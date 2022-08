Adrián Rodríguez.

Al menos una persona, indignada y llena de coraje, ha denunciado vicios y corrupciones al interior de la Secretaría de Obras Públicas. Algunas de esas denuncias se hicieron desde los tiempos de Paula Rey Ortiz en la Secretaría de la Función Pública. Luego se supone que Gaby Rodríguez le dio seguimiento y ahora el equipo actual de la Función Pública, a cargo de Humbelina López, mantiene la investigación, supuestamente con más elementos. Se reportó robo de material eléctrico de la Secop por lo que se pidió abrir una investigación desde 2019. Cuenta la leyenda que ese material se le vendía a empresas contratistas, y el flete corría a cargo de la misma Secretaría de Obras Públicas. También se ha dicho que a varios trabajadores de las dependencias se los han llevado para chambear en obras particulares. Hay un señalado en algunas de estas acusaciones: se trata del subsecretario Adrián Rodríguez Rayas. Su nombre ya fue tecleado en un sistema de denuncias de la Función Pública.

Sabía tomar, pero no servir

Gonzalo Franco Garduño es un tipo que se forjó una imagen como líder sindical en la Utzac. Durante años fue un dolor de cabeza para los rectores, y una especie de señor de las gestiones para los agremiados. Ahora el destino y la Nueva Gobernanza lo ponen como rector de la universidad. Y de ser un líder sindical enérgico y exigente se transformó en un funcionario dócil y rogón. Gonzalo pide piedad a los sindicalizados para que pospongan su emplazamiento a huelga, y le den por ahí de octubre o noviembre para cumplir con sus demandas. De ahí que ya todos en la Utzac dicen que el rector salió buen borracho, pero pésimo cantinero.

Se contienen

Los diputados Maribel Galván y Ernesto González están entre los indignados por esa jornada de compra de votos para la elección de consejeros de Morena. Los dos reprueban esas mañas antidemocráticas, pero Maribel no alza la voz y Ernesto solo un poquito. Los dos tienen cuidado de no meterse tan directamente con el “otro grupo” de Morena. Cuando se ha tratado de denunciar la estafa legislativa y el nepotismo del Congreso, El Neto González ha dado detalles y nombres. De la elección de Morena, solo resalta los pecados, no los pecadores.

Aún está vivo

Sorprendió a los zacatecanos cultos el nuevo nombramiento de Federico Priapo Chew Araiza como cronista del estado, pues ese “cargo” es vitalicio y Manuel González aún sigue vivo. Además, se supone que es un cargo que debiera otorgar la Legislatura, no la secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo. Priapo salió de la licenciatura de Filosofía de la UAZ, la misma unidad de la que egresó la hija de Filomeno Pinedo. La funcionaria ya comenzaría a colocar cuadros propios en la Nueva Gobernanza.

La revelación

Los sondeos, mediciones y estudios de popularidad que se han hecho para la presidencia de Fresnillo en 2024 ponen en lo más alto al secretario de Gobierno Martín Álvarez Casio. Fácilmente supera en aceptación a figuras como el exdiputado Omar Carrera, Gilberto Dévora o la misma diputada Maribel Galván. Con quien lo han comparado, el secretario de Saúl Monreal es el que tiene más trabajo de campo, presencia y trato con la gente. Solo sería cuestión de tiempo para un destape de Martín en El Mineral. Es uno de los cuadros más prometedores de la escuela del Cachorro de los Monreal.

Runrunazos

María de los Ángeles Fernández se coronó como representante sindical del ISSSTE en Zacatecas. Como en toda elección, no faltaron las grillas. La nombrada líder sindical presume que aunque le jugaron sucio, salió avante en el proceso. En la capital se sospecha de un presunto nepotismo de la regidora María Guadalupe Leticia Márquez por la contratación de su asistente Chuy Cabrera Girón. La edil ha tenido la oportunidad de confirmar o desmentir esas acusaciones, pero por algún motivo no se ha pronunciado.