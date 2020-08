El Runrún: Canalizan contra la 4T desesperación ante el Coronavirus

El próximo miércoles el gobernador Tello estará en San Luis Potosí para acudir a una reunión de mandatarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño sabe que la relación es tensa con los gobiernos estatales. Todos, incluyendo a Tello, están desesperados porque pasan los meses y no hay grandes avances en la contención del Coronavirus ni en la recuperación económica. El dirigente del PRI estatal, Gustavo Uribe, recrimina que la estrategia de Gobierno Federal ya fracasó con los cerca de 50 mil muertos que ya dejó el virus en el país, aunque se considera que hay responsabilidad entre los infectados que no se cuidan. Antes de su cita con AMLO, los gobernadores analizan cambios a las políticas para enfrentar la pandemia. Una de ellas es piso parejo para todas las entidades: mismas restricciones y misma semaforización. Y Tello insistirá con peticiones de más recursos para el estado y que el Insabi reabra las contrataciones para médicos.

Intercambio de golpes

Con los sobornos que se dice hubo en el sexenio de Peña Nieto y que ahora confiesa el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la 4T está haciendo leña del árbol caído aun y cuando los tricolores ya no están en Los Pinos. Las pandillas del diputado local Chuy Padilla y de la senadora Chole Luévano recriminan que Zacatecas llegó a ser el estado más priísta del país en el sexenio pasado. Así como los morenistas tienen que lidiar con reclamos por su fracaso en el crecimiento económico y otras situaciones que no son ajenas a la corrupción, a los priístas les echan en cara sus historiales oscuros de la era de Peña Nieto.

Expediente SAMA

No solo se habrá de juzgar al secretario del Agua y Medio Ambiente, Nano Maldonado, por el fallido proyecto de la presa Milpillas. Hay evidencia de proyectos de infraestructura hidráulica que estuvieron atorados por observaciones que le hacían en la Conagua. Entre ellos que no se justificaban precios contemplados ni la inversión por el número de habitantes, falta de permisos, entre otras cosas. Además, dicen que la SAMA no hizo mucho ante una recomendación de finales del 2017 que llegó de la Profepa a varias entidades del centro del país, para que atendieran el problema de la contaminación de los ríos Lerma y Santiago. En Zacatecas, se les advirtió que la bronca le competía a los municipios de Pinos y Jalpa.

Sin Arturo Ortiz

Con la promesa de que la alianza del PRI-PAN-PRD sería imparable, la dirigente panista Noemí Luna se ha reunido con algunos aspirantes a entrar en la coalición. Ya tuvo reuniones con dos de la capital: el priísta Juan Carlos Pérez y Alejandro Enríquez de la Coparmex, quien pidió abrir la coalición a perfiles ciudadanos; y con El Antorcho Ávila, muy apuntado para Guadalupe. Según Noemí, la alianza va p’a delante, aunque ya no incluiría al perredista Arturo Ortiz como uno de los principales negociadores, ante el próximo relevo en la dirigencia del partido amarillo.

Combinaciones

En algunos análisis técnicos, derivado de revisiones a encuestas, se han detectado factores interesantes en el voto combinado que influirán en la cosecha de votos de una alianza, en caso de que se llegue a concretar. A pesar del cacicazgo de Chabelo Trejo y La Sagrada Familia en el PAN, quienes tienen afinidad por este partido en Zacatecas son “los más fieles” y tienen poca predisposición a votar por otras opciones, en especial por Morena; los que simpatizan con el PRI, un poco más abiertos, sienten un peculiar rechazo hacia el PT; los morenistas, evidentemente lo canalizan hacia el PRI. El problema para la súperalianza es que los que suelen votar por el PRD, ubican al tricolor como la última de sus opciones.

Los neutrales

Los comisionados del IZAI, Fabiola Torres, Julieta del Río y Samuel Montoya celebran que cada vez haya más herramientas para facilitar la consulta de datos públicos. El instituto no es el que entrega la información, sino los sujetos obligados a quienes la piden. El IZAI vigila que no haya opacidad ni intentos por esconder información de carácter público. Con la apertura que hay en los sistemas de transparencia, en realidad no hay situaciones de datos “clasificados” que los comisionados tengan y el resto de los mortales no.

Runrunazos

Un regidor de Morelos intenta enviar un mensaje a los demás dobleteadores de los cabildos. El tal Braulio Alberto Enríquez dice que no tiene porqué renunciar ni pedir licencia de su chamba en el magisterio y puede cobrar dos salarios. Pero el edil no sabe que ya han sido observados algunos de sus colegas por esta situación en Jalpa y Tlaltenango. * Villanueva es de los ayuntamientos más estrictos para combatir la propagación del Coronavirus. Para acciones como los cercos sanitarios y reparto de gel, el alcalde Miguel Torres toma en cuenta a sus asesores Heladio Verver y Ernesto Alvarado.