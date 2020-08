Nos alcanzó el destino

Hoy inicia el ciclo escolar más singular de la historia, por primera vez, desde que existe el sistema educativo: la actividad es a distancia, a eso llegamos como consecuencia de una serie de avances que hicieron posible articular una respuesta a la emergencia a partir de la creatividad y liderazgo; si esta emergencia ocurre varias decenas de años atrás, eso no sería posible.

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las actividades económicas, laborales, educativas, parlamentarias, etcétera eran presenciales; con el paso del tiempo y con la explosión tecnológica que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial aparecen posibilidades de interactuar a distancia, uno de los impactos positivos más apreciables se expresa en la investigación científica, debido que la revolucionaria conectividad a distancia facilitó el intercambió ultra-rápido de avances de los equipos de investigación científica y tecnológica abatiendo la multiplicidad de esfuerzos y acelerando los logros científicos a un nivel sin precedente.

La suma de esfuerzos de la radio y la televisión en la educación es algo que siempre se ha reclamado; la agenda progresista sostiene exactamente lo contrario que algunos opinantes que sin hacerse cargo de la situación de emergencia le encuentran una serie de inconvenientes “pedagógicos” a la estrategia: como si acaso estuviéramos en condiciones de optar entre un amplio menú de opciones, la verdad no se me ocurre otra estrategia que, al mismo tiempo que no exponga al contagio a millones de alumnos y profesores, preserve en los hechos el derecho a la educación.

¿Foto o película?

Nunca como ahora resalta lo equivocado de ver el mundo en fotografía, con realidades estáticas, sin movimiento, que nos imprimen una psicología que nos condena a sorprendernos ante todo cambio; es mejor ver la realidad en película, con acción y cambios uno tras otro. La pandemia acelera cambios que se venían apareciendo por aquí y por allá y estos cambios envuelven la vida total, entenderlos será crucial para la adaptación a lo que poco a poco se viene construyendo como nueva normalidad, estos cambios se resumen en una expresión sintética “La Era Digital”.

Los gobiernos de todos los pueblos tienen un formidable reto por delante debido a que las renovaciones tecnológicas no llegan a todas partes al mismo tiempo, cualquier automovilista al transitar Zacatecas se encuentra a quien cultiva la tierra con el arado tirado por animales de origen egipcio y más de 20 Siglos de antigüedad al lado de un muy moderno tractor de marca Internacional haciendo lo mismo. La imprenta llega a Zacatecas tres siglos después que la que llegó por primera vez a la Ciudad de México, solo que los efectos del retardo tecnológico no son idénticos, el retardo de la televisión durante muchos años significó la ausencia de una opción de entretenimiento e influencia cultural sin más afectación para la vida colectiva, pero la llegada de la vacuna Covid-19 es otra cosa, urge a todos que llegue a todos una vez que ésta sea una realidad, eso anticipa una formidable tarea de los gobiernos para realizar operaciones en las cuales participan millones y millones de seres humanos, no todos con plena consciencia de la parte que les toca.

Se entiende fácilmente que el suministro universal de la vacuna anti Covid-19 sea el desafío en los meses por venir para todos los gobiernos del mundo, pero este auxilio de la ciencia, una vez superada la urgencia, deberá revalorar que aquellos países que no tienen o desmantelaron sus bastiones generadoras de vacunas deberán retomar la prioridad y al final los sistemas públicos de salud deberán de dejar de ser tratados como molesta competencia para la medicina, negocio que tanto se impuso en el mundo, pero hay otra operación de acceso masivo a los avances de la ciencia igualmente trascendente como la vacuna pero más compleja aún, es el de convertir a todos en usuarios de redes de internet.

Futuro retador

Hay dos equivocaciones colectivas de las que debemos prevenirnos: la de considerar que mundo del internet es cosa de iniciados y que a muchos, los años nos dejan al margen; la otra es que se trata de un lujo y no algo de primera necesidad, del cumplimiento de su obligación orientadora de los gobiernos depende en mucho que la gente conozca como ese formidable avance tecnológico ya nos cambió el modo de vivir a todos, desde el modo de comerciar hasta la medicina robótica, la investigación criminal y la localización de riquezas del subsuelo y que no existe un núcleo humano por pequeño que sea o por aislado que esté que no lo necesite.

Llegó un mundo nuevo, más nos vale saberlo y priorizar ciencia y tecnología para todos.

Nos encontramos el jueves en Recreo