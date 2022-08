Inteligencia y justicia social

Es hora de aprender de otros gobiernos locales que frente al desafío de la seguridad muestran fortalezas que nosotros no tenemos. El sábado 27 de agosto uno de los grandes grupos delincuenciales que se disputan Zacatecas mostró sus capacidades de cobertura territorial y sincronización al apoderarse de vehículos, incendiarlos e interrumpir la circulación de varias … Leer más

José Luis Medina Lizalde.

Es hora de aprender de otros gobiernos locales que frente al desafío de la seguridad muestran fortalezas que nosotros no tenemos.

El sábado 27 de agosto uno de los grandes grupos delincuenciales que se disputan Zacatecas mostró sus capacidades de cobertura territorial y sincronización al apoderarse de vehículos, incendiarlos e interrumpir la circulación de varias carreteras que conectan la región más poblada del estado. Lo más preocupante del suceso, es que a diferencia se hechos similares recientes en Jalisco, Guanajuato Chihuahua y Baja California. En Zacatecas no se sabe de detenidos, lo que fortalece la hipótesis de que la reacción inmediata es más que deficiente.

Pareciera que las autoridades no contaron con datos previos de inteligencia de identidad y ubicación de probables autores materiales e intelectuales que facilitaran la detención de algunos de manera expedita, como la prensa reportó que sucedió en las otras entidades.

Los datos que circulan a ras de suelo sobre guaridas y filiaciones delictivas tienen en los policías de arraigo local a sus receptores idóneos por su cercanía con la vida cotidiana de los sectores populares que aportan la “mano de obra” de los grupos criminales, sin embargo, la llegada masiva de la delincuencia organizada contemporánea a Zacatecas empezó con el control sobre esos policías arraigados en colonias populares y comunidades logrando que a lo largo de los últimos quince años, no fluya información de inteligencia de la calidad y confiablidad que harían más eficaz la labor de militares y policías federales en nuestro territorio.

Zacatecas no tendrá seguridad garantizada mientras no enfrente el reto de mejorar sustancialmente los cuerpos policíacos municipales y estatales.

Si los simples mortales tuviéramos a nuestro alcance una forma segura de informar todo aquello de lo que nos enteramos que tiene que ver con actividades criminales, las acciones contra el crimen organizado serían contundentes.

Creatividad delictiva

El miedo a exponerse a represalias se elimina con un eficaz sistema de denuncias anónimas sujetas a verificación que tenga como herramientas principales números telefónicos y direcciones electrónicas suficientemente difundidas entre la población, la mesa de construcción de paz pudiera poner en marcha la colocación de mamparas y espectaculares difundiendo el 911 y los números específicos de cada corporación y alentando la colaboración social.

Los que incendiaron autobuses en las ciudades fronterizas resultaron jóvenes de barrios pobres que recibieron de paga tres mil pesos por unidad calcinada (Uno detenido en Ciudad Juárez es de origen zacatecano), el modus operandi de los delincuentes ha pasado de las acciones directamente realizadas por los integrantes de los grupos, al pago por evento. En Zacatecas se han liberado secuestrados y detenido a personas a cargo de alimentarlos y vigilarlos que fueron contratados por teléfono por un monto determinado por individuos de los que se ignora todo.

Las ejecuciones de rivales o de policías elegidos como objetivos también son motivo de contratos específicos que a veces cumplen individuos que tienen un trabajo fijo y que esos “encargos” son un “aliviane” pero también se da el caso de “colectivos” violentos que se alquilan en forma permanente para ocuparse de esos “jales” como es el caso de los “Artistas asesinos” de Ciudad Juárez.

Tal esquema de operación delictuosa tiene décadas de auge en las barriadas de Nueva York y demás ciudades con alta incidencia criminal, algunas de las cuales expanden sus operaciones a ciudades mexicanas (Mexicles y Aztecas), registrándose también la operación trasnacional de las pandillas salvadoreñas de gestación original en los Estados Unidos.

Los jóvenes utilizados mediante el” pago por evento”, individual o grupal, generalmente proceden de hogares desintegrados, pobres, colonias sin servicios públicos y con mucho consumo de drogas, precaria escolaridad y violencia cotidiana en el núcleo familiar y en las calles.

Abiertos a aprender

Si queremos ser efectivos en la recuperación de la tranquilidad tenemos que advertir que en las ciudades zacatecanas tenemos nuestros propios “olvidados” como los descritos en la película de Luis Buñuel que viven el infortunio de no tener más perspectiva que convertirse en “halcones” “burreros” “mulas” “sicarios” y demás esclavizantes oficios asociados a la actividad criminal, son sacrificables por fácilmente remplazables.

El crimen organizado no tiene poder bélico frente al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional juntos o separados, su sobrevivencia depende de que no se les ubique, cuando hay alta concentración de fuerzas del orden, los delincuentes no asoman la cabeza, saben que la saturación de elementos cuidando un espacio geográfico es temporal. Tal circunstancia otorga un carácter decisivo a los gobiernos locales, a sus cuerpos policiacos y a su política social.

La política local más exitosa contra la delincuencia es la del gobierno de la Ciudad de México cuando antes, a nosotros nos daba miedo visitarla.

¿Se acuerda usted?