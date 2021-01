El Runrún: Acusan a exfuncionario de inflar obra del Poder Judicial

Se aventó otro pleito el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza. Sucede que el funcionario estatal señaló que el constructor y exdirector del Inzace, Francisco Javier Bañuelos, alias El Ponchado, metió conceptos de más y no autorizados en el proyecto de ampliación del Palacio de Justicia para el tribunal estatal, es decir, infló la obra. Por eso hubo broncas en el expediente. Según Obras Públicas, se hizo una supervisión de los trabajos y detectaron conceptos que estaban fuera del proyecto. Luego, Pedroza Ochoa se lavó las manos. Advirtió que si se van a pagar o no esos excedentes ya es cuestión del magistrado presidente Arturo Nahle. En la cámara de constructores admiten que no faltan gandallas que aprovechan para inflar contratos, pero también recriminan cerrazón de la Secop para liberar pagos y ser flexibles en conceptos adicionales que son necesarios. Mientras tanto, en el Tribunal Superior de Justicia están felices de ya no depender de Pedroza para hacer obras, porque el funcionario es lento e ineficaz. Los proyectos de instalaciones para los tribunales laborales salieron pronto y bien; en cambio el Centro de Conciliación Laboral que sí es responsabilidad de Pedroza va para largo.

Llamados de auxilio

El gobernador Tello trabaja en acuerdos para la reactivación económica del estado. Por lo pronto, el mandatario espera que al cierre de su administración no haya obras inconclusas ni adeudos con proveedores y constructores. Desde hace tiempo representantes de las cámaras traen su lista de pedidos. Pascual González, de la CMIC, ha propuesto que la administración recurra a endeudamientos para reactivar la obra pública. También quiere que se les den prórrogas para pagar impuestos, además de que se faciliten reservas territoriales a las constructoras para proyectos de vivienda. Alejandro Enríquez Suárez del Real, de la Coparmex, dice que desde hace años les dejan mocho el fideicomiso del impuesto sobre nóminas. Este fideicomiso, con el que se apoyan proyectos productivos, tendrá unos 20 millones de pesos para este año.

Quieren saltarse a Rectoría

El panorama se ve muy complicado para la UAZ y el actual rector Antonio Guzmán. Si no hay acuerdos con el SPAUAZ, el próximo mes podría estallar la huelga. El líder sindical José Juan Martínez ya plantea una serie de medidas radicales como demandar a la universidad por la falta de pagos al ISSSTE. Como ya es costumbre que la Rectoría no deposite las aportaciones de seguridad social, los sindicalizados de plano quieren interponer un amparo para que ellos depositen directamente en el ISSSTE. Están en lo cierto quienes responsabilizan al exrector Domínguez de “normalizar” la omisión de pagos de seguridad a la institución federal.

Se quedan

No faltaron priístas de Guadalupe que ya andaban proponiendo a Cuco Bautista para contralor de Guadalupe, luego de que Julio Nava anunciara su renuncia al partido. Paco Rivera, contralor de Zacatecas, también renunció a la militancia tricolor, pero no al cargo. Alega que el partido los postuló, pero la permanencia en el cargo ya no depende de las cuestiones partidistas. Es el mismo caso de la diputada Navidad Rayas cuando dejó de ser priísta. Fue uno de los huesos que repartió el partido y más dolor y envidias generó entre la militancia, pues Navidad sigue disfrutando sus dietas y pese a ello, según cuentan, es durísima para pagar compromisos económicos en su equipo.

Sin sanción

Recientemente, dieron una plática en la presidencia de Ojocaliente una plática de sensibilización ante la violencia contra la mujer. Pero en la administración de Daniel López falta mucho por hacer. No hubo ningún tipo de sanción contra la síndico Marychuy Hernández por agredir físicamente a una de las trabajadoras, y según cuentan hay dos o tres funcionarios prepotentes que no respetan los derechos de los trabajadores.

Para el deporte

Hay un grupo de operadores del D21 en el área del deporte que han estado trabajando con atletas de Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Sombrerete y Calera, en espera de mejores tiempos para el sector. La sucesión que se dé en el Incufidez, manejado por Adolfo Márquez, es un tema que deberá manejarse con cuidado para que el nuevo titular, independientemente de quién llegue al poder, sea lo mejor para el deporte en Zacatecas.

Runrunazos

De un tiempo para acá la diputada local Alma Dávila ha presumido muchísimo interés por los temas del campo. Pero según dicen en Tacoaleche, su motivación obedece a temas personales por un proyecto de cooperativa que trae y en el que busca conseguir algún tipo de gestión. En la comunidad se le reprocha que ya no dio seguimiento a temas de seguridad. ** Para el cierre de quinquenio, el secretario General de Gobierno, Érik Muñoz, se va ocupar en mejorar relaciones con los Poderes Legislativo y Judicial. Por eso mismo, ayer se reunió con el magistrado Nahle.