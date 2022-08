Desestimado

Rafael Flores Mendoza. | Foto: Cortesía.

A pesar de la intensa campaña que realizó en redes y vía WhatsApp para convocar a su informe de labores, José Narro Céspedes, no tuvo el cobijo de las fuerzas vivas, activas y administrativas del gobierno estatal, mucho menos del federal.

El informe que rindió en el Teatro Calderón, fueron más notorias la ausencias que las presencias, en sus propias redes sociales exhibieron las bancas vacías en la primera, segunda, tercera, cuarta fila, incluso algunas sillas fueron llenadas con gente que iba pasando por ahí.

Solito

Ningún presidente municipal, diputado local, federal, compañero Senador lo arropó, se confirma que hay línea para que no llegue a la presidencia del Senado.

Luces amarillas

Después de los ataques, incendios y corte de circulación en Guanajuato; en Zacatecas ya se prenden los focos amarillos por incidentes similares a los ocurridos en el vecino estado, la gente se preocupa por qué advierte que escenarios similares se vivieron previo a la turba de violencia que padecen hoy en Guanajuato y Jalisco. Jerez, Fresnillo, Ojocaliente, y otros municipios ya han sufrido esas incidencias, consecuencia de la presencia de grupos del crimen organizado.

Apechugando

En los primeros meses de la actual gobernanza, Roy Barragán se ha convertido en el bombero y arroz de todos los moles; cada vez que algún evento masivo público y popular se les traba, le mandan hablar al secretario de turismo. Algo le conoce o algo les sabe.

Anda en la cuerda floja

A punto y con los méritos, el expresidente municipal de Guadalupe, Rafael Flores Mendoza, estuvo muy cerca de convertirse en secretario de educación pública nacional, sin embargo, los enterados de palacio nacional dicen que el presidente de la república deshechó la propuesta que le hizo Esteban Moctezuma Barragán y su ex jefa Delfina Gómez, porque Rafa era hombre y gente de Amalia García.

Rafael sigue en las funciones de jefe del despacho, que es quién en realidad mueve los hilos de la secretaría de educación, su futuro no es incierto pero no es seguro.

Estrechando lazos

Con muchas inconsistencias, pero con mucha fuerza del Estado, fue aprendido José Murillo Karam, justo cuando salía de su casa en Lomas de Chapultepec para ir a desayunar a Polanco, el ex procurador, fue sereno, tranquilo y moderado incluso, les corrigió la nota a los agentes que lo fueron a detener.

La clase política mexicana ha respaldado al hidalguense y libanés, y en Zacatecas, su ex secretario particular Arturo Nahle García dio muestra de generosidad y hombría al respaldar a su ex jefe. De esos ya casi no hay.

RUNRUNAZOS

Aunque aún falta un poco más de dos años para las elecciones federales, en todo Zacatecas ya hay muchos aspirantes; incluso hay los que reclaman las candidaturas como si fuera derecho de piso.