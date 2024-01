Elogio de la congruencia

José Luis Medina Lizalde.

La expansión de la corrupción no sería posible sin la infravaloración de la congruencia que etiquetan de soñadores despegados de la realidad a los que optan por la lealtad a principios.

Contrastemos conductas y acciones más allá de los discursos, solo así sabremos si tenemos alternativas o estamos ante la misma mercancía con diferentes envolturas.

¿Qué hubiese sucedido si Ernestina Godoy acepta otorgar los favores pedidos para mejorar la situación jurídica de Cuauhtémoc Gutiérrez, priista procesado por delitos de trata y los nueve ex funcionarios panistas en prisión por delitos inmobiliarios? De haber accedido la ex fiscal Godoy cumpliría otro período como fiscal de la Ciudad de México, pero su desempeño ya sería muy inferior al primero porque tendría que hacer maniobras y simulaciones para cumplir sus compromisos, el dilema que enfrentó no es excepcional en un país en que los nombramientos suelen ser condicionados a “compromisos” que van desde otorgar empleos a recomendados hasta hacerse de la vista gorda ante anomalías.

¿Qué hubiese sucedido si López Obrador acepta la oferta de “apoyo” de Elba Ester Gordillo durante las elecciones del 2006? Sin duda López Obrador habría derrotado el fraude haciendo fraude y una vez en la presidencia tendría que hacer maniobras y simulaciones que le impedirían luchar contra la corrupción hasta dónde se pueda desde el cargo.

La expansión de la corrupción no sería posible sin la infravaloración de la congruencia que etiquetan de soñadores despegados de la realidad a los que optan por la lealtad a principios y exaltan a los prospectos de bandidos que llaman pragmatismo a su disposición a pactar lo que sea contra quién sea con tal de obtener el cargo, seguramente quién lea estas líneas conoce a más de uno al que le parece aceptable que el botín se reparta al estilo Coahuila tan de moda.

Los ministros de la SCJN no le perdonarán a Lenia Batres su decisión de acatar lo dispuesto en el 127 constitucional al reducir sus ingresos para no ganar más que el presidente y a solicitar su inclusión en el ISSSTE, pero su aportación a la conciencia pública fortalece la transformación, aunque deberá soportar el entorno de odio de la misma forma que Guadalupe Taddei, Consejera presidente del INE.

Ser distinto en los hechos

No basta que la gente rechace a los que gobiernan para que se decida apoyar a los que no gobiernan y quieren hacerlo, pero sin constituir una verdadera alternativa que contraste con el repudiado empoderado. He ahí la clave del voto diferenciado del 2018 en dónde el electorado apoyó a AMLO porque persuadió de que su liderazgo ofrece una alternativa, en contraste con lo que percibieron muchos electorados locales.

Percibo un hartazgo contra el nepotismo en la vida pública, partidos incluidos ¿Pero cuál instituto político que ha gobernado Zacatecas ha tenido el decoro de no practicarlo cuando ha gobernado?

La corrupción en Zacatecas está en labios de todos, las historias de la legislatura, del ISSSTEZAC, los espectaculares y reiterados tropezones en la obra pública, la permanencia en puestos de decisión de portadores legendarios de mala fama pública son la comidilla cotidiana desde hace décadas.

La generalizada percepción de corrupción hace que el viaducto elevado (segundo piso) se cuestione socialmente por creencia anticipada de que será negociazo de sinvergüenzas y no por razones de pertinencia técnica y social.

No existe confianza en la Auditoria Superior del estado, Contraloría, fiscalía del estado, órganos auditores de la dependencia responsable de la ejecución.

Domina la sensación de que todos le fallan a los zacatecanos.

Todas las fuerzas políticas, en mayor o menor medida han gobernado en el territorio zacatecano ¿cuáles de esas opciones electorales han gobernado sin aviadores, sin consumos de nuevo rico en los restaurantes más caros de la zona conurbada, sin abuso sobre personal bajo contratos renovables, sin compras a sobre precio, sin pago publicitario en torno “al jefe”, sin cochupos inmobiliarios?

No se puede ganar al electorado con discursos contra el nepotismo simbolizado en un apellido practicando ese mismo nepotismo aún antes de lograr el cargo.

No se puede reunir fuerza contra corruptos empoderados si hemos guardado silencio, por obvios motivos, ante la estafa legislativa, desaprovechando una oportunidad histórica para darnos un poder legislativo mínimamente respetable.

¿Cuál opción política se ha distinguido por desterrar los viajes de placer por el mundo (disfrazados de lo que usted quiera) que Zacatecas le sigue financiando a su clase gobernante?

Una vida de congruencia

Para nadie es un secreto la contundencia de la ventaja de Claudia Sheinbaum al ser percibida como alternativa de continuidad de la transformación.

No es una persona, es un conjunto de valores compartidos los que hacen la diferencia.

No es gracias a lo que dice, es gracias a lo que ha hecho a lo largo de su vida lo que permite contrastar con éxito conducta y acciones.

Los electores locales demandan la misma congruencia.

Nos encontramos el jueves en Recreo

@[email protected]