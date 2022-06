Evaluar en perspectiva

En la lucha por recuperar la paz el gobierno federal, cuando menos en el caso de Zacatecas, debe fortalecer la supervisión sobre los funcionarios que designa y los recursos financieros que destina al rubro de la seguridad.

La inoperatividad del sistema de vídeo vigilancia instalado en las ciudades zacatecanas es determinada por el enorme faltante de cámaras necesarias y de personal suficiente para el monitoreo. En campaña, Alejandro Tello suscribió el compromiso de adquirir cinco mil nuevas cámaras con la calidad técnica requerida y su sexenio concluyó con más o menos quinientas funcionando distribuidas entre Fresnillo, Calera Zacatecas Guadalupe Jerez, con amplísimos tramos sin cobertura, muchas de las cuales con diez años o más de instaladas.

En un país dónde ha sido tradición que poderosas empresas proveedoras de gobiernos otorguen “comisiones” a políticos y funcionarios en condición de conseguirles contratos, la Auditoría Superior de la Federación tiene una responsabilidad prioritaria en el seguimiento del gasto federal destinado a estados y municipios que como en el caso Zacatecas, no reflejan lo invertido.

Como en todo, hay muchas diferencias entre estados en cuanto al nivel de organización para gobernar. En ese terreno, Zacatecas vive un atraso espeluznante, tenemos varios sexenios consecutivos siendo testigos del empoderamiento temporal de familiares del gobernante en turno ejerciendo atribuciones que no les corresponde, decidiendo candidaturas, asignando contratos, nombrando o removiendo funcionarios ¿A quién sorprende que en Zacatecas el orden institucional elemental luzca tan vulnerable?

El costo de años y años de una relación funcional entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo basado en la compra de votos legislativos privó a Zacatecas de equilibrio esencial en el funcionamiento de la institucionalidad, se acumularon omisiones, despilfarros, corruptelas y se recurrió a las nóminas municipales y estatales para cubrir deudas electorales como casi único paliativo del desempleo.

No puede ser llenado por el gobierno federal el vacío que deja la crisis crónica y progresiva en la organización para gobernar que se padece en Zacatecas, pero si puede ser atenuado o agravado.

La inercia local

La mesa de construcción de paz no rendirá los frutos apetecidos si se le entrega a la inercia local cuándo menos en Zacatecas, la falta de elemental comprensión del papel que le corresponde jugar a dicha instancia se evidencia con la ausencia sistemática en las reuniones instituidas del primero procurador y después fiscal en atención a las diferencias partidistas del gobierno de Tello con el gobierno de López Obrador, según lo manifestó en reciente comparecencia ante diputados. Otro elemento en la misma dirección es la no inclusión en dichas reuniones de la titular de la Comisión de Derechos Humanos ni cuando era gobernador Alejandro Tello ni ahora.

Para que en Zacatecas la mesa de construcción de paz cumpla su cometido es indispensable que Osvaldo Cerrillo, Secretario Ejecutivo, Verónica Díaz, delegada de programas de bienestar integrada orgánicamente a esa instancia, así como el comandante de la Onceava zona militar y el comandante de la Guarda Nacional en Zacatecas, no sean agentes de la inercia local, que su disciplina responda a la voluntad federal manteniéndose ajenos al rejuego de intereses locales partidistas o de facciones de gobierno. Lo deseable sería que presidentes municipales y demás funcionarios administrativos y policíacos estatales y municipales que forman parte de la Mesa de construcción de paz se condujeran con un gran sentido de responsabilidad institucional en aras de recuperar la paz y desarraigar la mortífera delincuencia implantada en el territorio desde hace más de una década.

Es muy pobre el papel de la Mesa de construcción de paz si su tarea se reduce al recuento de hechos delictuosos en el territorio zacatecano con remitirlos al gobierno federal o a la opinión pública.

Para que cumpla su cometido tiene que ser al mismo tiempo cerebro estratégico contra el delito en el territorio zacatecano e instancia de coordinación efectiva en el plano operativo y, sobre todo, núcleo elaborador de políticas públicas realmente de construcción de paz orientando a gobiernos municipales y del estado para dejar de usar el deporte con pobres fines propagandísticos y no como herramienta de prevención.

Tampoco se registra aportación diagnóstica sobre fortalezas y debilidades del estado frente al delito.

No es por generación espontánea

La Mesa de construcción de paz debiera comunicar con perspectiva histórica, más allá de las cifras, las acciones de la delincuencia en territorio zacatecano para que la población acopie la experiencia de los últimos quince años, cuando la delincuencia organizada dominó la escena tan confiada en su poderío, que celebraba carreras de caballos (Ciudad Cuauhtémoc) Organizaba festejos decembrinos multitudinarios con Heriberto Lazcano (Calera), montaban casas con grupos de secuestrados (Colonia Arboledas) y de los antros del centro histórico se llevaban jóvenes desde entonces no hallados.