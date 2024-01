Exhibición increíble

José Luis Medina Lizalde.

Hemos pasado del reparto de huesos al reparto de fueros en la medida en que por primera vez en muchos años se hacen esfuerzos contra la corrupción de las élites políticas y económicas, anhelan frenar los cambios pendientes.

La lista de plurinominales del frente opositor así lo muestra.

El truco es viejo y obvio: Se encandila a “ciudadanos” representantes de la “sociedad civil” para que sean candidatos de mayoría que conseguirán votos para preservar registro y otorgar diputaciones y senadurías a los que estén en los primeros lugares de las listas de plurinominales, en dónde la tradición es que figuren los mandamases de cada partido, familiares y novias cuando se puede.

Nadie con seriedad se puede sorprender que el PRI, PAN Y PRD inscriban en primer lugar de sus respectivas listas al senado a Alito Moreno, Marko Cortés y Chucho Zambrano ¿pues que esperaban? Los tres son los que más clara tienen la película, saben que son muy pocos los que lograrán entrar y mejor juegan a la segura, aunque los que queden fuera derramen la bilis.

En la fase previa de las elecciones de 2021 algunos intelectuales como Jorge Castañeda se ilusionaron con la posibilidad de ser integrados a las plurinominales en la idea de que serían considerados buenos para darle del debate a los de la cuarta transformación pero pronto se desengañaron, el cuento de la “sociedad civil” es para que animen a participar tapándose las narices los que dicen sentir asco por los partidos de la coalición construida y liderada por Claudio X, pero eso no significa que les compartirán de un pastel que cada vez se reduce más.

Marko Cortés anuncia que dos prominentes “figuras de la sociedad civil” tendrán candidaturas de mayoría, el boxeador retirado “Travieso Arce” y “Paola Espinosa, destacada clavadista y seguramente él, como Alito y Chucho andarán buscando más figuras “ciudadanas” para que les ayuden a asegurar las curules y escaños alcanzables, luego vendrá el acomodo de los chapulines, esos que no sienten asco por los partidos, solamente por el que les negó la candidatura.

Hay chapulines “exitosos” y hay otros que por más brincos que dan no alcanzan la canasta.

A éstos últimos, por si les sirve de consuelo, si no logran su objetivo ayudan a sus invitadores a que conserven el registro y una que otra plurinominal.

Ilusos útiles

Lo que si sorprende es que las listas de plurinominales se incluyan a políticos con graves problemas con la ley, al grado de que no pueden vivir en su país sin riesgo de cárcel. Ricardo Anaya es señalado por Emilio Lozoya, director de Pemex de Peña Nieto, de recibir sobornos para votar por la reforma energética y García Cabeza de Vaca por varios delitos por los que a pesar de la protección judicial que ha recibido, no ha obtenido la certeza de la impunidad.

La desesperación por el fuero que ahora le otorgará el PAN al incluirlo en posición segura en la lista plurinominal llega al extremo de que falsificó la firma de un notario público en un acta para acreditar residencia. El notario público tamaulipeco hizo la denuncia correspondiente tanto en los medios de comunicación como ante el ministerio público.

Marko Cortés, Alito Moreno y Chucho Zambrano se han abstenido de impulsar una agenda anti corrupción alternativa a la que impulsa el presidente López Obrador, el solo hecho los desautoriza como opción confiable, lo peor es que asumen la defensa explicita de los protagonistas del fraude inmobiliario en la Ciudad de México y ponen el fuero al alcance de individuos que como Anaya y Cabeza de Vaca han evadido los tribunales amparados en su protección política.

No son líderes con fuerza política propia cuando carecen de cargos, no son ideólogos con influencia, sin prestigio social derivado de éxitos deportivos, trayectoria artística, no tienen perfil intelectual ni relevancia empresarial, son políticos coyunturales sin más objetivos que los individuales entonces ¿cómo se explica que les incluyan en la antesala del fuero a sabiendas del descrédito?

Supongo que aquí se aplica eso de que “La información es poder”, pues la corrupción pública no se practica en solitario, sin coparticipes no es posible, por eso, muchos la libran al grado que no solo consiguen impunidad, sino que siguen vigentes en la política.

El poder judicial ha otorgado amparos judicial y moralmente cuestionables en cantidades tales que ya no se puede explicar que son fallas éticas de individuos jueces, magistrados y ministros. Es un sistema que fincó su permanencia en la intocabilidad de las redes de corrupción que germinaron en el conjunto de instituciones porque un régimen corrupto es un régimen controlable por los corruptores locales, nacionales y extranjeros.

Corrupción mata democracia

Muchos políticos con fama pública de acumular fortuna apropiándose de lo público nunca tuvieron la necesidad de buscar fuero, su poderío era tal que jamás lo consideraron necesario, en ese sentido, los mexicanos debemos ver que, si ahora les preocupa, es porque saben que el régimen que cobijaba la corrupción está desvaneciéndose.

La honestidad no es virtud exclusiva de un partido o ideología, es importante apelar a la gente honestamente opositora, así como a la gente honestamente comprometida con la cuarta transformación, de que la lucha contra la corrupción es lo que tenemos en común y faltan cambios para desterrarla definitivamente.

Nos encontramos el jueves en Recreo

@[email protected]