El Runrún: A revisión, megasalarios de organismos autónomos

Todavía más que en las presidencias municipales, es en los organismos autónomos donde se han despachado más con la cuchara grande y, ante tiempos difíciles, entre los diputados y el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, tendrían que hacer recomendaciones y valoraciones en la elaboración de los presupuestos para esos organismos. El presidente del IEEZ, Virgilio Rivera, es de los mejor pagados al tener percepciones que ya andan rondando los 2 millones de pesos anuales; los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa también se han despachado más de 1.5 millones anuales, incluso más que el propio gobernador Alejandro Tello, en el caso de la presidenta Raquel Velasco. Y en la CDHEZ, la ombsudsman Luz Domínguez todavía se da un bono anual, que en este 2019 fue de 72 mil pesos. Si se ha de meter tijera, no afectaría en nada si se eliminan algunos conceptos que engrosan los súpersalarios, como ya hicieron en el tribunal administrativo con un pequeño “bono de productividad”.

Los consentidos

Dicen que es eminente el favoritismo en la CDHEZ, mangoneada por Luz Domínguez, a sus trabajadores consentidos. Curiosamente, una de las más beneficiadas con los aumentos en las comisión es quien se encarga precisamente de revisar cuentas y que no haya irregularidades. En poco más de un año, a la titular del Órgano Interno de Control, Julieta Nava Garay, le han aumentado el salario en un 70 por ciento. Mientras hay otros que no les han subido ni un quinto.

Tardanza

Jorge Luis Pedroza, secretario de Obras Públicas, confirmó que Gobierno Federal está reteniendo 272 millones del Fondo Minero del 2017 y 160 millones más del año pasado. Pero la bronca es que el subsecretario de Economía Federal, Francisco Quiroga, solo dice que están trabajando en las reglas de operación para ejercerlo. Pero ya van 10 meses y no hay nada de las dichosas reglas. El diputado Juan Mendoza insiste en que se están “escamoteando” el dinero para Zacatecas, pues no emiten las reglas ni conforman el Comité Regional del Fondo Minero para Zacatecas. Ya se requiere que la súperdelegada Verónica Díaz intervenga y demuestre su compromiso con la entidad, y hasta de paso le ayuda a David Monreal.

“A ver qué se puede hacer”

Durante la reunión que el jefe de Oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, tuvo ayer en el Quinta Real con cerca de 100 empresarios zacatecanos, le hicieron saber de las afectaciones que tuvo la mutilación al programa 3×1, que quedó en el 2×1, y los recursos atorados del fondo minero. El funcionario federal reconoció que no estaba enterado en cuanto al programa de paisanos, y de lo del fondo “a ver qué se puede hacer”. También ofreció crear canales de atención directa entre empresarios y Gobierno Federal y que los consejos estatales propongan proyectos prioritarios al mismo Presidente de la República. Entre los asistentes, invitados por Yaco Reimers, estuvieron Pepe Aguirre, César Deras junior, Isauro López, entre otros. además de los presidentes de las cámaras Mel Pérez, de la Canaco; Carlos de la Torre, Canirac, y Jorge Hiriartt, de la CMIC.

Duro de pagar

No solo hay broncas en Villanueva para pagar la nómina. El alcalde Miguel Torres tiene un bonche de facturas que no quiere pagar, de las que una buena parte son de su antecesor. Pero los empresarios, dicen, no tienen la culpa de que el perredista quiera deslindarse de compromisos financieros del ayuntamiento. Una empresaria que supuestamente ya le está echando bronca a Torres es Mónica Erendira Guerrero.

Duplica funciones

Varios grilleros comienzan a señalar que la Junta de Monumentos, mangoneada por Rafael Sánchez Preza, duplica funciones con el INAH y otras dependencias de gobierno. Obviamente, en la junta lo niegan y se sienten a sus anchas por la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Pero solo es cuestión de que revisen dicha ley en el Congreso para darse cuenta que efectivamente, sí hay atribuciones que se duplican, especialmente en temas de permisos de construcciones, donde ya se han tenido diferencias con instancias como Protección Civil, de Antonio Caldera.

Runrunazos

Las visitas a Pinos del presidente AMLO y las incursiones de los servidores de la nación deben tener preocupado al alcalde Herminio Briones Oliva, heredero de la tradición priísta. Durante la visita del tabasqueño, al edil le tocaron abucheos. *** Enrique Laviada le ha dado su crédito al presidente de Fresnillo Saúl Monreal para que fuera elegido como consejero en las asambleas de Morena. El excandidato a la presidencia de El Mineral reconoce que desde hace tiempo siempre ha tenido en la mente cómo (en el monrealismo) vamos a recuperar Zacatecas.