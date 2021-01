El Runrún: Ambición por la tómbola de Morena; se apunta Marco Flores

El camino fácil a una diputación federal despertó el hambre y la ambición de más de uno. Hasta el cantante Marco Flores se deslumbró por la tentativa tómbola de Morena y se apuntó a la lista de candidatos pluris. No le importó que lo tacharan de incongruente y que dejara colgados su acuerdos con MC y sus amigos del bloque Va por Zacatecas. Se le olvidaron los reproches que hacía a la 4T y muchos lo vieron como “un trepador más”. Otros apuntados a la lista fueron Julio Novella, hermano del diputado federal Óscar Novella, quien llegó San Lázaro por esa misma vía. Debió pensar, “si mi hermano pudo ¿porqué yo no?” Otros que también se habrían registrado son el diputado local Omar Carrera y la legisladora federal Mirna Maldonado, así como el regidor de Guadalupe, Roberto Juárez. Entre los que fueron a registrarse dicen que también ahí estuvo con sus papeles Rafa Flores Mendoza, hermano del dirigente estatal del PRI Enrique Flores.

Contralores con David

Ayer el contralor de Guadalupe, Julio César Nava, salió a decir envalentonado que renunciaba al PRI y que se suma al proyecto de David Monreal. Se presume que el excandidato a la presidencia de Zacatecas no será el único que se va al D-21. Hoy lo anunciará también Juan Pedro Flores, contralor de Vetagrande; lo mismo hará en Luis Moya Alejandro Herrera Arenas, hijo del exalcalde Alejandro Herrera Verdín, y supuestamente también cambiaría de bando Paco Rivera, contralor priísta de la capital, a quien ya ubican como uno de los súperamigos de la síndico Ruth Calderón. Las invitaciones y operación de la desbandada están llegando por dos frentes: uno es el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, y el otro es el notario público Jaime Casas Madero. Este último es el que ha estado organizando reuniones y tentado a los contralores, especialmente a los del PRI, para que apoyen al gallo fresnillense.

Vigilarán las campañas

A todos los contralores les están extendiendo invitaciones. Pero en algunos como el jerezano Alejandro Girón de Jerez dicen que jamás se van a vender con la 4T. Los priístas recriminan traiciones. Los chapulínes falta de atención y abandono de su partido. De cualquier forma, la posición de las contralorías será un asunto estratégico. Del 4 de abril al 2 de junio serán las campañas electorales, tanto locales como federales. Del 3 al 5 de junio será el periodo “de reflexión del voto”, que muchos aprovecharán para tareas de operación, y el 6 de junio será el día decisivo: la elección. Se contempla que la secretaria de la Función Pública, Gaby Rodríguez y los contralores municipales, que todavía siguen a Edmundo Guerrero de Fresnillo, estén al pendiente y vigilen que ningún burócrata condicione servicios y apoyos a cambio de votos.

Apagan grillas

Finalmente, la dirigente del PAN, Noemí Luna, ha ido apagando las grillas entre la militancia de su partido. Al alcalde de Río Grande, Julio Ramírez, le negaron la candidatura al distrito local y por eso hizo su berrinche, pero dicen los azules que no se pierde nada y además el edil no era un panista auténtico, sino un ciudadano al que invitaron y que no tardó en enviciarse con el poder. A Noemí le queda otro pendiente. José El Chepo Serrano, alcalde de Juan Aldama, está aferrado con buscar el distrito 18, pero este fue siglado para el PRI. El Chepo no tendría bronca en reelegirse en Juan Aldama, pero ya no quiere la presidencia. Ayer la dirigente del PAN habría tratado de convencerlo de dejar en paz el distrito y seguir otros tres años en el ayuntamiento.

Los Migueles al ataque

Si llegan a ocupar una curul en San Lázaro, Miguel Torres y Miguel Varela, alcaldes de Villanueva y Tlaltenango, van a ponerse duros con el presidente AMLO. Los dos tienen muchas quejas contra los diputados federales actuales y esperan llegar a la Cámara Baja para “enseñarles cómo hacer las cosas”. Los Migueles reclaman mayor autonomía a los municipios y que la Federación no acapare todos los recursos. Entre sus propósitos está rescatar la gestión de recursos y programas para los municipios, Varela en los del Distrito federal 2 y Torres en los del 4.

Runrunazos

Entre los priístas que se anotaron para jugar en el Distrito local 4 de Guadalupe, Marisol Lechuga tiene un trabajo que no pueden ignorar en la alianza Va por Zacatecas. La funcionaria del DIF ha hecho gestiones personales para apoyar a la gente de comunidades de Guadalupe. En una etapa de su vida superó al cáncer y quiere transmitir ese mensaje de no darse por vencida. * En el equipo de Claudia Ana ya tienen interés en la experiencia de Héctor Alvarado y andan buscando reclutarlo para que sea el responsable de la Comunicación Social de la candidata. Héctor habría dicho que lo que diga su jefe, porque primero es su lealtad con el gobernador Tello. Otras propuestas para el área de Comunicación de Claudia son el priísta Soto Landeros, la excandidata a senadora Mary Chávez y Andy Zamaría. Para lo del D21 se tiene contemplado a El Apache Gerardo Flores, comunicador de la súperdelegada Vero Díaz.