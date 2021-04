Un Goliat llamado David

David Monreal no aprende de su hermano Ricardo el arte de sortear tempestades y salir indemne y a veces hasta fortalecido. El coordinador del Senado ha salido airoso porque a diferencia de su hermano, sabe crecerse al castigo y victimizarse con maestría, en cambio David empeoró su situación con el video exculpatorio de la mujer manoseada en un evento electoral en Juchipila, al día siguiente sostiene una conversación al aire con Ciro Gómez Leyva enconchándose en el argumento de que es mentira y de que en todo caso lo que se ve es un “roce involuntario” y horas más tarde sus operadores de redes circulan el video que ellos llaman original para invocar el argumento de que fue editado que en caso de ser cierto, debió ser la posición de la mujer involucrada en su posicionamiento inicial y debió ser el argumento principal en su defensa en la entrevista telefónica que le hizo Ciro Gómez Leyva.

Siendo candidato a gobernador por tercera ocasión, era de esperarse que no dejara cabos sueltos como el de instruir al cantante Marco Flores que asumiera con plena conciencia el papel de voz informal del candidato y no se refiriera a los opositores como lo hizo en Pinos, y desde luego, para que sus expresiones respecto a la mujer no fueran catalogables como violencia política de género; a lo anterior se agrega su omisión de deslinde en el mismo momento y posteriormente, cuando el cantante es retirado de la campaña, pero no como deslinde de su misoginia, sino, según filtran voces mediáticas afines para que no le registren la presencia del artista como gasto de campaña.

Todo gobernante debe saber reaccionar ante lo inesperado, el manejo de crisis es la constante, gobernar es tomar decisiones destinadas a impactar a la población gobernada a partir del análisis concreto de la situación concreta sin disponibilidad de tiempo ni manuales ex profeso y sabedor de que, con frecuencia, la primera reacción decide el desenlace.

Mi convicción es que el candidato perdió ya la batalla de la opinión pública, no solo por la video- grabación sino por la impericia en el control de daños, lo que califica negativamente su desempeño como candidato e introduce interrogantes sobre su posible desempeño como gobernante; hay otra batalla que se asoma, la batalla judicial derivada del episodio del “manoseo” donde será posible dilucidar cuál de los dos videos que circulan es el editado.

Estrategia invertida

El infortunado acontecimiento en Juchipila pone en evidencia los límites del periodismo doméstico alineado con su candidatura, no solo ante las redes sino ante los medios nacionales tradicionales y sus exponentes estelares. La fallida entrevista con Ciro Gómez Leyva, la editorialización al respecto de Carmen Aristegui y las profusas notas en los circuitos nacionales de la información reducen a la irrelevancia las voces domésticas a favor.

La estrategia de nadar de muertito para evitar desgaste no funcionó por obra y gracia de sus propios actos; el clima confrontacional beneficia al retador, no al campeón. Con las rayadas de madre al ex dirigente del PRI ante los suyos a cargo del cantante de la Banda Jerez, el que actúa como retador es David Monreal, en esa misma situación lo colocan la andanada de insultos a las candidatas mujeres que ayer fijaron postura y el coro de voces que inundan las redes profiriendo insultos y descalificaciones para “defenderlo”.

David, de ahora en adelante, cargará sobre sus hombros el estigma de agresor sexual, al igual que Félix Salgado Macedonio, aunque fuera otra la historia real. En unas cuantas vimos nacer una poderosa percepción que cobra vida propia en cuánto se masifica, no puede culpar sin faltar a la verdad al PRIAN, ni a los inconformes con el proceso de su nominación, como les sucede a muchos: Él es su principal enemigo.

A la deriva ideológica

Los mexicanos hace muchos años no teníamos un proyecto nacional en nombre del cual decidir nuestro voto. La mayoría respalda los grandes rasgos de la #CuartaTransformación cada quién con sus asegunes.

Muchos zacatecanos buscamos que nuestro estado se sincronice con la dinámica nacional particularmente en lo referente al combate sin tregua a la corrupción pública de “los de arriba”, uno entendería que el vocero natural de la #Cuarta Transformación en la campaña electoral fuera el candidato de D21, sin embargo, en su discurso no tienen cabida las batallas cotidianas que implican definiciones.

Las elecciones de 2021 muestran el agotamiento de una clase política sin pensamiento articulado para planear futuro, la oposición no tiene más contenido que la restauración del pasado repudiado, la construcción del nuevo régimen no tiene arquitectos en Zacatecas, los que pueden no saben, los que saben no pueden.