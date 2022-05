El Runrún: Cancelan plazas en la Auditoría Superior del Estado

Al auditor Raúl Brito le dieron la orden de deshacerse por lo menos de 17 funcionarios. Esas plazas (de base y confianza) son un lujo para estos tiempos de austeridad, o al menos es lo que dicen en los mandos morenistas. La orden trae consigo la desaparición de departamentos como el Auditoría Financiera A de la Dirección de Auditoría y el de Análisis Financiero y Presupuestal de la Auditoría B, entre otros. Antes del tijeretazo, Brito contaba con 270 burócratas a disposición, pero se espera que terminando el año pudiera tener menos de 250. Eso sí, las percepciones de Raúl se mantendrían intactas, que es lo que más le importaba. La eliminación de plazas se deriva del presupuesto de 135 millones asignados para la ASE, es decir, 22.8 millones menos que los que gastaron el año pasado. Los diputados que respaldan estos recortes aseguran que el gobierno de David Monreal quiere privilegiar inversiones productivas por encima de los gastos en la burocracia. Y ese mensaje vendría para otras instituciones que vendrían con solicitudes de ampliaciones presupuestales.

El reto de Brito

Para demostrar que la ASE sí funciona, Brito debe demostrar resultados la auditoría al Congreso local que ya inició, documentada en el expediente ASE-INV-036/2022. Esa investigación no es una auditoría de oficio, sino que es la respuesta a las denuncias sobre el caso de la estafa legislativa y las anomalías que se detecten durante el ejercicio 2021. Por eso, no solo se investigará el presunto desvío de recursos con pago de asesorías que hayan hecho Héctor Menchaca, Gaby Pinedo y otros diputados de la pasada Legislatura. También se debieran revisar los gastos de los actuales diputados en gasolina y contratos de asesores por honorarios, como el de Javier Triana, suplente de Juan Mendoza que facturó más de 100 mil pesos en un solo mes.

Destituyen a Víctor Armas

No duró mucho Víctor Armas como encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. La alcaldesa Lorena Alfaro ya lo destituyó y en su lugar nombró a Luis Ricardo Benavides. Pero Víctor Armas no regresaría de inmediato a Zacatecas. Todavía mantiene algunas influencias y confianza en los círculos panistas de Guanajuato. Por eso el extitular de la SAMA de Zacatecas estaría por reintegrarse, si no es que ya lo hizo, en el mismo Ayuntamiento de Irapuato.

Ninguna sorpresa

Estalló la huelga en los planteles del Conalep de Zacatecas y Mazapil. No es ninguna sorpresa que en la Secretaría de Educación no hayan podido apagar la bomba. Grupos del magisterio, que han estado inconformes con la dependencia que dirige Maribel Villalpando Haro, reprochan que nunca se les toma con seriedad, hasta que ya comienzan con algún tipo de manifestación.

Tomó su camino

José Luis Figueroa Rangel, como habíamos anticipado, dejó las filas del PT. El diputado se enfocará en la creación de su propio partido político, muy de izquierda como él presume. Se sabe que El Cepillo tuvo diferencias con Xerardo Ramírez y vio que el partido rojo ya no representaba la “ideología” que esperaba el de Loreto, además de las disputas internas que involucran a Alfredo Femat. Eso sí, Figueroa no se quiere quedar fuera de la 4T y ya se declara un aliado del gobernador David Monreal, pese a diferencias que tuvieron en el pasado. No faltarán reclamos de petistas contra El Cepillo, pues su diputación pluri implicó que bajaran al exrector Antonio Guzmán.

Runrunazos

De los diputados federales zacatecanos más influyentes en sus propias bancadas, están Carlos Puente, del PVEM; el perredista Miguel Torres y, según dicen, Fuensanta Guerrero en el PRI. Hay quienes anticipan que la hija de Aracely Guerrero trae mucho respaldo en el PRI nacional y no se descarta que vaya a pelear un lugar en el Senado para el 24. * En la práctica, Anahí Valdez, la hermana de la diputada Karla Valdez que entró al Congreso local no tiene problemas de compatibilidad de horario con sus otras funciones en la Secretaría de Salud. Laura se avienta jornadas de 7 a 7 los fines de semana en el sector salud, y entre semana debe acudir al edificio de la Fernando Villalpando. * Hay quejas de vecinos de Luis Moya por lo poco eficiente que ha resultado la administración municipal en el suministro de agua potable, un problema constante en casi todas las administraciones.