Impunidad Atrofiante

Una mente estratégica con poder de decisión empieza por definir por dónde empezar a transformar la situación en Zacatecas, revisa los enfoques que han fallado para no repetirlos y se aplica a fondo para remover obstáculos e intereses contrarios al objetivo.

En mi modesta opinión, la maquinaria estatal “cascabelea” debido a que funciona con muchas piezas sueltas, mientras eso continúe seguiremos impactados por los hechos de sangre que resuenan más allá de las fronteras. Los poderes ejecutivo y legislativo tienen años determinados por el mutuo chantaje, no por la indispensable colaboración en beneficio del pueblo. El poder judicial vive su subordinación con más discreción, pero subordinación al fin. Los presidentes municipales, en lo que va del sexenio, nunca se han reunido con el gobernador (recientemente lo hicieron para escuchar, y no todos).

Desde que irrumpió la violencia como espectáculo macabro un 28 de diciembre de 2007, el derramamiento de sangre es persistente, se traslada de una región a otra, sube y baja de intensidad, no nos enfrentamos a una realidad nueva, por eso es muy lastimoso percibir que desde el gobierno no se sabe que hacer.

Y no se sabe que hacer porque enterrar la cabeza en la tierra como los avestruces impide conocer lo que la población padece, eso es lo que hicieron los antecesores de David Monreal que jamás aceptaron otorgar entrevistas para abordar el tema.

Cambiar de titular de seguridad pública cada vez que las cosas se ponen feas, es un recurso para aplacar las aguas, no para poner remedio, pensar que soldados, marinos o Guardia Nacional es la salida es ignorar que eso se ha hecho varias veces en sexenios anteriores sin resultado alguno, no porque no ayuden, sino porque por sí solos no pueden, hasta cuando los gringos invaden otro país se aseguran de la participación local porque la saben indispensable.

Es doloroso admitir que la seguridad ciudadana no se reestablece de la noche a la mañana, y es aún más doloroso que no se den pasos iniciales poniendo fin al prolongado ciclo de impunidad en Zacatecas.

Opacidad prolongada

Viene a mi memoria una rueda de prensa en 2018, convocada por el entonces presidente de la comisión de vigilancia de la 62 legislatura, Arturo López de Lara, donde el director jurídico de la Auditoría Superior del Estado, Licenciado Pedro Goitia dio a conocer 80 expedientes turnados al ministerio público fincando responsabilidades a un sinnúmero de servidores públicos, nunca más se volvió a saber si las denuncias fueron ratificadas, si están atoradas en la Fiscalía para que prescriban, o si hay judicialización en algunos casos.

Nadie transparenta los fundamentos de la solventación de observaciones ni contamos con la información de lo que se intercambia cuando diputados colocan parientes en el órgano fiscalizador ni a cambio de qué la pasada legislatura refrendó aún antes de cumplirse el plazo, en nombramiento de titular por un segundo período de 7 años consecutivos.

Cuando el Auditor dice que en abril se ocupará de la “estafa legislativa” porque es el turno de la cuenta pública, oculta que el órgano que preside tiene autonomía técnica y de gestión precisamente para iniciar investigaciones cuando hay denuncias públicas.

Lo que si conocemos es que ha dependido de la ética de cada diputado abusar de los viáticos, saturar al congreso empleando a parientes, administrar caóticamente los recursos públicos y dándose el lujo de no tener contralor interno aun que con eso violen la ley.

¿Habrá o no habrá delitos por omisión que brinda impunidad a los delitos por acción en el ejercicio del gasto público?

Una mente estratégica sabe que por allí debe empezar la transformación, para taponear las fugas de recursos públicos en principio y a partir de eso aplicar la ley con estricto apego a la legalidad.

Con impunidad nada funciona

¿Tiene eso que ver con la seguridad ciudadana? Desde luego que sí, si no queremos que por culpa de compras corruptas no alcance el dinero para el número suficiente de armas, videocámaras y uniformes, que el combustible no se desvíe a otros menesteres, que no se comisionen policías públicos a custodia privada de influyentes, que no se mantengan con salarios de hambre a los policías para que estén más dispuestos a “colaborar”.

El ciclo de impunidad del que no hemos podido salir ha hecho de Zacatecas terreno fácil para los criminales, es tan obvio el desgarriate que ni siquiera pagan bien a los que corrompen porque con el miedo que les tienen basta.

La ilegal retención de salarios y pensiones provoca tensiones que le hacen el juego a la delincuencia organizada y solapar la crónica corrupción pública es continuar con la entrega del territorio a las bandas criminales.

Simple sentido común.

Nos encontramos el jueves en Recreo.

@luismedinalizalde | [email protected]