce que aunque ya trasladaron a más de 160 reos a Guanajuato aun quedan varios de perfil peligroso. El secretario de Seguridad, Ismael Camberos, ha hecho esfuerzo e incluso tiene el respaldo de un grupo de diputados locales.

Marginado

Al alcalde de Jalpa, Carlos Antonio Carrillo, no le conviene darle nada a su contralor Gustavo Ríos. Por eso, sin importarle que violente la Ley Orgánica del Municipio su administración ha tenido la intención de mantener marginada esta área. Y aunque el edil dice que se podría asignar personal de otras áreas, en el fondo pretende mantener a su contralor con las manos amarradas para que no pueda husmear en los manejos en el erario de Jalpa que hace el clan de Los Siete Enanos, especialmente en el dinero de las ferias y asignaciones de obra pública.

Desastres en Sombrerete

Según el regidor de Sombrerete, Sergio García Narváez, la administración del arquitecto Alan Murillo es un desastre. Dice el edil berrinchudo que el ayuntamiento no solo ha contratado de más a 130 personas, sino que está pagando bonos y sobresueldos no justificados para algunos privilegiados. También recrimina que aunque se hagan acuerdos en cabildo, como entrega de apoyos o adquisiciones, el alcalde Murillo no los cumple, o al menos no de forma inmediata. Se comenta que el líder de los alcaldes priístas necesita controlar mejor su cabildo y reconciliarse con su hermano Chilo Murillo, si es que quiere ser una gran ayuda para el partido, donde se debate entre manifestar su apoyo hacia el titular de la Sedesol Roberto Luévano o el de Secampo Fito Bonilla.

Runrunazos

Por el tema de atención a paisanos en diciembre y el caso de un migrante que fue asaltado, el titular de la Sezami, José Juan Estrada, tuvo que posponer sus vacaciones. En ese mes tenía preparado un viaje a Estados Unidos, pero tuvo que recorrerlo y muy disciplinado no hizo berrinches. *** La candidatura del PRI en Jerez podría ser para una mujer. Por lo visto, quienes están en la carrera son dos expresidentas del DIF municipal: Lorena Ortega y Eva Verónica Hernández, esta última con el apoyo del comité estatal. *** Supuestamente, en la alcaldía de Tlaltenango, manejada por Miguel Varela, tienen identificados al clan Díaz, principalmente el director del tecnológico Miguel Díaz, como los principales grilleros y conspiradores contra la presidencia.