El Recreo: Estrategia, ¿Para lograr qué?

El 31 de agosto del mes que corre, David Monreal, en ese momento gobernador electo de Zacatecas y Ricardo Olivares, secretario de Finanzas en el gobierno saliente y ratificado por el nuevo mandatario, fueron advertidos en la Secretaría de Hacienda, de que el gobierno entrante no dispondría de recursos para cubrir la totalidad de la nómina de la primer quincena, pero que podrían acceder al adelanto de participaciones en los términos que la normatividad permite. El gobernador electo no accedió, según el relato de Alejandro Tello a los asistentes a una reunión privada en el Hotel Quinta Real, casi todos directivos y dueños de comunicación.

Marco Vinicio Flores Guerrero, ex director de Issstezac, declara que dejó en las arcas del organismo (que dirigió hasta el 11 de septiembre) más de 80 millones de pesos, suficientes para cubrir la nómina de trabajadores y la correspondiente a pensionados y jubilados. Tales elementos, sumados a la renuencia de recorrer otra vía al alcance, la de los famosos “cortos” rutinarios en la estrategia financiera, generan desconcierto ¿Se busca que la situación truene? ¿Para mejorar el presupuesto del estado del 2022? ¿Para la federalización total de la nómina magisterial? ¿Qué nos quiere decir el gobernador cuando dice que busca una “solución de fondo?

Contra lo habitual en escenarios de inconformidad pública, el gobierno, en vez de llamados a la cordura, alienta el descontento cuando anticipa la posibilidad de que no se pague salarios a la burocracia en las quincenas siguientes. Las marchas, bloqueos a vialidades carreteras y urbanas, tomas de presidencias municipales y oficinas recaudadoras no han motivado esfuerzo preventivo y correctivo alguno en nombre de terceros afectados, si las cosas no han pasado a mayores es porque los protagonistas de las acciones se auto-contienen, la autoridad persuasiva brilla por su ausencia.

Cuando candidato, el licenciado David Monreal dijo una y otra vez “Los Monreal sabemos gobernar”, induciéndonos a esperar un modo de hacer las cosas propio de la marca familiar, no a Morena ni a cualquier otro de los partidos políticos que se coalicionaron para respaldar su pretensión.

¿El gobernador busca recursos presionando al gobierno federal, como lo hiciera su hermano mayor con una marcha en los meses de transición Zedillo- Fox?

Muchos hilos sin agarrar

Me resisto a admitirlo porque hoy encabeza el Gobierno Federal su aliado más importante, según él mismo lo ha hecho ver reiteradamente, no con adversarios políticos, como le tocó a su hermano, quien, a diferencia de lo que ahora sucede, tenía al magisterio de su lado, pero además, la evolución político-administrativa del país durante las dos décadas transcurridas regulan el suministro de recursos a los estados con reglas que nada tienen que ver con la etapa en la que el Presidente disponía casi a voluntad.

Las participaciones adelantadas son salvavidas institucionales en situaciones de emergencia que es un error no usar responsablemente para no matar de hambre a la gente mientras se tramitan fondos extraordinarios, ¿Por qué no se paga a los trabajadores y pensionados para los cuales sí hay dinero según sostiene el exdirector? ¿La Secretaría de Educación del Gobierno Federal recibirá en audiencia al Secretario de Finanzas en ausencia del titular de Educación en el estado?

Por otro lado, el plan de contingencia salarial que anuncia el gobernador debe partir que las obligaciones patronales son reguladas por leyes aún en situaciones de insolvencia líquida y que el derecho a la remuneración por el trabajo legalmente devengado no está a discusión ¿Nada hemos aprendido del colapso que ocasionan los laudos que heredan los ayuntamientos por el desprecio a las normas que regulan la vida laboral?

El PRIANRD sostiene que Zacatecas es discriminado por la #Cuarta Transformación ¿Calderón y Peña fueron pródigos con el estado? No entienden el fondo del problema.

Aceptar adelanto de participaciones no es renunciar a recursos extraordinarios, al contrario, le permite gestionarlos sin tener la casa incendiada. En cuanto al presupuesto para 2022, este ya no sufrirá grandes cambios, podrá lograr algunas mejoras si no la busca en el campo equivocado, que no es otro que el de la Cámara de Diputados (por cierto, ni integradas están las comisiones que deberán dictaminar el paquete económico turnado desde el 8 de septiembre).

Apostar a plan proyectado

Todos podemos tener ideas, pero solo el gobierno puede aportar proyectos con rigor técnico, estimaciones financieras y viabilidad jurídica. El gobierno de Monreal debe poner la mira en el presupuesto del 2023, allí sí puede anotar gol, inscribiendo proyectos de desarrollo regional de gran impacto.

Seguir atenidos a ofrecimientos de “baja recursos” es como contratar brujos para que hagan llover. Lo impostergable: Pagar salarios y pensiones y completar equipo de gobierno sin dilación.

Nos encontramos el jueves en Recreo.