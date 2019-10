El Runrún: Arrumbados en Guanajuato, millones de pesos invertidos en Cristo Rey

Antes de irse a Estados Unidos, Rigoberto Flores se encomendó a Cristo y prometió instalar una estatua en su honor en su pueblo natal, Huanusco. Al volver como empresario exitoso, él y el entonces alcalde Ignacio García Leyva comenzaron en 2014 las gestiones con el secretario de Turismo, Pedro Inguanzo. Y desde entonces, aunque esta estatua de Cristo Rey, más grande que la del cerro del Cubilete ya está terminada, no se ha podido cristalizar el proyecto por falta de dinero. Eduardo Yarto, actual secretario de Turismo, cree que el proyecto fue demasiado improvisado y no va meter las manos a menos que se lo indique el gobernador Alejandro Tello. El escultor José Arturo Tavarez Padilla, falleció hace más de un año, poco después de terminar el Cristo de 24 metros en su taller de Silao, Guanajuato. El contrato establecía que el costo del monumento es de 32 millones 422 mil pesos. Y hasta el momento, entre aportaciones de la Secturz y 6 millones que puso el migrante Rigoberto, se habrían pagado alrededor de 20 millones de pesos, pero con eso no les van a soltar la obra.

Peligro de que se la lleven

Dicen que a la viuda del escultor Tavarez le han sugerido demandar a la presidencia de Huanusco por incumplimiento de pago, pero la señora se ha mostrado buena gente, aunque Rigoberto sí la demandó. Aunque se liquidaran los 32.4 millones de la escultura, se necesitan invertir otros tantos para la base, traslado, instalación y preparación del terreno en Huanusco donde el migrante quiere la estatua. Por eso, varias personas ya le estarían echando el ojo por si finalmente no hay condiciones de instalarla en Huanusco. El diputado Raúl Ulloa, por ejemplo, estaría valorando la propuesta de llevarse el monumento a Fresnillo, siempre y cuando hubiera un acuerdo con Rigoberto para que se le devolviera su aportación. Donde se instale la escultura, de las más grandes de América Latina, tendrá gran potencial turístico e incluso como proyecto productivo, por lo que también hay peligro de que le echen el ojo en otras entidades.

Le caerán en la mañanera

Alcaldes de todo el país del PRD, PAN y PRI irán a manifestarse en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para protestar por los recortes que el gobierno de López Obrador les quiere aplicar. Miguel Torres, de Villanueva; Rafael Jiménez, Juchipila; Reynaldo Delgadillo, Calera y otros mitoteros, envalentonados porque vienen de todo el país, esperan caerle hoy al tabasqueño en la mañanera. De los diputados federales por Zacatecas, Jackie Martínez, es de los que más han incitado este tipo de rebeldías contra Gobierno Federal y la 4T.

Otras prioridades

Según las crónicas de la Secretaría de Energía, la titular Rocío Nahle tiene como prioridad trabajando en los proyectos que el Presidente le ha encomendado. Por ello, no tiene interés en promoverse como candidata en Zacatecas y mucho menos apoyar a algunos de sus protegidos, como el exdiputado federal Alfredo Basurto. No tiene tiempo para eso. Los asuntos en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y de energías renovables tienen saturada su agenda, y en lo que menos podría pensar es en impulsar a un gallo a la presidencia de Guadalupe. En todo caso, dicen que la directora de Vinculación de la secretaría, la exdiputada federal Mariana Trejo, sería quien recibira algún impulso para algún proyecto en Zacatecas.

Sale Nahle

El hermano de Rocío, el magistrado Arturo Nahle también se ha sumado a las críticas contra la Federación por la liberación de Ovidio Guzmán. Según el de Río Grande, cuando fue procurador enfrentó dilemas similares para poder hacer justicia, pues al capturar a un par de malvivientes peligrosos, posteriormente secuestraron a un policía exigiendo la liberación de los detenidos. Y la decisión, según Nahle, fue no ceder a los chantajes.

Pacto civilizado

En las conflictivas asambleas de Morena, destacan que en el caso de Fresnillo predominaron acuerdos y civilidad que deberían de replicarse a otros sectores morenistas. Aunque Enrique Laviada fue quien quedó con mayor número de votación, los monrealistas no se llevaron todo. De los 10 consejeros electos, cuatro fueron del grupo de Los Históricos. Y además se dice que la relación entre Laviada y la diputada federal Mirna Maldonado es buena, pues anteriormente compartieron una campaña como candidatos del mismo bando.

Runrunazos

Como se tenía previsto, Alberto Campos compareció en el cabildo de Fresnillo por el tema de la organización de la feria. Ni la síndico Maribel Galván ni el contralor Edmundo Guerrero hicieron grilla para rechazar el informe; en tanto el director del DIF estatal, Omar Acuña, tiene pendiente la asignación de recursos a las asociaciones civiles que serían beneficiadas con recursos de los conciertos. * Julio Nava, contralor de Guadalupe, ya ha estado cotejando datos con otras dependencias, incluido el Congreso local, para detectar a burócratas dobleteadores.