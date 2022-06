CORRUPCIÓN EN TURISMO Y ECONOMÍA, BAJO EL MANDO DE YARTO Y BÁRCENA

Eduarto Yarto, exsecretario de Turismo.

Hay expectativas en la Nueva Gobernanza por la cacería que ya iniciaron en la Secretaría de la Función Pública. La titular Humbelina López y el subsecretario Ángel Muñoz procedieron con denuncias penales, recursos para inhabilitación y que los observados reintegren recursos al erario. Se sabe que de las denuncias que ya se interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción, por lo menos cuatro corresponden a la Secretaría de Turismo, de cuando Lalo Yarto estaba al mando. Tres son por peculado y abuso de autoridad, y una por ejercicio indebido de funciones. Esos presuntos actos de corrupción se cometieron durante los últimos dos años de la administración pasada, 2020 y 2021. Las investigaciones están en proceso y no se sabe hasta que grado habría estado involucrado el primo del exvocalista de Caló. O si por lo menos sabía de las transas que ocurrían en la secretaría.

Años de corrupción

De la Secretaría de Economía hay tres expedientes en el que se documentan las presuntas transas cometidas de cuando estuvo Carlos Bárcena. Habría un caso hasta de falsificación de documentos y señalamientos por peculado y abuso de autoridad. Sería más grave que en el caso de Turismo porque las investigaciones abarcan todo el ciclo de Bárcena en la Sezac, del 2016 al 2021, e incluso andarían indagando un par de años antes. La Fiscalía también estaría investigando el grado de responsabilidad del entonces titular o algún otro de sus colaboradores durante ese periodo. Hasta el momento está confirmado que hay acusaciones penales por malos manejos en Economía y Turismo. Pero todavía no hay nada oficial respecto a quienes serían los responsables.

Más inhabilitaciones

Cuenta la leyenda que entre las inhabilitaciones que se anticipan, por el señalamiento de omisiones, estarían la exsecretaria de la Función Pública, Gaby Rodríguez; la exsubsecretaria América Selene Dávila y quien estuvo como titular de esta dependencia al principio del anterior quinquenio. Se anticipa también que todas y todos los señalados estarán impugnando las inhabilitaciones y será un asunto que se resuelva en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Los dejó sin agua

El Cepillo José Luis Figueroa es de esos que quieren que el estado pague todo, pero cuando a él le toca ser gobierno busca cómo zafarse. La pasada administración, su tacañería dejó más de un año a los vecinos de Valle San Francisco de Loreto sin aprovechar un pozo que Nano Maldonado, entonces titular de la SAMA, hizo con 3.2 millones de pesos. A esta obra nada más le faltaba conectarse a la luz, pero El Cepillo no quería hacerse responsable de pagar los recibos, y quiso enjaretarle ese compromiso a los pobladores de la localidad. Al final el entonces alcalde no pudo y tuvo que asumir los pagos, pero para ese entonces la CFE ya había retrasado los trámites de conexión. Fue hasta hace poco, que la secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez, habría resuelto lo que el actual diputado José Luis Figueroa no pudo o no quiso hacer. Y eso que el petista siempre presume la frase de su ídolo Ché Guevara: “hasta la victoria siempre”.

Runrunazos

Esta semana renunció la líder del PAN en Morelos, Rocío Veyna, a su chamba de directora de Obras Públicas de Morelos. Poco a poco, se ha ido desmantelando el gabinete con el que comenzó la alcaldesa Margarita Robles. Ya se le fue una directora del Instituto de la Mujer, una tesorera y a Víctor Miranda se lo tumbaron como secretario de Gobierno municipal. Todavía vendrían más renuncias en esta presidencia municipal. * Viene un ataque del abogado Jorge Rada contra el ayuntamiento capitalino, pues recurrió a un proceso legal para impugnar una adquisición de luminarias. Cuentan que las grillas vendrían de una empresa que se dedica a demandar a la CFE a nombre de los ayuntamientos. Por cierto, en el juicio que se le ganó a la CFE para devolver más de 52 millones de pesos a 17 alcaldías zacatecanas, obviamente la comisión no iba a regresar el dinero por los conceptos más calculados. La deuda se está pagando con saldo a favor de los municipios, por el DAP que les cobraron de más.